México

Quién es Óscar Merino Ruiz, periodista atacado a balazos en Pinotepa Nacional, Oaxaca

El periodista fue víctima de un ataque armado el pasado lunes por la noche

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Tras el ataque, se bucó
Tras el ataque, se bucó a los responsables, sin ser identificados hasta ahora. (X @esprimeralinea)

El pasado lunes por la noche, el periodista oaxaqueño Óscar Merino Ruiz, de 29 años de edad, fue atacado a balazos en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, informaron autoridades locales. Merino Ruiz es director del portal OM Noticias.

De acuerdo con información difundida por el diario local El Imparcial, de Oaxaca, los hechos ocurrieron en la calle 5 Poniente, barrio El Calvario, en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Tras recibir los impactos de arma de fuego, el comunicador fue trasladado a una clínica particular, donde se le reporta como grave.

Elementos de seguridad realizaron recorridos para poder localizar a los responsables del ataque armado, sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la detención de los mismos.

Autoridades investigan el ataque para determinar los motivos del atentado y asegurar que los responsables enfrenten a la justicia. Mientras tanto se refuerzan las medidas de protección para Merino Ruiz y su familia.

De acuerdo con su perfil de Facebook, Merino Ruiz es director de O.M. Noticias, fotógrafo, creador de contenido multimedia, marketing y redes sociales.

(Redes sociales)
(Redes sociales)

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, condenó el ataque y destacó el seguimiento a la atención médica del periodista, declarando lo siguiente: “Óscar Merino, eh, tengo conocimiento de este lamentable caso del compañero comunicador de Pinotepa Nacional… nosotros descalificamos estos hechos contra los medios de comunicación, contra cualquier reportero que así tenga un caso de este tipo. No podemos permitir que se calle la voz de un comunicador; al contrario, nuestra solidaridad y apoyo al caso, y vamos a pedir que el fiscal investigue a fondo este problema.”

La declaración resalta el compromiso que han hecho las autoridades de investigar y sancionar a los responsables.

Atacan a balazos a Erik Saracho, defensor ambiental y periodista en Bahía de Balderas

Cabe destacar que apenas el pasado 11 de marzo, por la mañana, se registró un ataque armado contra el defensor ambiental y periodista Erik Saracho, en la comunidad de San Pancho, municipio de Bahía de Balderas, en Nayarit.

El ataque se registró cuando el periodista regresaba a su casa, luego de dejar a su hija en su escuela. El comunicador recibió al menos dos impactos de bala en los brazos y fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Saracho es presidente de la Asociación Civil Alianza Jaguar, desde donde hace trabajo en la selva protegiendo a esta especie.

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