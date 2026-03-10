Suprema Corte resuelve que las mujeres que sufrieron violencia de género deben tener una fiscalía especializada para atenderlas

El fallo de la SCJN enfatiza la exclusividad de atención a mujeres víctimas de violencia de género, descartando la ampliación de las competencias de la fiscalía especializada en la materia a todos los delitos familiares. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este 10 de marzo que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de Chihuahua mantendrá facultades clave sobre los Centros de Justicia para las Mujeres en la entidad.

Esta decisión implica que la coordinación, supervisión y vigilancia de estos centros en Chihuahua, así como la presidencia de su Consejo Consultivo, permanecerán bajo control de esta fiscalía especializada, reforzando así la atención exclusiva a mujeres víctimas de violencia de género, de acuerdo con el informe oficial difundido por la SCJN.

La resolución llega tras rechazar la extensión de competencias de dicho órgano a casos relacionados con la familia en general, apuntando a fortalecer la cobertura específica para mujeres en situación de violencia.

Leyes proponían que las fiscalías especializadas para las mujeres también atendieran casos familiares

En su intervención, María Estela Ríos mencionó que "mujeres y hombres formamos parte de la familia." Crédito: X/@SCJN

A finales de 2021, el Congreso de Chihuahua aprobó reformas que modificaban la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Entre los cambios, se permitía que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género atendiera también delitos en contexto familiar e incorporaba facultades directas sobre los Centros de Justicia para las Mujeres.

Diputadas y diputados de la entidad objetaron que estas modificaciones representaban un retroceso en la protección y garantía de los derechos de las mujeres, según la información presentada por la SCJN.

El pleno de la SCJN determinó que las mujeres que sufren violencia por razones de género en Chihuahua deben contar con una fiscalía dedicada de forma exclusiva a su atención.

Por ese motivo, el tribunal invalidó las normas que habilitaban a la fiscalía para abordar también delitos cuyo objeto principal fueran integrantes de la familia, decisión que, aclaró, no excluye la atención a mujeres víctimas de violencia familiar, pero centra las facultades de la institución en responder específicamente a la violencia de género.

El tribunal subrayó además que todos los estados, incluido Chihuahua, están obligados a garantizar la autonomía técnica de los Centros de Justicia para las Mujeres. Esta autonomía requiere que cuenten con recursos financieros, humanos y materiales suficientes para asegurar que las usuarias accedan de manera fácil, integral y efectiva a los servicios que proveen estos centros.

La sentencia fija como estándar que las políticas y estructura de los centros deben garantizar que “las víctimas puedan acceder de manera fácil, oportuna, integral y efectiva a los servicios”.

Ministra María Estela Ríos hace polémico comentario sobre las personas nacidas in vitro durante votación de la SCJN

María Estela Ríos usó el ejemplo de inseminación artificial al debatir sobre la pertenencia de los nacidos en el núcleo familiar. REUTERS/Henry Romero

La ministra María Estela Ríos desató polémica durante la sesión del Pleno de la SCJN celebrada el 10 de marzo donde se analizaba el tema de la Fiscalía Especializada par las Mujeres en Chihuahua, al pronunciar un comentario sobre la pertenencia de los bebés concebidos por fecundación in vitro al núcleo familiar.

Al abordar el alcance del convenio de Belém do Pará y su interpretación en casos de violencia en el entorno familiar, Ríos utilizó un ejemplo que involucró a las personas nacidas por inseminación artificial. En su intervención, la ministra afirmó:

“Y me parece que no hay una, eh, es, un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia. Digo, salvo quien haya nacido, eh, no sé, mediante un ¿qué? Un... ¿Cómo le llaman estos? In vitro, que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia."