México

Buscan cobrar de más dinero a deudores alimenticios que huyan al extranjero: esto plantea la iniciativa

En Querétaro no solo se busca aumentar la sanción sino también activar protocolos que permitan encontrarlos en caso de huir

Guardar
Querétaro busca sancionar a los
Querétaro busca sancionar a los deudores alimenticios que huyan al extranjero. (Freepik)

El Congreso de Querétaro recibió dos propuestas para sancionar a los deudores alimenticios que huyan al extranjero. Con estas reformas, las penas podrán incrementarse hasta en un 50 por ciento para quienes intenten evadir sus obligaciones huyendo del país.

Además, en los casos donde no se conozca el paradero del deudor, se contempla la activación de protocolos especiales para su localización y posterior cumplimiento de la obligación alimentaria.

Las propuestas, enviadas por el diputado Enrique Correa, buscan garantizar que ningún deudor alimenticio logre sustraerse de sus responsabilidades legales, asegurando la protección de los derechos de las personas beneficiarias.

La iniciativa responde a una necesidad planteada por Ángela Ramírez, ciudadana que enfrenta un caso de incumplimiento de pensión alimenticia, quien estuvo presente durante la presentación de la propuesta en el recinto legislativo.

Con estas medidas, se pretende cerrar espacios a la impunidad y reforzar los mecanismos de garantía alimentaria en la entidad.

Primera reforma: aumentar la sanción

Actualmente, el artículo 211 del Código Penal de Querétaro estipula que si el deudor alimenticio se declara en una situación de insolvencia económica solo para evadir pagar su pensión alimenticia, entonces su pena aumentará en una mitad más.

Lo que busca esta propuesta de iniciativa es reformar ese artículo para que se incluya que, en caso de que el deudor se mude al extranjera para no cumplir su sentencia, igualmente se le aumente en una mitad.

También se propone sanciones para quienes ayuden al deudor a ocultarse —similar a lo que sanciona la Ley Monse actualmente—, o a evadir de cualquier manera su responsabilidad.

Segunda propuesta: buscar al deudor en el extranjero

Otra de las reformas más relevantes que plantea esta iniciativa, es la de activar mecanismos legales nacionales e internacionales para buscar al deudor alimenticio que se encuentre en el extranjero.

Para ello, se busca reformar el Código Civil del Estado, para permitir que los jueces dicten medidas preventivas cuando exista el riesgo de que el deudor alimenticio salga del país para evitar sus responsabilidades.

De acuerdo a lo explicado por el legislador, entre estas medidas se encuentran exigir garantías adicionales, solicitar el depósito anticipado de pensiones, constituir fideicomisos para asegurar el pago o incluso asegurar bienes de manera precautoria.

Además, se propone que cuando el deudor alimenticio esté en el extranjero y no se sepa su paradero, se puedan activar mecanismos legales nacionales e internacionales para buscarlo en el extranjero.

El objetivo es, de acuerdo al diputado, “garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria” y “cerrar vacíos legales que permiten a algunos deudores evadir sus responsabilidades familiares aprovechando la movilidad internacional”.

Temas Relacionados

deudor alimenticioQuerétaropensión alimenticiamexico-noticias

Más Noticias

En México el 1% controla el 40% de la riqueza, alerta The Guardian

La concentración de la riqueza en México alcanza niveles históricos, con una élite que incrementa su fortuna mientras la brecha social se profundiza, según datos recientes de Oxfam México

En México el 1% controla

Altos funcionarios no tendrán aumento de sueldo durante de sexenio de Sheinbaum: estos serán los nuevo salarios

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo señala que los servidores públicos de menor rango en confianza serán beneficiados con ajustes salariales por compresión de escalas

Altos funcionarios no tendrán aumento

Relaciones Exteriores logra evacuar a 1,154 mexicanos del Medio Oriente: no reportan connacionales lesionados

Los mexicanos y las mexicanas han sido trasladados desde diversos países de la región, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Baréin

Relaciones Exteriores logra evacuar a

La cruzada de la 4T contra el INE: por qué el instituto estuvo en la mira de AMLO y ahora de Sheinbaum

Mientras el expresidente y ahora la actual presidenta han insistido en que el sistema electoral requiere un cambio profundo, la oposición lo considera una presión constante sobre la autonomía del INE

La cruzada de la 4T

Premios Oscar 2026: cócteles mexicanos destacan en el menú de la fiesta más exclusiva de Hollywood

La gala se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre, y como cada año reunirá a los ganadores, nominados y figuras más influyentes de la industria cinematográfica

Premios Oscar 2026: cócteles mexicanos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cártel de Sinaloa almacena armamento

Cártel de Sinaloa almacena armamento y refuerzo de defensas por posible ataque de EEUU, revela el NYT

Captura de ‘El Mencho’ fue por orden de aprehensión, revela Sheinbaum: niega que ella la haya solicitado

DEA brinda información a México para detener a líder de una célula en Colima con 270 kilos de fentanilo

Cae el Doble R, presunto autor de disturbios tras asesinato de El Mencho y enlace del CJNG en Mexicali

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de marzo: se registra conato de incendio en penal varonil de Santa Martha, en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: cócteles mexicanos

Premios Oscar 2026: cócteles mexicanos destacan en el menú de la fiesta más exclusiva de Hollywood

Susana Zabaleta vuelve a encender la polémica con Sergio Mayer tras La Casa de los Famosos: “Es frustrante que la gente no trabaje para nuestro país”

La supuesta amante del esposo de Ana Bárbara destapa audios y desata polémica: “Mi sueño es quedarme con esta casa”

“Si ella no tuviera a sus hijos, sí estuviéramos bien”: supuesta amante del esposo de Ana Bárbara filtra mensajes con él y genera polémica

“Solo quiero ver crecer a mi hija”: Actor de La Rosa de Guadalupe enfrenta por segunda vez un agresivo cáncer

DEPORTES

Pumas vs Cruz Azul: a

Pumas vs Cruz Azul: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026

Conejo Pérez descarta cambios en la portería de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 tras lesión de Malagón

De cargar bultos de cemento a levantar cinturones mundiales: la resiliencia del Vaquero Navarrete, nuevo campeón unificado

Luis Ángel Malagón es operado con éxito y se confirma que no va al Mundial 2026: ¿Cuánto durará su recuperación?

Oribe Peralta afirma que México llegará a semifinales del Mundial 2026 y redes lo tunden