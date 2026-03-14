Fiscalía para mujeres y reconocimiento a menores trans, las sentencias de la Suprema Corte más relevantes de la semana

La Suprema Corte reafirmó su compromiso con el uso racional de recursos públicos al justificar la sustitución de su parque vehicular sin afectar el presupuesto. Crédito: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó recientemente sentencias importantes sobre perspectiva de género y derechos humanos, a través de amparos propuestos en distintos estados de la República. Por si te los perdiste, estos son algunos de los más relevantes.

Infancias trans son reconocidas

La SCJN anuló que la legislación de Guerrero pida tener al menos 18 años para cambiar el acta de nacimiento por identidad de género.

Los y las ministras consideraron que esta restricción de edad viola los derechos de igualdad, no discriminación, libre desarrollo y la identidad de niñas, niños y adolescentes.

Con ello, determinó que las niñas, niños y adolescentes trans e intersex no pueden ser excluidos del procedimiento de rectificación de acta de nacimiento por identidad de género, por el solo hecho de ser menores de 18 años.

Agravan penas para robo en transporte público en el Estado de México

La Suprema Corte revisó el Código Penal del Estado de México y determinó que las penas más altas para el robo con violencia y el robo en transporte público son justas y están permitidas por la Constitución.

La Corte explicó que esas penas no solo castigan el robo en sí, sino también las circunstancias en que ocurre, como el uso de violencia o que pase en transporte público, lo que puede afectar más a las víctimas y aumentar la inseguridad.

Por eso, la Corte consideró válido que existan castigos más severos para estos casos, ya que así se busca reducir este tipo de delitos y proteger la economía y la seguridad de la sociedad.

Derecho al agua potable

La Corte revisó un caso de personas que viven en un asentamiento irregular en Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes no tienen acceso regular al agua potable.

Durante el debate de este caso, se dio a conocer que el lugar surgió por la llegada de migrantes entre 1990 y 2010 y carece de servicios básicos. Las personas que viven allí solo reciben agua por pipas cada diez o quince días.

Por esta razón presentaron un amparo, argumentando que las autoridades no les han dado acceso suficiente y adecuado al agua potable para sus necesidades diarias.

La Suprema Corte otorgó el amparo y ordenó que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez les garantice de inmediato el suministro mínimo de agua potable.

También indicó que, a mediano plazo, las autoridades deben instalar depósitos grandes para almacenar agua y asegurar su distribución. La Secretaría de Hacienda del estado debe dar prioridad en el presupuesto para cumplir con estas medidas.

Debate crear Fiscalía especializada

La Suprema Corte debatió sobre la posibilidad de crear o no una fiscalía especializada en asuntos familiares.

Esta discusión surgió a raíz de un amparo promovido en Chihuahua para que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género del estado deje de atender asuntos relacionados con la familia.

Si bien una mayoría de ministros y ministras consideraron necesario este cambio, no se lograron los 6 votos requeridos para aprobarlo, por lo que la decisión fue no crear una fiscalía especializada en asuntos familiares.

La resolución fue que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de Chihuahua tenga varias funciones sobre los Centros de Justicia para las Mujeres, que son sitios creados para atender exclusivamente violencias contra mujeres, lo que considera, de acuerdo a la resolución final de la SCJN, asuntos familiares.

Fue dentro de esta discusión donde la ministra María Estela Ríos González fue duramente criticada al cuestionar que las personas que nacen por fecundación in vitro “son parte de la familia”.