Detienen a presunto extorsionador de negocios en Iztacalco: cuenta con antecedentes delictivos

El detenido había amenazado a tres locatarios de no atentar contra sus vidas a cambio de dinero. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En calles de la colonia Santa Anita, de la alcaldía Iztacalco, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un sujeto que, al parecer, exigió dinero en efectivo a los dueños de tres negocios, a cambio de no causarles daño a su integridad y a sus locales.

Los uniformados realizaban labores de patrullaje en el Eje 4 Sur Presidente Plutarco Elías Calles y la calzada de La Viga, en la colonia Barrio San Francisco Xicaltongo, cuando a través del número de Cuadrante recibieron la llamada del dueño de un local, quien mencionó que un sujeto le acababa de exigir dinero para no atentar contra su vida y provocar daños a su patrimonio, y que en ese momento aún lo tenía a la vista.

Policías de la Ciudad de México realizaban labores de seguridad cuando fueron alertados por un comerciante tras ser amenazado en su negocio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una rápida respuesta a la denuncia, los uniformados se desplazaron al lugar donde el denunciante señaló al posible responsable que se encontraba a unos metros, quien al percatarse de la presencia policial corrió por calles aledañas, sin embargo, tras una persecución lo interceptaron en la esquina de las calles Recreo y Álvaro Obregón, en la colonia Santa Anita.

En el sitio le realizaron una revisión de seguridad, en apego a los protocolos de actuación policial, tras la cual le hallaron una réplica de arma de fuego corta y dinero en efectivo. En ese momento, se presentaron los dueños de una panadería y de un local de accesorios para teléfonos celulares, quienes mencionaron que el sujeto, momentos antes, les exigió dinero bajo la misma amenaza.

Una réplica de arma de fuego corta y dinero en efectivo le fueron asegurados al hombre. Foto: (SSC)

Por lo anterior, los policías detuvieron al hombre de 37 años de edad, le leyeron sus derechos constitucionales y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará la carpeta de investigación sobre los hechos.

Cabe señalar que, luego de un cruce de información, se supo que el detenido cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre los años 2007 y 2025, cinco por Robo en diferentes modalidades y uno por Delitos contra la salud y Cohecho.

La SSC trabaja todos los días para garantizar que la Ciudad de México sea un lugar en el que la extorsión no tenga cabida e invita a la ciudadanía a que aporte información y sume esfuerzos para el combate a este delito, a través de las denuncias a través del número 089 o en la línea directa 55 5036 3301.