Regreso de BTS: estas son las fechas clave de conciertos, transmisiones y álbum en México

Sólo faltan algunos días para que BTS tenga su comeback después de que los integrantes estuvieran años en el servicio militar.
Ya que se realizarán varias actividades como el estreno de ARIRANG y su documental, los ARMY de México querrán saber con precisión que días habrá actualizaciones de su grupo favorito.
Fechas clave de BTS en México
- Lanzamiento de ARIRANG - jueves 19 de marzo a las 22:00 horas
- Concierto en vivo desde la Plaza Gwanghwamun transmitido en Netflix - Sábado 21 de marzo a las 5:00 horas
- Documental BTS The Return - Viernes 27 de marzo
- Concierto desde Goyang (en cines) - 9 de abril a las 4:00 con transmisión en horario diferido en cines
- Segunda noche de concierto de Goyang - 11 de abril a las 4:00 am con transmisión en horario diferido en cines
- Tercera noche del concierto de Goyang - 12 de abril con transmisión de pago en plataforma Weverse
- Segunda noche de concierto en Tokio - 18 de abril con transmisión en cines, formato diferido
- Conciertos de BTS en CDMX - 7, 9 y 10 de mayo
Tráiler de BTS: The comeback
BTS: horarios en otras ciudades para estrenos
Es importante tomar en cuenta que los horarios están contemplados con el huso horario GMT-6, correspondiente a la Ciudad de México.
- La Paz, Baja California Sur (GMT-7) - deberán restar una hora respecto a CDMX
- Tijuana, Baja California (GMT-8) - deberán restar dos horas respecto a CDMX
- Cancún, Quintana Roo (GMT-5) - deberán sumar una hora respecto a CDMX
Horarios y ciudades de los conciertos de BTS transmitidos
- Goyang, Corea del Sur: Sábado 11 de abril, transmisión mundial en vivo en cines o con horario diferido.
- Tokio, Japón: Sábado 18 de abril, transmisión mundial en vivo en cines o con horario diferido.
- Seúl, Corea del Sur (Plaza Gwanghwamun): Viernes 21 de marzo, 5:00, función por Netflix
De qué tratará el documental de BTS
El documental del comeback de BTS se centrará en la creación de ARIRANG, el concepto gira en torno al amor y sus diversas manifestaciones, enfocándose en la nostalgia.
Cuando los integrantes de BTS salieron del servicio militar, RM dijo presentar cierta falta de inspiración para escribir canciones.
En un adelanto, el grupo surcoreano hizo referencia a siete estudiantes coreanos que grabaron la canción folclórica que lleva el mismo nombre.
Dicha grabación histórica se realizó en Washington, D.C el 24 de julio de 1896.
La portada es de Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-hope simulando ser dichos estudiantes. La imagen simbólica es de las piezas que usaban los gramófonos en color rojo.
Lista de canciones de ARIRANG
- Body to Body
- Hooligan
- Aliens
- FYA
- 2.0
- No. 29
- SWIM
- Merry Go Round
- NORMAL
- Like Animals
- they don’t know ‘bout us
- One More Night
- Please
- Into the Sun