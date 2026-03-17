México

Regreso de BTS: estas son las fechas clave de conciertos, transmisiones y álbum en México

El grupo surcoreano visitará el país el 7, 9 y 10 de mayo

Los siete miembros de BTS
Los siete miembros de BTS volverán con su gira y estreno del álbum ARIRANG (Instagram/@uarmyhope)

Sólo faltan algunos días para que BTS tenga su comeback después de que los integrantes estuvieran años en el servicio militar.

Ya que se realizarán varias actividades como el estreno de ARIRANG y su documental, los ARMY de México querrán saber con precisión que días habrá actualizaciones de su grupo favorito.

Fechas clave de BTS en México

BTS (Netflix)
  • Lanzamiento de ARIRANG - jueves 19 de marzo a las 22:00 horas
  • Concierto en vivo desde la Plaza Gwanghwamun transmitido en Netflix - Sábado 21 de marzo a las 5:00 horas
  • Documental BTS The Return - Viernes 27 de marzo
  • Concierto desde Goyang (en cines) - 9 de abril a las 4:00 con transmisión en horario diferido en cines
  • Segunda noche de concierto de Goyang - 11 de abril a las 4:00 am con transmisión en horario diferido en cines
  • Tercera noche del concierto de Goyang - 12 de abril con transmisión de pago en plataforma Weverse
  • Segunda noche de concierto en Tokio - 18 de abril con transmisión en cines, formato diferido
  • Conciertos de BTS en CDMX - 7, 9 y 10 de mayo

Tráiler de BTS: The comeback

BTS: horarios en otras ciudades para estrenos

Es importante tomar en cuenta que los horarios están contemplados con el huso horario GMT-6, correspondiente a la Ciudad de México.

  • La Paz, Baja California Sur (GMT-7) - deberán restar una hora respecto a CDMX
  • Tijuana, Baja California (GMT-8) - deberán restar dos horas respecto a CDMX
  • Cancún, Quintana Roo (GMT-5) - deberán sumar una hora respecto a CDMX

Horarios y ciudades de los conciertos de BTS transmitidos

  • Goyang, Corea del Sur: Sábado 11 de abril, transmisión mundial en vivo en cines o con horario diferido.
  • Tokio, Japón: Sábado 18 de abril, transmisión mundial en vivo en cines o con horario diferido.
  • Seúl, Corea del Sur (Plaza Gwanghwamun): Viernes 21 de marzo, 5:00, función por Netflix

De qué tratará el documental de BTS

El documental del comeback de BTS se centrará en la creación de ARIRANG, el concepto gira en torno al amor y sus diversas manifestaciones, enfocándose en la nostalgia.

Portada de ARIRANG (Captura de pantalla)

Cuando los integrantes de BTS salieron del servicio militar, RM dijo presentar cierta falta de inspiración para escribir canciones.

En un adelanto, el grupo surcoreano hizo referencia a siete estudiantes coreanos que grabaron la canción folclórica que lleva el mismo nombre.

Dicha grabación histórica se realizó en Washington, D.C el 24 de julio de 1896.

La portada es de Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-hope simulando ser dichos estudiantes. La imagen simbólica es de las piezas que usaban los gramófonos en color rojo.

Lista de canciones de ARIRANG

(HYBE)
  1. Body to Body
  2. Hooligan
  3. Aliens
  4. FYA
  5. 2.0
  6. No. 29
  7. SWIM
  8. Merry Go Round
  9. NORMAL
  10. Like Animals
  11. they don’t know ‘bout us
  12. One More Night
  13. Please
  14. Into the Sun

Más Noticias

Yolanda Andrade reaparece optimista tras el avance de la esclerosis y publica una fotografía en la playa

La presentadora sorprendió a sus seguidores al mostrarse sonriente y tranquila en la costa, dejando ver una faceta llena de energía positiva en medio de su tratamiento contra la esclerosis lateral amiotrófica

Yolanda Andrade reaparece optimista tras

Bebé de siete meses de edad fue el segundo caso de muerte por sarampión en CDMX, confirman Secretaría de Salud local

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que la situación en cuanto a la enfermedad “se está controlando”

Bebé de siete meses de

Bloqueos, manifestaciones y accidentes hoy 16 de marzo CDMX y Edomex en vivo: atienden incidente en Circuito Interior

Sigue las últimas actualizaciones viales de este lunes feriado y el flujo vial en las avenidas y calles principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes hoy

Detienen en EEUU a exfuncionario de Baja California por llevar casi 70 kilos de metanfetamina

El sujeto trató de entrar a territorio estadounidense con la droga escondida en un auto

Detienen en EEUU a exfuncionario

Hija de Alfredo Adame celebra el triunfo de su papá en Ring Royale 2026 y manda mensaje a Carlos Trejo: “Regalo de vida”

Tras años de rivalidad, los protagonistas dieron un giro inesperado con un emotivo gesto, dejando a todos con dudas sobre una posible revancha

Hija de Alfredo Adame celebra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en EEUU a exfuncionario

Detienen en EEUU a exfuncionario de Baja California por llevar casi 70 kilos de metanfetamina

Un detenido y tres víctimas de prostitución rescatadas tras cateo en bar clandestino de Cancún

Procesan a tres presuntos miembros de la Familia Michoacana por doble homicidio en Edomex

Caen cuatro presuntos integrantes del CJNG en Quintana Roo, uno resulta herido

Reportan fuerte operativo en El Salado, zona ligada a “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade reaparece optimista tras

Yolanda Andrade reaparece optimista tras el avance de la esclerosis y publica una fotografía en la playa

Hija de Alfredo Adame celebra el triunfo de su papá en Ring Royale 2026 y manda mensaje a Carlos Trejo: “Regalo de vida”

Cazzu ignora demanda de Christian Nodal y sube nuevas fotos de Inti

Quién es Bull Terrie “El Patillas”, influencer que venció a Abelito en Ring Royale 2026

Ring Royale 2026: por qué Nicola Porcella podría ser multado por su vestimenta que usó en su pelea contra Aldo de Nigris

DEPORTES

Piratas de Veracruz ocuparían plaza

Piratas de Veracruz ocuparían plaza de Celaya en la Liga de Expansión: reportan acuerdo para la adquisición de la franquicia

Cruz Azul vs Monterrey: cuándo y dónde ver en vivo la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions

Ring Royale 2026: por qué Nicola Porcella podría ser multado por su vestimenta que usó en su pelea contra Aldo de Nigris

Nicolás Larcamón revela cuándo regresará a jugar Kevin Mier con Cruz Azul

Sheinbaum festeja récord Guinness tras clase masiva de futbol en el Zócalo de CDMX