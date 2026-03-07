Acusan a Bellakath y Osmanito por la presunta desaparición de Barnabi, hombre que sale en sus videos de TikTok

Barnabi se hizo viral en TikTok gracias a colaboraciones con Osmanito y la cantante Bellakath, quienes ampliaron su notoriedad en la cultura digital mexicana. (RS)

Isidro Delgado Cervantes, conocido en redes como Barnabi, mantiene alerta a la comunidad digital y a las autoridades.

La situación adquiere una dimensión especial por la discapacidad intelectual de Barbani y por la notoriedad que había alcanzado en TikTok a través de colaboraciones con Osmanito y Bellakath.

Isidro Delgado Cervantes, conocido en redes como Barnabi, está desaparecido desde el 6 de diciembre de 2025 en Venustiano Carranza, Ciudad de México. (Captura de pantalla)

Isidro Delgado Cervantes, conocido como Barnabi, desapareció en diciembre de 2025

El reporte oficial señala que Isidro Delgado Cervantes, de 43 años, fue visto por última vez el 6 de diciembre de 2025 en la calle Simón Bolivar, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Desde entonces, la Fiscalía General de Justicia mantiene activa una ficha de búsqueda.

“Familia denuncia desaparición del Barnabi, de La Bellakath. Es la ficha de desaparecido de Isidro Delgado. La cantante y Osmanito lo tienen haciendo videos de TikTok, pero su familia denunció en la Fiscalia de Ciudad de México que ”padece dispacadidad intelectual", que salió de su casa y no volvió“, informó C4 Jiménez.

Según la ficha oficial, el día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, playera azul y tenis blancos con líneas negras. Como seña particular, presenta una cicatriz grande en el antebrazo, a la altura del codo.

La ficha oficial de búsqueda describe a Isidro Delgado con 43 años, cicatriz en el antebrazo, y vestimenta azul al momento de su desaparición. (Crédito: C4Jiménez)

La fama de Barnabi en redes sociales: de la calle a colaboraciones virales

El salto de Barnabi al entorno digital comenzó cuando empezó a aparecer en videos junto a Osmanito, lo que lo llevó a viralizarse por sus frases y su participación en dinámicas humorísticas.

Posteriormente, la colaboración con la cantante Bellakath amplió su alcance, especialmente tras aparecer en dos videos donde compartían actividades cotidianas, como salidas a comer.

Entre los comentarios frecuentes en redes, usuarios destacaron que Barnabi parecía cómodo en los videos y que su popularidad lo convirtió en un referente de la cultura digital en la Ciudad de México.

Bellakath respondió en redes a críticas por su relación con Barnabi y defendió a la familia de Osmanito por su apoyo al influencer. (Captura de pantalla)

Las versiones encontradas sobre su desaparición y el rol de Bellakath y Osmanito

Tras su desaparición, surgieron distintas versiones sobre los motivos. Las autoridades reportaron que Isidro Delgado salió de su casa por voluntad propia, aunque la familia atribuyó la situación a su discapacidad intelectual y formalizó la denuncia.

En redes sociales, la cantante Bellakath defendió su relación con Barnabi y, en respuesta a señalamientos sobre un supuesto aprovechamiento de su imagen, declaró:

“El era una persona en situación de calle, y la familia de Osman lo rescató de ahí, agradecidos deberían de estar después de que su ‘familia’ lo echara a la calle y lo golpeara”, escribió la cantante en respuesta a lo difundido por C4 Jiménez.

Por su parte, Osmanito no ha hecho declaraciones públicas sobre el reporte de desaparición, aunque ambos creadores fueron vinculados inicialmente con la presencia de Barnabi en videos virales de TikTok.

Osmanito y Bellakath, bajo los reflectores por el caso Barnabi. (Foto: Instagram/@labellakath)

Datos oficiales sobre la búsqueda y canales de contacto

La Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantienen abiertos los canales de contacto para recibir cualquier información que ayude a localizarlo.

Última vez visto: 6 de diciembre de 2025, calle Simón Bolivar, Venustiano Carranza.

Edad: 43 años.

Ropa: Pantalón de mezclilla azul, playera azul, tenis blancos con líneas negras.

Señal particular: Cicatriz grande en antebrazo a la altura del codo.

Contacto: Secretaría de Seguridad Ciudadana y canales oficiales de la Fiscalía.