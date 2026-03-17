México

El INAH traslada 56 edificios mayas y protege más de 6 mil monumentos por obras del Tren Maya

El avance de grandes infraestructuras obliga a actualizar estrategias y marcos normativos para asegurar la protección y el significado de los vestigios arqueológicos mexicanos

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Una vista aérea nocturna del
Una vista aérea nocturna del Parque de Memoria Balam Tun, donde se exhiben estructuras arqueológicas mayas reubicadas y conservadas con iluminación artificial. (INAH)

Las recientes obras de infraestructura en el sureste mexicano han condicionado una transformación inédita en la gestión del patrimonio arqueológico nacional. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer que, como resultado del salvamento arqueológico realizado durante la construcción del Tren Maya, más de 6 mil monumentos permanecen en su ubicación original, aunque 56 edificios de mampostería fueron trasladados a espacios de resguardo por razones de seguridad y viabilidad técnica.

El análisis colectivo sobre la reubicación del patrimonio arqueológico, expuesto durante la mesa académica “La reubicación de patrimonio arqueológico en México. Los casos de Quintana Roo y Campeche”, busca fortalecer los marcos normativos que rigen la materia. La reflexión impulsada por el INAH se centra en la tensión entre la conservación in situ y la necesidad de adaptar las estrategias ante la expansión urbana, los cambios en el uso del suelo y las grandes obras públicas.

A la luz de los datos presentados, el INAH detalló que la prospección arqueológica para el Tren Maya abarcó mil 500 kilómetros, en la que se identificaron 66 mil 662 monumentos, se registraron 883 entierros y se restauraron mil 987 piezas, además de analizarse más de 170 mil hectáreas con tecnología LiDAR. El trabajo permitió registrar y proteger un volumen patrimonial sin precedente en la historia moderna del país.

Estrategias de conservación y decisiones técnicas

El secretario técnico del INAH, José Luis Perea González, remarcó que el significado del patrimonio arqueológico está íntimamente ligado al contexto de hallazgo, condición que complica su traslado. Sin embargo, reconoció que el principio de conservación in situ enfrenta retos frente a fenómenos actuales como el crecimiento de las ciudades y la ejecución de proyectos de infraestructura.

Funcionarios del INAH, incluyendo al
Funcionarios del INAH, incluyendo al director general Omar Vázquez Herrera, participan en la mesa académica sobre la reubicación de patrimonio arqueológico, destacando el debate sobre el salvamento del Tren Maya en el sureste de México. (INAH)

En el caso específico del Tren Maya, las soluciones adoptadas incluyeron recubrimientos, muros de protección y consolidaciones preventivas para asegurar la permanencia de los monumentos dentro del derecho de vía. Cuando las condiciones técnicas y de seguridad lo exigieron, el equipo multidisciplinario decidió el traslado de estructuras hacia espacios especialmente acondicionados para su resguardo.

El coordinador del salvamento arqueológico, Manuel Pérez Rivas, afirmó que el proyecto justificó ante instancias federales la desviación del trayecto ferroviario en 25 ocasiones, con el fin de preservar conjuntos arquitectónicos y monumentos aislados encontrados en el trazo original. Esta medida se apoyó en la evaluación y propuestas de especialistas en conservación.

La decisión de trasladar edificios no se limitó a criterios patrimoniales: también consideró la protección ambiental, como en el caso de la Cueva de los Murciélagos en Balam Kú, y la salvaguardia de espacios de valor social, como un cementerio adyacente a la vía reutilizada.

Un especialista del Instituto Nacional
Un especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia trabaja en la meticulosa restauración de una estructura arqueológica de piedra. (INAH)

Nuevos espacios para el resguardo y la divulgación

Para los monumentos imposibles de conservar en su sitio original, el INAH creó parques de memoria como Balam Tun y K’awiil. El objetivo de estos espacios no es la explotación turística, sino la creación de áreas educativas y de custodia donde los bienes mantengan su valor patrimonial y cultural.

El instituto informó que algunas edificaciones mayas, después de su conservación preventiva, se exhiben en lugares cercanos a las nuevas estaciones ferroviarias. Por ejemplo, es posible observar una estructura en las inmediaciones de la estación Bacalar y otras cinco en la ruta hacia Kohunlich. También se construyó un viaducto para proteger un conjunto arquitectónico próximo a Becán.

El proceso de traslado y restitución de alrededor de media centena de edificios resultó de un análisis técnico riguroso. Las labores involucraron levantamientos topográficos y la revisión colegiada del Consejo de Arqueología del INAH, cuyos integrantes supervisaron el cumplimiento de los estándares de protección patrimonial.

Retos y perspectivas para la gestión del patrimonio

El foro organizado por el INAH dejó claro que la práctica arqueológica en México ha estado marcada por debates científicos, metodológicos e ideológicos. Las recientes intervenciones en los estados de Quintana Roo y Campeche evidencian la necesidad de revisar y actualizar los protocolos de salvamento arqueológico, así como de fortalecer la participación de especialistas y comunidades en la toma de decisiones.

Arqueólogos del INAH realizan labores
Arqueólogos del INAH realizan labores de conservación y consolidación en estructuras mayas, como parte del vasto proyecto de salvamento y reubicación patrimonial del Tren Maya en el sureste mexicano. (INAH)

La reubicación de vestigios arqueológicos constituye, para el INAH, una oportunidad para perfeccionar los procedimientos institucionales y alinear la gestión patrimonial con los desafíos contemporáneos. Las alternativas implementadas buscan garantizar que el patrimonio conserve su valor y significado, incluso fuera de su contexto original, y que su resguardo continúe siendo una prioridad nacional.

En síntesis, el debate sobre la reubicación de bienes arqueológicos en México refleja la complejidad de equilibrar el desarrollo con la preservación, y destaca la importancia de las decisiones colegiadas y la adaptación de los marcos regulatorios para proteger el legado histórico del país.

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