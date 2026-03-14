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Sheinbaum inaugura Centro LIBRE para mujeres en Coquimatlán, Colima: habrá uno por cada municipio en el país

Entres los servicios, mujeres podrán acceder a atención psicológica y acompañamiento jurídico

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Foto: (Cortesía)
Foto: (Cortesía)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este fin de semana la inauguración del Centro LIBRE para las Mujeres en el municipio de Coquimatlán, un espacio que forma parte de la estrategia del Gobierno federal para fortalecer la atención, acompañamiento y organización de las mujeres en todo el país.

Durante el acto, la mandataria subrayó que estos centros representan un cambio importante en la forma en que el Estado busca atender las necesidades de las mujeres, particularmente en temas de violencia, acompañamiento emocional y acceso a sus derechos. A su juicio, los Centros LIBRE no solo son instalaciones físicas, sino lugares donde las mujeres pueden sentirse escuchadas, acompañadas y libres de expresar lo que viven.

Sheinbaum recordó que la creación de estos espacios responde a la convicción de que las políticas públicas deben construirse pensando en las personas, especialmente en quienes históricamente han enfrentado mayores desigualdades. En ese sentido, afirmó que su gobierno mantiene el compromiso de caminar junto al pueblo y, de manera especial, con las mujeres mexicanas.

La jefa del Ejecutivo federal
La jefa del Ejecutivo federal celebró que Colima ya cuenta con un centro LIBRE por cada municipio, y que próximamente se abrirá uno más en Manzanillo. Foto: (Cortesía)

La presidenta explicó que en estos centros las mujeres podrán recibir atención psicológica y asesoría jurídica en casos de violencia o conflictos personales, pero también encontrarán un espacio comunitario donde reunirse, tomar talleres, participar en actividades culturales o simplemente convivir. La intención, dijo, es que cualquier mujer pueda acudir para pedir ayuda o para fortalecer su autonomía y sus vínculos con otras mujeres de su comunidad.

Como parte de esta política pública, el gobierno federal proyecta una red nacional de centros. Tan solo este año se prevé la instalación de 323 nuevos espacios con una inversión cercana a 983 millones de pesos. Con ello, se alcanzará un total de mil 001 Centros LIBRE en todo el país, sumándose a los 678 que fueron inaugurados durante 2025. La meta a largo plazo es que exista al menos uno en cada municipio del territorio nacional.

Sheinbaum también aprovechó el encuentro para reflexionar sobre el significado de ser la primera mujer en ocupar la presidencia del país. Señaló que este hecho representa una doble responsabilidad: por un lado, dar continuidad al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación y, por otro, demostrar que las mujeres pueden gobernar con capacidad y abrir camino para que más lleguen a los más altos cargos públicos en el futuro.

Apoyo, talleres y acompañamiento: así
Apoyo, talleres y acompañamiento: así son los nuevos Centros LIBRE para mujeres. Foto: (Cortesía)

En el mismo evento, la presidenta anunció que el próximo 21 de marzo se reconocerá a Margarita Maza como “Embajadora Histórica de México”. La distinción busca destacar su papel durante el siglo XIX, cuando acompañó al presidente Benito Juárez en momentos clave como la Guerra de Reforma y la intervención francesa, además de su labor representando al país ante el gobierno de Estados Unidos.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, informó que con la apertura del centro en Coquimatlán el estado de Colima ya cuenta con al menos un Centro LIBRE en cada uno de sus diez municipios. Adelantó que en abril se inaugurará un segundo centro en el puerto de Manzanillo debido a su tamaño poblacional, con lo que la entidad sumará once espacios de este tipo.

La directora del nuevo centro, Michel Alejandra Sánchez, destacó que la apertura representa un paso importante para atender una deuda histórica con las mujeres, mientras que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, aseguró que estas acciones reflejan una visión de gobierno enfocada en la justicia social y en llevar servicios públicos a comunidades que durante años quedaron fuera de las prioridades oficiales.

Con la inauguración del Centro LIBRE en Coquimatlán, el gobierno federal apuesta por consolidar una red de espacios donde las mujeres no solo reciban apoyo, sino también encuentren un lugar para organizarse, aprender y ejercer plenamente sus derechos.

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