RAE aclara por qué no deberías decír "Buen día" al saludar por la mañana

La confusión acerca de si es correcto saludar con “buen día” o “buenos días” es frecuente entre hispanohablantes.
La duda surge por la coexistencia de ambas expresiones en el uso cotidiano y la influencia de distintas tradiciones regionales, algunos piensan que es correcto decir buen día porque sólo es uno y otros, por costumbre, dicen “Buenos días”.
La Real Academia Española (RAE) considera válidas tanto la fórmula “buen día” como “buenos días” para saludar por la mañana.
Sin embargo, recomienda preferir el plural “buenos días” en contextos formales o si se busca seguir la tradición, ya que “buen día” se utiliza como forma de despedida en varias regiones.
El plural se asocia con mayor cortesía y es la opción tradicional, por lo que sólo en ciertas regiones se acostumbra a decir Buen día.
Cuál es la diferencia entre Buen día y Buenos díAS
Las preferencias respecto al saludo varían notablemente entre España y América Latina.
En territorio español, “buenos días” es la forma habitual y mayoritaria al comenzar la jornada.
En gran parte de América, el uso de “buen día” convive con “buenos días”.
La expresión singular es particularmente frecuente en el área rioplatense, que abarca países como Argentina y Uruguay, posiblemente por el influjo del italiano, donde se utiliza “buon giorno”.
También lenguas cercanas al español, como el francés (“bonjour”) y el portugués (“bom dia”), han influido en esta elección.
El saludo “buen día” puede encontrarse además en algunos países andinos y centroamericanos, aunque resulta menos común fuera de la región rioplatense.
Qué otros saludos usan el plural
El uso del plural en fórmulas de cortesía, como “buenos días”, “buenas tardes” y “buenas noches”, responde a una tendencia arraigada en el idioma español.
El plural realza matices de cordialidad y buen deseo en el saludo.
Este recurso lingüístico se observa también en expresiones como “saludos”, “muchas gracias” o “felices fiestas”, donde los plurales intensifican la amabilidad hacia el interlocutor.
Ejemplos históricos documentan el uso de la forma plural desde tiempos como el siglo XV, lo que subraya su tradición en la lengua.
Las referencias literarias, como la obra de Alfonso Martínez de Toledo o textos de Bartolomé de Torres Naharro, reflejan esta costumbre de emplear el plural en saludos formales y cotidianos.
Formas alternativas de saludo y su uso
Más allá de las fórmulas completas, es frecuente emplear el saludo abreviado “buenas” en situaciones informales. Su utilización es común en España, en el área rioplatense y en algunas zonas andinas o centroamericanas, principalmente en contextos más familiares.
Para el resto del día, la recomendación oficial mantiene el plural: “buenas tardes” y “buenas noches”.
Estas formas son universalmente aceptadas en la comunidad de hispanohablantes y refuerzan el tono cortés del saludo.
Por otra parte, solo la expresión “buenos días” constituye una locución verbal junto al verbo “dar”, como en “dar los buenos días”, lo que afianza su posición tradicional en el idioma.
Elegir entre la variante plural y la singular al saludar por la mañana revela la flexibilidad y diversidad del español.
“Buenos días” sigue siendo la mejor opción en ocasiones formales, mientras que “buen día” ofrece un matiz más cercano o puede usarse como despedida.