Cazzu ignora demanda de Christian Nodal y sube nuevas fotos de Inti

Christian Nodal confirma que la demanda para proteger la privacidad de su hija ya fue aceptada en México y notificada a Argentina (Captura de pantalla)

La cantante argentina Cazzu volvió a compartir fotografías de su hija Inti en Instagram, pese a que su expareja, el músico mexicano Christian Nodal, anunció que ha iniciado un procedimiento legal para evitar la exposición mediática de la menor.

La controversia se intensifica, ya que la publicación se produjo apenas unas horas después de que Nodal confirmara públicamente el avance de su demanda, cuyo objetivo declarado es limitar la presencia de Inti en plataformas digitales.

En declaraciones recientes al finalizar su presentación en el Palenque de Texcoco, Christian Nodal explicó ante la prensa que la demanda presentada en México ya fue aceptada y que la notificación está próxima a llegar a Argentina para su ex pareja, Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu.

Nodal detalló que sus solicitudes legales buscan acordar tanto la manutención como la regulación de la exposición pública de su única hija, de dos años de edad.

Cazzu publica nuevas fotos de su hija Inti en Instagram tras la demanda de Christian Nodal por exposición mediática (IG)

Nodal en contra de que su hija sea expuesta en redes

El propio Nodal precisó en su encuentro con medios: “Voy cediendo para que esté lo menos expuesta en redes, de hecho la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, y agregó que dentro de sus objetivos también figura regular el régimen de visitas y la manutención.

Nodal especificó que su intención es proteger la privacidad de la menor hasta que alcance la mayoría de edad, momento en que podrá decidir sobre su presencia pública.

El lunes siguiente a estos anuncios, Cazzu publicó una serie de fotografías y videos en Instagram, en los que aparece con Inti durante ensayos, presentaciones y momentos de descanso.

Las imágenes muestran a la niña jugando en la playa, disfrazada con la hija de La Joaqui y caminando con tacones de juguete.

Seguidores perciben el último post de Cazzu con emojis y la canción 'Engreído' como una indirecta al reclamo legal de Nodal (IG)

Los seguidores de la artista argentina interpretaron la publicación como una respuesta a las declaraciones legales de Nodal, en especial por la aparente indirecta contenida en el mensaje:

la publicación fue acompañada de emojis sin texto y en los videos se incluyó el tema “Engreído”, donde la cantante interpreta la frase: “Si te preguntan contarás tu versión, echándole tierra a mi nombre; a diferencia de ti, callaré que duró poco”.

Las imágenes compartidas por Cazzu muestran momentos cotidianos y artísticos junto a Inti, lo que muchos interpretan como respuesta a Nodal (IG)

La mediática ruptura de Cazzu y Nodal

Tras la ruptura con Christian Nodal, Cazzu ha mantenido un perfil público enfocado en su música y en la maternidad de su hija Inti, quien quedó bajo su cuidado.

El quiebre se anunció el 23 de mayo de 2024, luego de dos años de relación y pocos meses después de convertirse en padres. Ambos comunicaron la separación en redes sociales, destacando su intención de mantener una relación cordial por el bienestar de su hija.

La disputa legal entre Cazzu y Christian Nodal gira en torno a la manutención y la presencia de Inti en redes sociales (IG)

En entrevistas posteriores, Cazzu expresó que el proceso fue doloroso y que enfrentó una etapa difícil tras la separación. Recientemente, durante la promoción de su álbum “Latinaje”, la artista recordó su relación con Nodal como un momento positivo, lleno de amor y esperanza, aunque admitió que le resultó complicado compartir públicamente la canción “La cueva”, inspirada en su experiencia personal tras el quiebre.