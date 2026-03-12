Qué pasará con Barnabi, de TikTok, tras ser entregado a su familia

(TikTok/@osmanito8)

Barnabi es un hombre que estaba en situación de calle, fue encontrado por el tiktoker conocido como Osmanito y comenzó a hacer videos con él.

Cuando Bellakath se vio involucrada en una colaboración, la familia de Isidro Delgado —su nombre real—, lo reportó como desaparecido.

Ya que el hecho escaló hasta las autoridades, el tiktoker Osman decidió llevar a Barnabi hasta la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para reestablecer contacto con sus familiares, quienes aparentemente se mostraron molestos por los videos virales.

“Como habrán visto, ayer fui a entregar a Barnabi, sinceramente lo que pase de hoy en adelante es cosa de su familia, hice lo que tenía que hacer y lo entregué con las autoridades para no tener ningún problema”, explicó el TikToker.

Este fue el último video que subió el tiktoker con el hombre viral (TikTok/@osmanito8)

De igual forma, el creador de contenido dijo que estaba totalmente deslindado de lo que pudiera pasar con Isidro Delgado, mejor conocido como Barnabi.

Entre los comentarios de sus videos, incluso Bellakath reaccionó con emojis llorando. Por su parte, los seguidores de Osman aseguraron que no le brindarían apoyo a los familiares de Barnabi en caso de que decidieran hacer contenido con él.

De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, Barnabi habría huido de su casa horas después de que las autoridades lo ayudaran a estar con su familia biológica.

Se desconoce si ya hay algún reporte por desaparición de Isidro Delgado, el hombre de 42 años.

Quiénes son Osmanito y Barnabi

Osman solía grabar personas en situación de calle, les ofrecía ayuda y los apodaba “pokemones”, pero Barnabi se hizo popular por su particular tono de voz, el cual incluso el tiktoker imitaba.

Cabe señalar que hay otras personas que grabaron a Barnabi en situación de calle, otros más aseguraron ser vecinos de las colonias donde solía caminar y buscar refugio o alimento.

El tiktoker decidió deslindarse totalmente y llevó al hombre con las autoridades de la CDMX (TikTok/@osmanito8)

Supuestamente el hombre llevaba años en situación de indigencia y su familia no habría intentado localizarlo con anterioridad.

En los videos, se pudo ver que Osman intentó acercarse a Barnabi desde que dormía en la calle, incluso lo “molestaba” con dormir junto a él, poco a poco fueron entablando una amistad, pues le compraba ropa, lo llevó a hacerse un corte de cabello, le invitaba a comer y finalmente, incluso lo acogió en su domicilio particular.

Se desconoce si Barnabi vive con alguna adicción, pero se sabe que tiene una discapacidad intelectual.

Qué había dicho Bellakath de la desaparición de Barnabi

El caso tomó otro giro cuando surgieron versiones enfrentadas sobre la responsabilidad de quienes colaboraron con Barnabi.

Bellakath respondió en redes sociales a los señalamientos sobre un supuesto aprovechamiento de la imagen de Barnabi, defendiendo a la familia de Osmanito:

“El era una persona en situación de calle, y la familia de Osman lo rescató de ahí, agradecidos deberían de estar después de que su ‘familia’ lo echara a la calle y lo golpeara”, expresó la cantante.