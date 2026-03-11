Esposo de Ana Bárbara niega haberle sido infiel y su abogado advierte que habrá consecuencias legales (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El esposo de Ana Bárbara rechazó públicamente las acusaciones de infidelidad y, a través de su abogado, anunció que iniciarán acciones legales en defensa de su reputación.

El comunicado, difundido en exclusiva por Ventaneando, responde a una serie de publicaciones que han circulado en redes sociales y medios digitales en los últimos días.

Exclusiva de Ventaneando: postura oficial del matrimonio

En la emisión más reciente de Ventaneando, la periodista Pati Chapoy presentó el comunicado elaborado por Guillermo Pous, abogado de la cantante Ana Bárbara y de su esposo Ángel Muñoz. El documento rechaza de manera categórica la existencia de cualquier vínculo extramarital y cuestiona la veracidad de las imágenes y afirmaciones difundidas por una periodista, cuya identidad no fue confirmada durante la transmisión.

Según relató Ventaneando, el comunicado advierte sobre la proliferación de información considerada falsa y sin sustento, la cual ha generado un entorno adverso para la pareja. El texto subraya que se han expuesto datos de la vida privada de Ángel Muñoz, lo que ha derivado en “ataques y hostigamiento mediático” que afectan derechos fundamentales de los involucrados.

Exclusiva de Ventaneando: postura oficial del matrimonio (Jovani Pérez/ Infobae)

Acciones legales: advertencia formal y consecuencias contra la periodista Adri Toval

El equipo legal encabezado por Guillermo Pous notificó que se tomarán medidas legales contra quienes resulten responsables de las acusaciones. El comunicado, reproducido por Ventaneando, incluye el siguiente mensaje dirigido a la persona que ha publicado la información:

“Hemos sido informados por nuestro representado y contamos con constancias documentales y públicas respecto de diversos comentarios, señalamientos y declaraciones realizadas por usted que resultan falsos, tendenciosos y carentes de sustento, mediante los cuales se ha expuesto indebidamente información relativa a su vida personal”, apunta el escrito.

El abogado sostiene que la difusión de estos señalamientos configura posibles delitos como difamación, calumnia e injuria, además de la vulneración de datos personales. El comunicado advierte explícitamente:

“En cumplimiento de la cortesía de advertencia previa y ante la evidente concurrencia de elementos que podrían configurar supuestos adicionales de difamación, calumnia, injuria o vejación, con posibles controversias y/o contingencias de orden civil y penal, se le exhorta por única ocasión a abstenerse de inmediato de continuar con dichas manifestaciones y, en lo sucesivo, de evitar cualquier otra conducta de naturaleza similar, ya sea de forma directa, indirecta o circunstancial a través de terceros”.

Acciones legales: advertencia formal y consecuencias contra la periodista Adri Toval (Foto: Instagram/ Ana Bárbara )

Contexto: qué originó la polémica sobre el esposo de Ana Bárbara

Durante la última semana, diversos espacios digitales y cuentas en redes sociales comenzaron a circular supuestas fotografías y mensajes que involucrarían a Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, en una infidelidad. El contenido fue replicado por una periodista que, según la narración de Ventaneando, ha mantenido contacto previo con el abogado Guillermo Pous y fue notificada sobre la existencia de pruebas documentales que desmienten sus versiones.

La polémica ganó relevancia en plataformas de espectáculos, donde la integridad de la pareja se volvió tema de debate. La defensa legal de los involucrados insiste en que las acusaciones carecen de fundamento y que la campaña en su contra tiene un efecto directo en su dignidad y privacidad.

“Cuidaremos la reputación a toda costa”, dice la defensa

El mensaje final del comunicado, reproducido por Ventaneando, establece que la prioridad es proteger la imagen y el bienestar de los representados. En palabras de Guillermo Pous, el equipo legal ya “tomó cartas en el asunto” y se procederá contra quienes hayan difundido, replicado o promovido las acusaciones en cuestión. Ventaneando enfatizó que el abogado no descarta ninguna vía, sea civil o penal, para resguardar la reputación de Ana Bárbara y Ángel Muñoz.

Hasta el cierre de la emisión, Ana Bárbara y Ángel Muñoz no ofrecieron declaraciones personales sobre el caso. El equipo legal reiteró que la advertencia formal constituye el primer paso ante posibles acciones judiciales. La situación permanece en seguimiento tanto por parte de los medios especializados como de la opinión pública, atentos a posibles reacciones de los señalados.