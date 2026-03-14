Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de marzo: asesinan a esposo de alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato

La noche del viernes fue asesinado el esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa del municipio de Jerécuaro, en Guanajuato, en un ataque armado.
Se informó que otra persona perdió la vida en el ataque. La gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, condenó el hecho.
Jorge Olvera García, esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa del municipio de Jerécuaro, en Guanajuato, fue asesinado a balazos la noche del viernes mientras se encontraba en una reunión en un bar de la ciudad.
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