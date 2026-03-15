México

¡Toma tus precauciones! Lo que debes saber antes de salir este lunes festivo

Por el puente del natalicio de Benito Juárez, así operarán Metro y Metrobús el 16 de marzo en la CDMX

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(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

Este lunes 16 de marzo es día de descanso obligatorio en México por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez y eso significa una cosa muy concreta para millones de capitalinos: el transporte público no funcionará como un día normal.

Metro, Metrobús y el resto de la Red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México arrancarán más tarde, cerrarán antes y circularán con menor frecuencia. Si tienes que moverte ese día, conviene saberlo con anticipación.

¿Por qué el 16 y no el 21 de marzo?

Aunque el natalicio de Benito Juárez se conmemora el 21 de marzo, la Ley Federal del Trabajo establece que este descanso oficial se recorra al tercer lunes del mes, lo que genera automáticamente un fin de semana largo.

El resultado es un puente de tres días que, para el transporte público, equivale a operar bajo el esquema de día festivo durante toda la jornada del lunes.

Foto: X/@MetroCDMX.
Foto: X/@MetroCDMX.

Metro: arranca a las 7:00 y cierra a medianoche

El Sistema de Transporte Colectivo Metro ajustará su horario y brindará servicio de 07:00 a 24:00 horas, es decir, dos horas menos en el arranque matutino respecto a un día laboral típico. Quienes acostumbran tomar el Metro muy temprano deberán reorganizar sus tiempos.

Hay además una ventaja para los ciclistas: al tratarse de un día festivo, se activará el programa “Tu bici viaja en Metro”, que permite ingresar con bicicleta durante toda la jornada, siempre que se utilicen los extremos de los vagones y no se obstruya el paso de otros usuarios. Una buena alternativa para quienes combinen ambos medios de transporte.

Metrobús: servicio desde las 5:00, pero con menor frecuencia

El Metrobús tendrá un arranque más temprano que el Metro y operará de 05:00 a 00:00 horas. Sin embargo, como ocurre en domingos y días feriados, la frecuencia de paso entre unidades será menor que en días laborales, lo que puede traducirse en tiempos de espera más largos en las estaciones y traslados más lentos de lo habitual.

El consejo más simple: sal con tiempo extra

Las autoridades capitalinas recomiendan consultar los horarios antes de salir de casa. Aunque el tráfico vehicular suele ser más ligero durante los puentes, la reducción en la frecuencia del transporte puede hacer que los traslados tomen más tiempo del esperado. Planear con margen es, este lunes, la mejor estrategia.

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