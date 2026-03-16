Internautas recuerdan palabras de Christian Nodal sobre el respaldo de Ángela Aguilar en su relación con su hija

En 2025 el cantante relató cómo su esposa se convirtió en un apoyo para fortalecer su vínculo como padre. (Foto: Michael Tran / AFP)

Durante su reciente paso por la Feria de Texcoco, Christian Nodal enfrentó preguntas sobre la situación legal con su expareja Cazzu. El intérprete de regional mexicano sorprendió al confirmar que interpuso una demanda para evitar que su hija, Inti, sea expuesta públicamente, según declaraciones ofrecidas a medios tras su presentación en el Estado de México.

La revelación de Nodal encendió la conversación en redes sociales y reavivó fragmentos de entrevistas pasadas, donde el artista ha abordado detalles acerca de la convivencia y el vínculo con su hija. Una de las más citadas corresponde a su charla con la periodista Adela Micha registrada en agosto de 2025, en la que el cantante habló sobre el apoyo que ha recibido de Ángela Aguilar en su vida personal y familiar.

“Mi vínculo hoy con mi expareja es mediante abogados. Yo doy todo cuando estoy enamorado y bueno ya no estaba enamorado pero tenía una hija. Que todo para la mamá y todo por el bienestar de las dos. Si la mamá de mi hija está bien, ella va a estar bien. Quiero aclarar que mi hija siempre va a tener todo de mi, nunca le va a faltar papá. Esa parte económica de la que tanto se ha hablado”, afirmó.

En 2025, Christian Nodal se reencontró con su hija Inti tras visita de Cazzu a México. (Fotos: RS)

Christian Nodal subrayó en la misma conversación: “Yo estoy consciente de que en algún momento mi hija tendrá la suficiente edad para poder compartir con los dos”. El intérprete señaló que, aunque la paternidad no fue planeada, siente satisfacción por el papel que ocupa en la vida de Inti. “Siempre quise ser papá joven y aunque no se planeó, estoy muy feliz de ser el padre de Inti”, declaró.

Sobre la participación de su ahora esposa Ángela Aguilar en su entorno familiar, el cantante compartió un episodio significativo: “Ella remodeló todo, fue como todos esos detallitos bonitos... ella me decía: ‘no quiero entrar a la casa todavía hasta que no esté terminada. Pero ¿qué falta? Falta un cuarto... era el cuarto de mi hija. Y algo que es tan lejano para mí... yo lo asimilé como ok, cuando tenga 4 años... puede venir. Y ella ya lo tenía en mente, y fue como, ‘que tu hija sepa que siempre la tuviste presente’”.

El artista reafirmó que, pese a las controversias públicas, su hija Inti nunca carecerá del apoyo ni la presencia de su padre, gracias también al acompañamiento de Ángela Aguilar. (Tiktok/IG)

El apoyo de la menor de la dinastía Aguilar ha servido como recordatorio constante para el cantante, quien la describió como una presencia comprensiva.

“Ella ha apoyado mucho mi vínculo con mi hija. Cuando yo estoy que me colman la paciencia o molesto, ella siempre me recuerda tu hija, tu hija, tu hija. Porque vengo con un paquete. Entonces creo que me ama sin juzgarme. Ella entiende muy bien mi pasado”, añadió el músico.