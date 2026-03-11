México

¿Ricardo Monreal deja la política? Esto se sabe sobre la supuesta jubilación del diputado para 2027

En distintas declaraciones públicas, Monreal ha señalado que “se debe abrir paso a las nuevas generaciones”

Recientes rumores en medios nacionales han difundido información sobre la probable jubilación de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, para 2027.

De acuerdo con las versiones, el legislador zacatecano habría comenzado a preparar su salida gradual de la vida pública, con la idea de concluir su ciclo político al finalizar la actual etapa legislativa y dejar paso a nuevas generaciones dentro de su partido, Morena.

Sin embargo, fuentes cercanas al diputado aseguraron a Infobae México que los rumores sobre el retiro son totalmente falsos.

Actualmente, Monreal se desempeña como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, posiciones desde las que ha tenido un papel clave en la agenda legislativa del gobierno federal.

Abrir paso a nuevas generaciones

Aunque por ahora Monreal no planea abandonar la función pública, el morenista ya ha dicho en distintas ocasiones que se debe “abrir paso” a nuevas generaciones.

En distintas declaraciones públicas, Monreal ha señalado que entiende que los ciclos en el servicio público tienen un final y que los liderazgos deben abrir espacio a nuevas figuras.

Incluso ha mencionado que mantiene “su renuncia firmada” para dejar el cargo cuando considere que su papel político ha terminado, reflejando su disposición a retirarse sin conflictos internos.

En su momento, la decisión respondería a una lógica de renovación generacional dentro del movimiento político que encabeza la llamada Cuarta Transformación.

Una larga trayectoria política

Ricardo Monreal Ávila nació el 19 de septiembre de 1960 en Fresnillo, Zacatecas, y es abogado y académico. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos relevantes en la política mexicana.

Entre los principales puestos que ha desempeñado destacan:

  • Gobernador de Zacatecas (1998-2004).
  • Senador de la República en distintos periodos.
  • Jefe delegacional de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (2015-2017).
  • Coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Jucopo.
  • Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados en la actual legislatura.

A lo largo de su carrera también ha sido uno de los operadores políticos más influyentes dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Temas Relacionados

Ricardo MonrealRetiroJubilación2027Cámara de DiputadosPolítica Mexicanamexico-noticias

