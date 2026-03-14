México

Este fue el primer papel de José Ángel Bichir en una de las películas más famosas del cine mexicano

La familia del actor enfrenta momentos de tensión luego del accidente en su departamento ubicado en CDMX

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José Ángel Bichir fue hospitalizado
José Ángel Bichir fue hospitalizado en la Ciudad de México tras una caída desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte Poniente. (RS)

La noticia sobre José Ángel Bichir provocó conmoción este 13 de marzo, cuando los servicios de emergencia informaron su hospitalización tras una caída desde un tercer piso en la colonia Narvarte Poniente, en la Ciudad de México.

El actor, de 36 años, fue hallado inconsciente y trasladado de urgencia, según detalló la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El actor fue hallado inconsciente
El actor fue hallado inconsciente y trasladado de urgencia con fractura de cara y abdomen agudo al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada. (Instagram)

Detalles del accidente y reporte médico

El incidente tuvo lugar en la intersección de Uxmal y avenida Xola, dentro de un complejo de departamentos en la alcaldía Benito Juárez.

Elementos de la SSC encontraron al intérprete en la planta baja, con un diagnóstico inicial de fractura de cara y abdomen agudo, razón por la que fue llevado al Hospital Rubén Leñero para atención especializada.

La autoridad capitalina indicó que “el ciudadano habita en el tercer piso desde el cual, al parecer, se lanzó al vacío; por lo anterior, se informó al agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes”.

Tras el accidente, la madre de Bichir, Patricia Pascual, relató a los paramédicos que su hijo “tomaba medicamentos”, según información del periodista Carlos Jiménez.

El incidente, registrado en la
El incidente, registrado en la alcaldía Benito Juárez, activó una investigación por parte del Ministerio Público para esclarecer lo sucedido. (Instagram)

Orígenes y primer paso en el cine mexicano como Ulises

Nacido en la Ciudad de México el 28 de enero de 1988, José Ángel Bichir pertenece a una de las familias más conocidas del mundo actoral mexicano. Es hijo de Odiseo Bichir y ha estado vinculado al arte desde la infancia.

Su debut en el cine se dio con la película Matando Cabos, donde interpretó a Ulises. Este primer papel lo colocó bajo los reflectores del cine nacional y le permitió acceder a nuevas oportunidades en la industria.

Matando Cabos fue un primer paso importante en mi carrera”, ha subrayando en distintas ocasiones sobre el impacto del proyecto en su trayectoria.

Antes de su incursión en el cine, Bichir inició su carrera a los trece años en la producción infantil Aventuras en el tiempo, donde compartió créditos con Belinda. Desde entonces, ha mantenido una presencia constante en televisión y cine.

José Ángel Bichir, nacido en
José Ángel Bichir, nacido en 1988 y perteneciente a la familia Bichir, inició su carrera artística desde la infancia y debutó en cine con 'Matando Cabos'. (Instagram @joseangelbichir)

Trayectoria en cine y televisión

La carrera de José Ángel Bichir ha abarcado una variedad de producciones tanto cinematográficas como televisivas. Entre sus proyectos más destacados figuran los siguientes títulos:

Cine:

  • Matando Cabos
  • Morirse en domingo
  • Cefalópodo
  • Cuatro lunas
  • Fragmentos de amor

Televisión:

  • Aventuras en el tiempo
  • Sexo y otros secretos
  • Los simuladores
  • Tiempo final
  • Run Coyote Run
  • El César
  • José José: El príncipe de la canción

Su trabajo ha sido reconocido por su versatilidad para interpretar distintos géneros y personajes. La familia Bichir, a la que pertenece, es considerada referente en el ámbito actoral mexicano, y José Ángel ha sabido forjar su propio camino dentro del medio.

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