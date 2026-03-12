México

Qué pasará con Barnabi, de TikTok, tras ser entregado a su familia

El hombre viral estaba en situación de calle, pero Osman comenzó a grabar con él e incluso lo llevó a casa

Guardar
(TikTok/@osmanito8)
(TikTok/@osmanito8)

Barnabi es un hombre que estaba en situación de calle, fue encontrado por el tiktoker conocido como Osmanito y comenzó a hacer videos con él.

Cuando Bellakath se vio involucrada en una colaboración, la familia de Isidro Delgado —su nombre real—, lo reportó como desaparecido.

Ya que el hecho escaló hasta las autoridades, el tiktoker Osman decidió llevar a Barnabi hasta la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para reestablecer contacto con sus familiares, quienes aparentemente se mostraron molestos por los videos virales.

“Como habrán visto, ayer fui a entregar a Barnabi, sinceramente lo que pase de hoy en adelante es cosa de su familia, hice lo que tenía que hacer y lo entregué con las autoridades para no tener ningún problema”, explicó el TikToker.

Este fue el último video que subió el tiktoker con el hombre viral (TikTok/@osmanito8)

De igual forma, el creador de contenido dijo que estaba totalmente deslindado de lo que pudiera pasar con Isidro Delgado, mejor conocido como Barnabi.

Entre los comentarios de sus videos, incluso Bellakath reaccionó con emojis llorando. Por su parte, los seguidores de Osman aseguraron que no le brindarían apoyo a los familiares de Barnabi en caso de que decidieran hacer contenido con él.

De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, Barnabi habría huido de su casa horas después de que las autoridades lo ayudaran a estar con su familia biológica.

Se desconoce si ya hay algún reporte por desaparición de Isidro Delgado, el hombre de 42 años.

Quiénes son Osmanito y Barnabi

Osman solía grabar personas en situación de calle, les ofrecía ayuda y los apodaba “pokemones”, pero Barnabi se hizo popular por su particular tono de voz, el cual incluso el tiktoker imitaba.

Cabe señalar que hay otras personas que grabaron a Barnabi en situación de calle, otros más aseguraron ser vecinos de las colonias donde solía caminar y buscar refugio o alimento.

El tiktoker decidió deslindarse totalmente y llevó al hombre con las autoridades de la CDMX (TikTok/@osmanito8)

Supuestamente el hombre llevaba años en situación de indigencia y su familia no habría intentado localizarlo con anterioridad.

En los videos, se pudo ver que Osman intentó acercarse a Barnabi desde que dormía en la calle, incluso lo “molestaba” con dormir junto a él, poco a poco fueron entablando una amistad, pues le compraba ropa, lo llevó a hacerse un corte de cabello, le invitaba a comer y finalmente, incluso lo acogió en su domicilio particular.

Se desconoce si Barnabi vive con alguna adicción, pero se sabe que tiene una discapacidad intelectual.

Qué había dicho Bellakath de la desaparición de Barnabi

El caso tomó otro giro cuando surgieron versiones enfrentadas sobre la responsabilidad de quienes colaboraron con Barnabi.

Bellakath respondió en redes sociales a los señalamientos sobre un supuesto aprovechamiento de la imagen de Barnabi, defendiendo a la familia de Osmanito:

“El era una persona en situación de calle, y la familia de Osman lo rescató de ahí, agradecidos deberían de estar después de que su ‘familia’ lo echara a la calle y lo golpeara”, expresó la cantante.

Temas Relacionados

BarnabiBarnabyOsmanOsmanitomexico-entretenimiento

Más Noticias

México vs Italia EN VIVO: Italia abulta la ventaja a 7-0 y el pase de México cada vez se ve más lejos

El conjunto dirigido por Benjamín Gil llega al encuentro con la necesidad de limitar a Italia en el montículo, confiando en Javier Assad para conseguir la hazaña

México vs Italia EN VIVO:

Tren Interurbano México-Toluca triplicó el número de pasajeros desde su apertura hasta Observatorio

La ampliación de horarios, la integración tarifaria y nuevas conexiones han aumentado la preferencia por alternativas que reduzcan tiempos y mejoren la movilidad disciplinada

Tren Interurbano México-Toluca triplicó el

Detienen a dos policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por desaparición forzada

Los dos elementos habrían trasladado a una persona secuestrada desde el sitio de su arraigo hasta un centro de rehabilitación

Detienen a dos policías municipales

Otro “caso fortuito”: cancelan concierto de Jason Mraz en Guadalajara, así serán los reembolsos

Un espectáculo más suspendido en la ciudad

Otro “caso fortuito”: cancelan concierto

Para Kenia López Rabadán es “histórica” la sesión que expuso grietas en la alianza de Morena, PT y PVEM

La diputada del PAN insistió que propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no incluyó freno al crimen organizado

Para Kenia López Rabadán es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arrestan a un hombre con

Arrestan a un hombre con más de 100 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Baja California

Tras descubrimiento del Rancho Izaguirre, el reclutamiento en redes sociales se volvió más sofisticado, alerta Colegio de México

Así fue como una revisión de autos llevó a la detención de ocho hombres armados en Culiacán

Guerreros Buscadores de Jalisco y Colegio de México buscan diálogo con Meta y TikTok contra el reclutamiento forzado

Detienen a presunto integrante de la Familia Michoacana señalado por robar caballos y vehículos de carga en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

Otro “caso fortuito”: cancelan concierto

Otro “caso fortuito”: cancelan concierto de Jason Mraz en Guadalajara, así serán los reembolsos

Captan a Mariana Seoane en el Senado de la República, este es el proyecto que alista la cantante

Hijo de Susana Zabaleta llama ‘papá’ a Ricardo Pérez y reacciona apenado: “Eso está mal”

Laura Flores narra que a su hijo de 19 años le dieron una bebida adulterada y colapsó: “Se lo llevaron inconsciente”

Ricardo Arjona anuncia concierto en el Estadio Banorte: fecha, venta de boletos y todo sobre el show

DEPORTES

México vs Italia EN VIVO:

México vs Italia EN VIVO: Italia abulta la ventaja a 7-0 y el pase de México cada vez se ve más lejos

Liga MX: Horarios y transmisiones de todos los partidos de la jornada 9 del Clausura 2026

Por este motivo Miroslava Montemayor se ausentará de las transmisiones de partidos

¿Selección de Irán jugará en México?, esto dijo Gabriela Cuevas

Cal Raleigh aclara el motivo por el que le negó el saludo a Randy Arozarena