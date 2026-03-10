Se activa contingencia ambiental en el Valle de México, estos vehículos no circularán el 11 de marzo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase I de contingencia ambiental en CDMX y Edomex debido a altas concentraciones de ozono.
Qué autos no circulan el 11 de marzo
Los automovilistas deberán acatar la indicación el miércoles 11 de marzo con horario de 5:00 a 22:00 horas.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.
- Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
- Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.
- Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.
- Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.
Más Noticias
Lluvias siguen en CDMX: alertan por precipitaciones hoy martes 10 de marzo en estas alcaldías
Protección Civil pidió a los capitalinos a estar atentos a los comunicados oficiales de la dependencia del Gobierno de México en caso de que cambien las condiciones meteorológicas
Operación Bacanora: detienen a doce integrantes de Los Rusos, ligados al Cártel de Sinaloa
Los arrestos fueron resultado de cateos simultáneos en tres estados diferentes
Dinamarca vs Macedonia: ¿cuándo se jugará el repechaje europeo para definir al último rival de México en el Mundial 2026?
El futuro rival europeo de la Selección Mexicana se conocerá tras las semifinales y la final de la Ruta D del repechaje
Beca Benito Juárez 2026: confirman doble depósito para beneficiarios en esta fecha
Estudiantes de nivel medio superior inscritos en este programa social recibirán más de 3 mil pesos, de acuerdo con lo revelado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar
Reportan que sujeto mantiene como rehén a joven en una estética de Apocada, Nuevo León
La zona se encuentra acordonada por autoridades locales
MÁS NOTICIAS