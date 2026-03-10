Se activa contingencia ambiental en el Valle de México, estos vehículos no circularán el 11 de marzo

En la Ciudad de México se ha registrado mala calidad del aire por lo altos índices de ozono en la atmósfera. (Jenifer Nava/Infobae)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase I de contingencia ambiental en CDMX y Edomex debido a altas concentraciones de ozono.

Qué autos no circulan el 11 de marzo

Los automovilistas deberán acatar la indicación el miércoles 11 de marzo con horario de 5:00 a 22:00 horas.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.