Solo una mujer y dos hombres: esta es la terna definitiva para dirigir la Auditoría Superior de la Federación

La Comisión de Vigilancia aprobó los tres nombres por unanimidad este martes tras semanas de evaluaciones, entrevistas y especulaciones; ahora el pleno de la Cámara de Diputados tendrá la última palabra

Este martes 10 de marzo, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados dio a conocer la terna de candidatos que competirá por dirigir el principal órgano fiscalizador del país durante el período 2026-2034.

Los tres nombres son:

  1. Aureliano Hernández Palacios Cardel
  2. Elizabeth Barba Villafán
  3. Luis Miguel Martínez Anzures

El acuerdo fue aprobado por unanimidad con 37 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El acuerdo parlamentario que dio
El acuerdo parlamentario que dio forma a la terna destaca la búsqueda de perfiles idóneos y obliga a reflexionar sobre el equilibrio entre méritos técnicos y la aplicación de criterios de acción afirmativa en instancias superiores

Un proceso largo y con polémica incluida

Llegar a estos tres nombres no fue sencillo. El proceso arrancó con 92 aspirantes registrados, de los cuales 81 avanzaron a la fase de entrevistas. Finalmente, 77 candidatos y candidatas comparecieron ante la Comisión en sesiones que sumaron más de 38 horas continuas de trabajo. Se imprimieron y contabilizaron cerca de 2,900 cédulas de evaluación, y los resultados fueron vaciados en una matriz de Excel cuyos promedios finales determinaron el orden de la terna.

Días antes, había circulado una lista no oficial con hasta 10 nombres de supuestos mejor evaluados, entre ellos perfiles polémicos como el de Natalia Téllez —señalada como impedida por haber participado en el proceso de elección judicial—, Edwin Meraz, exauditor de la Ciudad de México, y el actual titular de la ASF, David Colmenares. Ninguno de los tres aparece en la terna definitiva.

La cuota de género y el criterio de acción afirmativa

Uno de los puntos más debatidos del proceso fue la participación femenina. Solo el 17% de quienes se registraron fueron mujeres, frente a un 78% de hombres. Ante ese desequilibrio, la Comisión acordó aplicar un criterio de acción afirmativa: si los tres primeros lugares de la evaluación resultaban ser hombres, se incorporaría a la mujer mejor evaluada en sustitución del tercero. El resultado final incluyó a Elizabeth Barba Villafán como la única mujer en la terna.

El diputado Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión e integrante del Partido Verde, destacó que todos los acuerdos del proceso se lograron por unanimidad entre los partidos, lo que —según subrayó— le da objetividad y legitimidad al resultado. “Hemos hecho un trabajo excepcional, pulcro y objetivo, privilegiando en todo momento las cualidades técnicas, la trayectoria profesional y sobre todo la honorabilidad de la terna”, afirmó al cierre de la sesión.

¿Qué sigue?

La terna será enviada ahora a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión y votación en el pleno, donde se elegirá por mayoría al próximo titular de la ASF. Si el pleno rechazara la terna completa, ninguno de los tres nombres podría volver a participar y la Comisión tendría que armar una propuesta completamente nueva desde cero.

