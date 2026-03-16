Así fue el “beso de Judas” entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en el Ring Royale de Poncho de Nigris

El combate entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en Ring Royale reaviva la histórica rivalidad y causa furor en redes sociales. (Captura de pantalla RR)

El enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo volvió a encender las redes tras su combate en el evento Ring Royale. La pelea marcó un momento inesperado después de más de dos décadas de rivalidad pública entre ambos personajes.

Durante años, la confrontación entre los dos se mantuvo viva a través de declaraciones, insultos y constantes enfrentamientos mediáticos. Por eso, el combate generó gran expectativa entre el público que siguió el evento.

Al final del enfrentamiento, incluso hubo un gesto inesperado entre ambos dentro del ring. Sin embargo, las palabras de Adame después de la pelea volvieron a provocar controversia y comentarios entre los seguidores del espectáculo.

La reacción de Alfredo Adame tras la pelea

El combate entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en Ring Royale reaviva la histórica rivalidad y causa furor en redes sociales. - (Captura de pantalla)

Al salir del recinto donde se llevó a cabo el evento, Alfredo Adame se detuvo a hablar con los medios de comunicación. En medio de la conversación, se refirió al beso que ambos protagonizaron al finalizar el combate.

“Bueno, pues son besos de… ya sabes, del Judas”, dijo entre risas cuando le preguntaron por el gesto que muchos interpretaron como una señal de reconciliación.

El actor también aseguró que su rival reconoció el resultado del combate. “Sí, claro, por supuesto. No le quedaba otra”, comentó mientras respondía a las preguntas de la prensa tras abandonar la arena.

Adame asegura que fue una noche más de triunfo

Tras la pelea, Alfredo Adame calificó el beso final como un gesto simbólico, generando todo tipo de reacciones en el público. - (Captura de pantalla)

Durante la misma entrevista, el también conductor explicó que para él la pelea representaba un compromiso personal que decidió cumplir después de prepararse físicamente.

“Es una raya más al tigre. Noches de éxito y de triunfo he tenido miles”, expresó al hablar de su trayectoria en televisión, teatro y distintos proyectos.

El polémico personaje también afirmó que en ciertos momentos del combate su contrincante recurrió a acciones indebidas. “Jugó cochino… me jaló dos veces y me tiró al piso, hasta que me enojé”, relató sobre lo ocurrido durante la pelea.

Un combate con historia

El actor acusó a Carlos Trejo de utilizar tácticas antirreglamentarias durante el combate, acusaciones que avivaron el debate sobre la pelea. (Youtube)

Después del evento, el enfrentamiento volvió a ser tema de conversación por versiones que cuestionan la autenticidad del combate. Algunas opiniones han sugerido que pudo existir un acuerdo previo entre los participantes.

El combate sigue siendo uno de los momentos más comentados del evento, dejando al público dividido entre quienes lo vieron como una rivalidad real y quienes lo interpretan como parte del espectáculo.