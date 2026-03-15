Piden un remake de ‘Fiebre de Amor’ protagonizado por Lucerito Mijares y Miguel Gallego Arámbula (RS)

La difusión de las primeras imágenes públicas de Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula, desató una petición masiva en redes sociales para que se realice un remake de la película ‘Fiebre de Amor’ con los hijos de los protagonistas originales.

Usuarios de X (antes Twitter) e Instagram impulsaron la tendencia luego de que el programa Ventaneando revelara fotografías inéditas del joven de 19 años en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El fenómeno viral: comparaciones y llamados a la pantalla

La aparición pública de Miguel Gallego Arámbula generó de inmediato una ola de comparaciones físicas con su padre, Luis Miguel, en su etapa juvenil.

La primicia marcó el cierre de uno de los secretos mejor guardados del espectáculo mexicano, pues la figura del joven permaneció fuera del alcance mediático durante casi dos décadas.

Miles de seguidores recopilaron imágenes y videos de la adolescencia de Luis Miguel y los contrastaron con las nuevas fotos de Miguel, destacando el parecido facial y corporal entre ambos. La publicación de las imágenes coincidió con el inicio de una campaña espontánea en la que fans propusieron “revivir” la cinta más exitosa de los ochenta con los herederos de las dos figuras centrales.

El fenómeno viral: comparaciones y llamados a la pantalla (Ventaneando: captura Instagram)

En este contexto, se multiplicaron los mensajes dirigidos tanto a Lucero como a Luis Miguel, solicitando el regreso de ‘Fiebre de Amor’ con sus hijos al frente del elenco. Los comentarios incluyeron menciones directas a Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares, quien ha ganado notoriedad por su incursión en el ámbito musical y su participación en obras teatrales.

‘Fiebre de Amor’: una película emblemática

Estrenada en 1985, ‘Fiebre de Amor’ se consolidó como un referente del cine juvenil en México. Dirigida por René Cardona Jr. y protagonizada por Luis Miguel y Lucero —entonces conocida como Lucerito—, la película narró la historia de una admiradora que, tras ingresar al hotel de su ídolo en Acapulco, presencia un crimen y se ve envuelta en una persecución cargada de música y romance.

La producción se rodó en locaciones emblemáticas de Acapulco entre septiembre y octubre de 1984, y que ambos protagonistas tenían alrededor de 15 años durante el rodaje. La cinta se mantuvo en cartelera durante nueve meses consecutivos y se posicionó como la más taquillera de su época. El éxito se extendió al ámbito musical, pues el álbum homónimo incluyó temas como “Fiebre de amor”, “Todo el amor del mundo” y “Este amor”, los cuales encabezaron listas de popularidad en la radio mexicana.

Legado, curiosidades y legado familiar

A lo largo de los años, la relación entre Lucero y Luis Miguel fue tema de especulación mediática. En diversas entrevistas, la cantante aclaró que existió una amistad cercana, pero nunca un romance. La película marcó un antes y un después en la carrera de ambos y el fenómeno en taquilla consolidó sus trayectorias como referentes de la música pop y el cine juvenil mexicano.

En "Fiebre de amor", Luis Miguel fue protagonista junto a la estrella mexicana Lucerito

Actualmente, ‘Fiebre de Amor’ permanece accesible en plataformas como Google Play Películas y en versiones completas o fragmentadas en YouTube, lo que ha permitido que nuevas generaciones se familiaricen con la historia.

La irrupción de Miguel Gallego Arámbula y el blindaje mediático

Miguel Gallego Arámbula nació el 1 de enero de 2007 en Los Ángeles, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula. Durante casi 19 años, la actriz resguardó la privacidad de sus hijos, solicitando respeto a los medios.

Informó que la aparición pública de Miguel se produjo tras alcanzar la mayoría de edad, momento en que se difundieron imágenes suyas en medios de comunicación.

Desde la separación de Luis Miguel y Aracely Arámbula en 2009, la actriz asumió el cuidado de sus hijos. El tema de la pensión alimenticia motivó disputas legales, aunque registros recientes descartan que el cantante figure como deudor alimentario moroso. La actriz ha reiterado que busca una vida normal para sus hijos y no obstaculiza el contacto con su padre.

El periodista Ricardo Manjarrez explicó en la emisión que la estrategia de Aracely Arámbula consiguió mantener el anonimato de Miguel ante la constante presión mediática. La periodista Pati Chapoy declaró: “Hoy se desvela un secreto guardado más de diecinueve años”, en referencia al hermetismo que rodeó al joven desde su nacimiento.