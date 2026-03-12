Temblor hoy 12 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Jalisco

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Un sismo de 4.8 de magnitud se registró en el municipio de Cihuatlán ubicado en Jalisco , según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) .

Un sismo de magnitud 4.8 se registró a las 03:51:52, con epicentro localizado a 183 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco, en las coordenadas 18.734° de latitud y -106.219° de longitud, a una profundidad de 10 kilómetros.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.4 de magnitud en el municipio de Cihuatlán ubicado en Jalisco .

Dos sismos se registraron la madrugada del 12 de marzo de 2026 al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. El primero, de magnitud 4.4, ocurrió a las 04:36 horas, a 183 kilómetros de la localidad, con una profundidad de 10 kilómetros. El segundo, de magnitud 4.1, se reportó a las 05:10 horas, a 198 kilómetros de Cihuatlán y a una profundidad de 12.1 kilómetros.

