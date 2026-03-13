Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de marzo: Línea A detenida por objeto en vía

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 13 de marzo de 2026.

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Se realiza una revisión en la zona de vías de la Línea A , por lo que la circulación es lenta y pueden registrarse mayores tiempos de espera en andenes.Se llevan a cabo maniobras de encauzamiento de personas usuarias en terminales. Personal del Sistema brinda…

Las Líneas 3, 12 y A registran alta afluencia . Se envían trenes vacíos hacia estaciones con mayor demanda para agilizar la operación.Personal del Sistema brinda apoyo en andenes para mejorar el flujo de personas usuarias.

