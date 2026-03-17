Christian Nodal revela que disfrutó “Rosita”, la polémica canción de Rauw Alejandro: “Para mí fue un orgullo”

El cantante mexicano manifestó su admiración por Rauw Alejandro y Jhay Cortez. (IG: @nodal // @cazzu // REUTERS: Marco Bello)

Christian Nodal expresó que disfrutó “Rosita”, el tema de Rauw Alejandro que generó controversia tras su publicación, y afirmó que mantiene admiración por el reguetonero y Jhay Cortez, desmarcándose de la polémica que involucró a Cazzu. El cantante sonorense se pronunció públicamente sobre el tema luego de su presentación en la Feria de Texcoco, Estado de México, donde también abordó la situación legal con su expareja, la cantante argentina Julieta Cazzuchelli.

Durante el encuentro con medios, Nodal también confirmó que inició acciones legales contra la cantante argentina para evitar que la imagen de su hija Inti sea expuesta públicamente. El intérprete sostuvo: “A mí Rauw y Jhay Cortez son de mis artistas favoritos. Y es como, lo disfruté mucho porque cada quien tiene su punto de vista, cada quien defiende su historia y la mía la verdad que está muy lejano de todo lo que se cuenta y, y yo lo sostengo, ¿sabes? Entonces para mí fue un orgullo”.

La polémica surgió tras el lanzamiento de “Rosita” por parte de Rauw Alejandro, canción que provocó un amplio debate en redes sociales debido a una referencia explícita a Christian Nodal en la letra. La frase “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal” fue interpretada por muchos usuarios como una alusión directa al artista mexicano. La controversia se intensificó después de que el sonorense compartiera una fotografía junto a Ángela Aguilar en Instagram, utilizando la canción como música de fondo.

Christian Nodal negó que la historia narrada en el tema refleje su realidad personal. (IG: @nodal)

La reacción de Cazzu no tardó en llegar. En un mensaje público, la cantante cuestionó la creación del tema y el contexto en el que se gestó. “Un hombre con alma enamorada no es el problema; el conflicto real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?“, escribió la artista argentina, quien además señaló que la verdadera afectada por la situación es su hija.

Julieta Cazzuchelli también criticó la dinámica de trabajo en la industria musical, haciendo alusión a los compositores que participaron en la canción y calificando la letra como “la frase más infradotada de virtud”. Además, planteó que al defender su maternidad y responder a los señalamientos públicos, se le coloca en una posición condenable.

Tras la controversia generada por la canción “Rosita”, Nodal afirmó que disfruta la música de Rauw Alejandro y se desmarcó de los señalamientos, mientras su expareja Cazzu cuestiona el papel del patriarcado en la industria musical. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

“Primero madre, después la dueña de unos ovarios enormes que se hinchan y escupen sangre. Después la de ese título que les gusta ponerme y, por último… Julieta. La chica con convicciones e ideales que bien conocen, esa que dicen se hace la víctima. ¿Víctima yo?”, manifestó en su publicación.

Mientras la controversia continúa en redes, Christian Nodal optó por destacar su gusto por la música de Rauw Alejandro y Jhay Cortez, reiterando que su versión de los hechos permanece distante de lo que se especula públicamente.