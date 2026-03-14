Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de marzo: asesinan a esposo de alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato

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Jorge Olvera García, esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa del municipio de Jerécuaro , en Guanajuato , fue asesinado a balazos la noche del viernes mientras se encontraba en una reunión en un bar de la ciudad.

Se informó que otra persona perdió la vida en el ataque. La gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, condenó el hecho.

La noche del viernes fue asesinado el esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa del municipio de Jerécuaro , en Guanajuato , en un ataque armado.

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Asesinan a esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato El esposo de la alcaldesa se encontraba conviviendo en un bar, en Jerécuaro, cuando fue atacado a balazos

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