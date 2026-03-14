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Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de marzo: asesinan a esposo de alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato

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14:53 hsHoy

La noche del viernes fue asesinado el esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa del municipio de Jerécuaro, en Guanajuato, en un ataque armado.

Se informó que otra persona perdió la vida en el ataque. La gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, condenó el hecho.

Asesinan a esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato

El esposo de la alcaldesa se encontraba conviviendo en un bar, en Jerécuaro, cuando fue atacado a balazos

El asesinato del esposo de
El asesinato del esposo de la alcaldesa fue confirmado por la gobernadora del estado. (Facebook)

Jorge Olvera García, esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa del municipio de Jerécuaro, en Guanajuato, fue asesinado a balazos la noche del viernes mientras se encontraba en una reunión en un bar de la ciudad.

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13:47 hsHoy

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