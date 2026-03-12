México

Temblor hoy 12 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Jalisco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Guardar

En pocas líneas:

    11:49 hsHoy

    Dos sismos se registraron la madrugada del 12 de marzo de 2026 al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. El primero, de magnitud 4.4, ocurrió a las 04:36 horas, a 183 kilómetros de la localidad, con una profundidad de 10 kilómetros. El segundo, de magnitud 4.1, se reportó a las 05:10 horas, a 198 kilómetros de Cihuatlán y a una profundidad de 12.1 kilómetros.

    Sismo de 4.4 de magnitud se registra en Jalisco

    El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

    La información preliminar señala que
    La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Cihuatlán. (Infobae)

    El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.4 de magnitud en el municipio de Cihuatlán ubicado en Jalisco.

    Leer la nota completa
    10:57 hsHoy

    Un sismo de magnitud 4.8 se registró a las 03:51:52, con epicentro localizado a 183 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco, en las coordenadas 18.734° de latitud y -106.219° de longitud, a una profundidad de 10 kilómetros.

    Temblor reportado en Jalisco. (SSN)
    Temblor reportado en Jalisco. (SSN)

    Temblor en Jalisco hoy: se registra sismo de 4.8 de magnitud en Cihuatlán

    El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

    El sismo fue detectado por
    El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

    Un sismo de 4.8 de magnitud se registró en el municipio de Cihuatlán ubicado en Jalisco, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

    Leer la nota completa
    06:03 hsHoy

    México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Temblor en Jalisco hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Cihuatlán

    El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

    Temblor en Jalisco hoy: se

    ¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 12 de marzo

    Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

    ¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

    Cuáles son las propiedades nutritivas de las almejas y cómo incluirlas en la dieta

    Un marisco que destaca en la cocina y que posee un alto valor nutricional para el bienestar en general

    Cuáles son las propiedades nutritivas

    Cómo preparar la infusión de canela y miel para perder grasa abdominal mientras duermes

    Esta bebida natural ofrece efectos termogénicos y ayuda a controlar los antojos

    Cómo preparar la infusión de

    AICM: estos son los vuelos cancelados y demorados de este jueves

    El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

    AICM: estos son los vuelos

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    La frase de Wanda Nara

    La frase de Wanda Nara que emocionó a Evangelina Anderson en su despedida de MasterChef Celebrity

    Tras dos meses, el tren Mitre retoma su llegada a la terminal de Retiro

    Criptomonedas: cómo ha cambiado su valor en las últimas horas

    Fin de una era: Roberto Baradel dejará su cargo como líder del principal sindicato docente de Buenos Aires

    Ortografía y redacción: incomodidad o malestar, mejor que disconfort

    INFOBAE AMÉRICA

    Los relojes se adelantan mañana

    Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

    Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

    La mayor planta de carne de Estados Unidos prepara una huelga que amenaza los precios: claves del conflicto y razones de la protesta

    El termómetro sobre el riesgo terrorista en Latinoamérica

    Ucrania invitó al presidente Orsi a una visita oficial, busca estrechar vínculos y agradeció apoyo

    DEPORTES

    En el debut del Chacho

    En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

    Max Verstappen volvió a criticar a los nuevos autos de la F1: la particular comparación con un videojuego

    La frase del presidente del Barcelona sobre el interés por Julián Álvarez que da que hablar en Europa

    Tiro imposible, 26 golpes consecutivos y definición increíble: el punto del año que ganó Djokovic en su eliminación de Indian Wells

    Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber