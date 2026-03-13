México

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de marzo: Línea A detenida por objeto en vía

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

13:58 hsHoy

Metro CDMX

Las Líneas 3, 12 y A registran alta afluencia. Se envían trenes vacíos hacia estaciones con mayor demanda para agilizar la operación.Personal del Sistema brinda apoyo en andenes para mejorar el flujo de personas usuarias.

13:57 hsHoy

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)
13:02 hsHoy

Metro CDMX

Se realiza una revisión en la zona de vías de la Línea A, por lo que la circulación es lenta y pueden registrarse mayores tiempos de espera en andenes.Se llevan a cabo maniobras de encauzamiento de personas usuarias en terminales. Personal del Sistema brinda…

13:01 hsHoy

Metrobús CDMX

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

11:13 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 13 de marzo de 2026.

