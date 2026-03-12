Geovanna Bañuelos, senadora del PT, fue exhibida por comprar mansión de 17.5 mdp: ¿coincide con su salario público?

La senadora del PT, Geovanna Bañuelos, registró la compra de una mansión valuada en 17.5 millones de pesos durante 2024. (Foto: Cortesía PT)

La compra de una residencia valuada en 17 millones 500 mil pesos por parte de la senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos de la Torre, generó cuestionamientos sobre si su ingreso como funcionaria pública coincide con el valor del inmueble que reportó en su declaración patrimonial.

Una investigación periodística reveló que la legisladora registró la adquisición de la propiedad durante 2024, lo que abrió el debate sobre la relación entre el precio de la vivienda, su crédito hipotecario y los ingresos que percibe como integrante del Senado de la República de México.

Compra de casa de 17.5 millones de pesos aparece en declaración patrimonial

De acuerdo con la información difundida por el medio EMEEQUIS, la senadora del Partido del Trabajo declaró la compra de una vivienda con un valor de 17.5 millones de pesos.

El inmueble fue adquirido el 4 de julio de 2024 mediante un contrato de compraventa y posteriormente registrado ante la Contraloría Interna del Senado.

La compra de una mansión millonaria por la senadora del PT reabre el debate sobre la congruencia entre los salarios legislativos y el patrimonio declarado en el Senado. CRÉDITO: Secretaría de Cultura

Según los datos patrimoniales reportados por la propia legisladora, la propiedad cuenta con:

487 metros cuadrados de terreno

559 metros cuadrados de construcción

Registro formal dentro de su declaración patrimonial oficial

La adquisición se convirtió en uno de los bienes más costosos reportados recientemente por integrantes del oficialismo dentro de sus declaraciones patrimoniales.

Crédito hipotecario cubre solo parte del valor del inmueble

En su declaración, la senadora informó que contrató un crédito hipotecario por 9 millones de pesos en septiembre de 2024 para financiar parte de la propiedad.

Sin embargo, el documento no detalla el origen de los 8.5 millones de pesos restantes que completan el valor total de la vivienda. Este punto ha sido uno de los aspectos que más ha generado cuestionamientos sobre la operación financiera.

La senadora del PT financió solo la mitad de su mansión con un crédito hipotecario de 9 millones; los 8.5 millones restantes siguen sin explicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de información sobre el origen de esa cantidad ha provocado que se analice si el costo del inmueble es congruente con los ingresos reportados por la legisladora.

¿Cuánto gana una senadora en México?

Como integrante del Senado, Geovanna Bañuelos de la Torre reportó una remuneración neta anual de 1 millón 882 mil 496 pesos por su cargo público.

El ingreso mensual aproximado de los senadores en México ronda los 130 mil pesos netos, aunque puede variar ligeramente debido a prestaciones como aguinaldo, seguros y apoyos legislativos.

Con un salario neto anual de 1.88 millones de pesos, la compra de la mansión de 17.5 millones de la senadora Bañuelos supera ampliamente sus ingresos oficiales.

Entre los principales componentes de la remuneración de los legisladores se encuentran:

Dieta mensual cercana a 131 mil pesos netos

Aguinaldo equivalente a alrededor de 40 días de sueldo

Prima vacacional

Seguro de vida y gastos médicos

Recursos para atención ciudadana

A partir de estos montos, distintos análisis han puesto en perspectiva cuánto tiempo tomaría cubrir una propiedad de ese valor únicamente con el salario legislativo.

Senadora defiende que su patrimonio es producto de años de trabajo

Tras darse a conocer la información, la legisladora aseguró que la vivienda forma parte de su declaración patrimonial precisamente porque ha actuado con transparencia.

En respuesta a los cuestionamientos, señaló que su patrimonio ha sido construido a lo largo de varios años de trabajo profesional y actividad política.

La senadora del PT cubrió solo 9 millones de pesos de su mansión con un crédito hipotecario; el origen de los 8.5 millones restantes sigue sin aclararse. Crédito: EMEEQUIS

La senadora sostuvo que toda su información patrimonial ha sido presentada conforme a la ley y dentro de los plazos establecidos para los servidores públicos.

Además, afirmó que continuará conduciéndose con transparencia y que la rendición de cuentas es fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Propiedades de políticos vuelven al debate público

La compra de la casa de 17.5 millones de pesos también se suma a otros casos en los que se han analizado los bienes patrimoniales de integrantes de la llamada Cuarta Transformación.

Investigaciones periodísticas han señalado propiedades de alto valor registradas por legisladores como Gerardo Fernández Noroña y Lilia Aguilar Gil, quienes también han reportado inmuebles millonarios dentro de sus declaraciones.

Gerardo Fernández Noroña también figura en investigaciones por registrar propiedades millonarias en su declaración patrimonial, al igual que otros legisladores de la 4T. (Captura de pantalla Senado de México)

Estos casos han reavivado la discusión pública sobre la transparencia patrimonial de los funcionarios y sobre la relación entre su patrimonio personal y los ingresos obtenidos durante su carrera política.

Aunque en el caso de la senadora del PT la compra fue declarada oficialmente, el costo de la propiedad y el origen de los recursos para financiarla continúan siendo parte del debate público sobre la rendición de cuentas de los servidores públicos en México.