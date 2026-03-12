Eugenio Derbez revela que ha sido víctima de varios fraudes, como su hijo José Eduardo: “Se me hincó y me pidió”

Eugenio Derbez afirmó que la situación de fraude sufrida por su hijo fue exagerada por los medios según su propia versión (@jose_eduardo92)

Eugenio Derbez reconoció que, al igual que José Eduardo Derbez, también fue víctima de fraude, aunque señaló diferencias entre ambos casos en recientes declaraciones públicas.

El actor aclaró que, según le dijo su hijo, el fraude sufrido por José Eduardo fue exagerado en los medios, ya que si bien un amigo le pidió dinero, la situación no ocurrió tal como se ha difundido.

En una intervención anterior en el programa Miembros al aire, José Eduardo Derbez narró que un supuesto conocido de su familia lo invitó a invertir cinco millones de pesos en un negocio que prometía retornos inmediatos.

Según detalló, la propuesta incluyó reuniones, presentaciones con cifras infladas y la promesa de recuperar la inversión en apenas una semana.

Finalmente, el monto solicitado bajó a 300.000 pesos, suma que el actor terminó entregando después de un intenso proceso de persuasión. Hasta ahora, José Eduardo no ha recibido ninguna ganancia sobre la inversión.

Eugenio Derbez confirma haber sido víctima de fraude en el pasado y detalla diferencias con el caso de su hijo (REUTERS/Caroline Brehman)

Eugenio Derbez, víctima de múltiples fraudes

Al ser cuestionado por la prensa, Eugenio Derbez afirmó: “Me dijo que todo lo exageraron, que efectivamente le pidió prestado un amigo, pero no fue lo que dicen o como dicen”.

Sobre su caso personal, reconoció “sí me han hecho fraudes, muchos, pero yo no los publico”. Agregó que en su caso, la última vez que fue víctima de este delito fue hace varios años, cuando una persona “muy humilde” le pidió ayuda de rodillas y resultó engañándolo.

“Nunca conoce uno a las personas, la última vez que me pidieron prestado fue hace muchísimos años, una persona muy humilde, se me hincó y me pidió, creí en él y me estaban engañando”, comentó.

En medio de la controversia, Vadhir Derbez opinó sobre la situación en el mismo encuentro con la prensa, ironizando que su hermano “no sabe dónde poner el dinero” y sugiriendo que debería buscar mejores negocios, mientras recomendó cuidar más el círculo de amigos y socios.

José Eduardo Derbez perdió 300.000 pesos tras invertir en un negocio fraudulento por recomendación de un conocido (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

“Mi hermano no sabe dónde poner el dinero, mejor que se junte conmigo, obviamente yo sí hago buenos negocios, por eso nos ha ido muy bien con el programa (…) es algo que le puede pasar a cualquiera, es bien triste, simplemente hay que tratar de cuidar más el circulo de amigos y de socios que tienes para que no te vean la cara”.

Por el momento, José Eduardo no ha dado más detalles sobre el caso ni ha hablado nuevamente con los medios.

Cómo fue el fraude que sufrió José Eduardo Derbez

Durante su más reciente participación en el programa ‘Miembros al aire’, el actor narró que un supuesto amigo de un familiar le propuso un negocio con una inversión inicial de cinco millones de pesos.

“Un día me escribe un c*brón y me dice: ‘wey yo soy super cuate de un familiar tuyo, te invito a poner un negocio’. Vi la foto con mi familia y le digo: ‘va’, y nos vamos a cenar. Llegó con un wey que también se veía bien, con la computadora y con números muy maquilladitos”, recordó.

Vadhir Derbez señaló que su hermano debe cuidar mejor a sus amigos y socios para evitar nuevas víctimas de fraude (Captura de pantalla @vadhird)

Narró que dicha persona: “Me envolvió, me dijo: ‘tú métele cinco millones y ya’, y yo le digo ‘sigo sin entenderte’, ‘por eso, es que no tienes qué entender, tú me depositas mañana los cinco y yo me encargo de todo’”.

José Eduardo Derbez explicó que le dijeron que en una semana iba a recuperar todo: “le dije: ‘no es mala onda, no vamos por ahí, pero cenemos’ (…) Salió al tema de que yo había comprado una máquina de garrita, para mí, para mi cuarto, yo ya en la cena, me dice: ‘voy a ponerte un negocio de máquinas de garra’“.

“Me dice, aquí bajamos el presupuesto ya no son cinco millones, dame 300, yo dije: ‘está raro’, pero me hizo un ’coco wash’, empecé a tomar y le doy, doy mi patrimonio completo ahí y pues ya’”, mencionó el también conductor, quien hasta el momento no ha recibido ninguna ganancia.