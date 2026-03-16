México

Globo aerostático choca con cables eléctricos en Teotihuacán y deja dos turistas lesionados

La Agencia Federal de Aviación Civil aseguró que se investigarán las causas del accidente

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Globo aerostático choca con cables
Globo aerostático choca con cables eléctricos en Teotihuacán y deja dos turistas lesionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana de este lunes 16 de marzo se registró un accidente con un globo aerostático que sobrevolaba la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, el piloto tuvo problemas con un aterrizaje de emergencia, lo que desencadenó el choque contra unos cables eléctricos.

En consecuencia, el incidente dejó a dos turistas extranjeros lesionados. Al lugar arribaron cuerpos de emergencia de Protección Civil del Edomex, así como paramédicos y policía estatal para resguardar la zona.

El desplome del globo aerostático ocurrió en unos campos de futbol ubicados en la calle Cruz de la Misión de San Lorenzo Tlalmiminolpa, en Teotihuacán.

AFAC investigará el accidente de un globo aerostático en Teotihuacán

A través de un comunicado oficial, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) aseguró que iniciarán una investigación contra la empresa propietaria del globo aerostático para deslindar responsabilidades.

“La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informa que hoy a las 08:40 horas, en el municipio de Teotihuacán, Estado de México, se reportó un incidente por impacto en cableado de energía eléctrica, de un globo aerostático”.

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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