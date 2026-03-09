México

Galilea Montijo rompió el silencio sobre los lujosos XV años de ‘Mafer’ en Tabasco

El evento se viralizó por su despliegue de lujo y la participación de artistas como J Balvin y Belinda

Guardar
Galilea Montijo fue una de
Galilea Montijo fue una de las invitadas. Crédito: (Instagram/@galileamontijo)

La presencia de Galilea Montijo en los fastuosos XV años de María Fernanda Guerrero (“Mafer”) en Villahermosa, Tabasco, generó una intensa conversación pública luego de que el evento, con la actuación de J Balvin, Belinda, Xavi y Matute, se viralizó por el nivel de lujo y la magnitud de los recursos desplegados.

A su regreso a la Ciudad de México luego del evento, la conductora Galilea Montijo fue cuestionada por representantes de la prensa sobre su participación y el origen del vínculo con la familia anfitriona.

“Yo fui como invitada de la familia. Me dijeron ‘oye, ¿recibes a Mafer?’, y dije ‘con mucho gusto’, porque la temática era de Met Gala en un salón de fiestas”, aseguró ante las cámaras.

Galilea Montijo fue la anfitriona de los XV años de Mafer, fiesta viral llevada a cabo en Villahermosa, Tabasco

Montijo insistió en varias ocasiones que no fue contratada como conductora ni maestra de ceremonias, y que su papel se limitó a un favor personal para la familia Guerrero, a quienes conoce desde antes. “Me pidieron que recibiera a Mafer y acepté con gusto, pero fui solo como invitada”, reiteró la conductora, quien compartió imágenes del evento en sus redes sociales acompañada de su pareja, Isaac Moreno.

Sobre las críticas relacionadas con el costo y la ostentación del evento, Montijo defendió a los organizadores: “Siempre la gente critica lo que puedas hacer, pero nunca critica el trabajo, nunca critica el esfuerzo que haces, y eso es lo que hizo la familia”, expresó, añadiendo que no opina ni se involucra en las finanzas del festejo: “Así como manejarle la chequera al señor, tampoco ¿verdad?”.

La conductora calificó a los padres de la festejada, Juan Carlos Guerrero Rojas y Vicky, como “personas muy lindas, una familia preciosa” y, ante la polémica, enfatizó: “¡Qué tal sacar tú la casa por la ventana por tus hijos!”.

Montijo también relató que la fiesta se extendió hasta las seis de la mañana y que, posteriormente, se realizó una tornafiesta. Compartió en sus historias imágenes junto a su pareja y con otros asistentes, mostrando la cercanía y el ambiente festivo que predominó en la noche.

Los otros lujos y detalles exclusivos de la fiesta

Belinda, J Balvin, Xavi y
Belinda, J Balvin, Xavi y Galilea Montijo fueron algunas de las celebridades presentes en los XV años de Mafer en Tabasco. (Redes sociales)

El evento, realizado el sábado 8 de marzo de 2026, destacó no solo por la presencia de figuras internacionales, sino también por el despliegue de elementos exclusivos y detalles de alto costo. El recinto fue transformado en una réplica de Nueva York, con ambientación a gran escala y decoración personalizada. Entre los elementos más llamativos se encontraban estructuras monumentales de la Estatua de la Libertad, letreros luminosos, escenarios temáticos y tiendas efímeras de marcas internacionales como 7 Eleven, Sephora, McDonald’s y Hermès, que ofrecieron productos y servicios solo para los invitados.

La fiesta incluyó una alfombra roja conducida por Montijo, producción audiovisual de gran formato, catering gourmet, áreas VIP, ambientación multisensorial y acceso a recuerdos exclusivos, como pulseras Hermès entregadas a los asistentes.

El extravagante festejo de XV
El extravagante festejo de XV años de María Fernanda “Mafer” Guerrero se volvió viral por su costo millonario de la celebración. (Facebook: Irving Pineda)

Uno de los regalos más comentados fue una bolsa Birkin de Hermès, cuyo valor puede superar los 500 mil pesos. La influencer Priscila Escoto relató, mediante un video transmitido desde Japón, que ayudó al padre de la quinceañera a elegir este obsequio. Además, la quinceañera portó un vestido considerado por especialistas en moda como una réplica o edición especial del icónico diseño “Junon” de Christian Dior, pieza histórica de la alta costura internacional.

Durante el “recalentado” o tornafiesta posterior a la celebración principal, también participaron Pablo Montero y Matute, quienes ofrecieron presentaciones adicionales.

El padre de la festejada, Juan Carlos Guerrero Rojas, fue identificado como un empresario con intereses en el sector energético, el agronegocio y el ramo inmobiliario. Usuarios y especialistas en moda también señalaron que el vestido de la quinceañera era una réplica o edición especial del vestido “Junon” de Christian Dior.

Temas Relacionados

Galilea MontijoXV añosTabascoMaría Fernanda GuerreroJuan Carlos Guerrero Rojasmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de marzo

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Mapastepec

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas hoy: se

Temblor hoy 9 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 9 de marzo

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

Entérate sobre el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estatus del AICM EN VIVO:

Precio de la gasolina en Puebla este 9 de marzo

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente los precios de las gasolinas en el país

Precio de la gasolina en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan fotos de dos mujeres

Hallan fotos de dos mujeres entre las cenizas de una parrilla en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa

Así persigue EEUU a los posibles sucesores de “El Mencho”: recompensas, sanciones y quiénes no están en la mira

Dentro del CJNG señalan posible traición en la muerte de “El Mencho”

Procesan a dos hombres tras hallarles droga y arma utilizada en el homicidio de un padre e hijo en Iztacalco, CDMX

Ataque armado entre grupos criminales en Sonora deja tres personas muertas

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar comparte íntima fotografía

Ángela Aguilar comparte íntima fotografía con Christian Nodal y desata reacciones en redes sociales

Nargaroth y su aventura en México: así fue como la banda alemana conquistó a los fans

Internautas critican a Pepe Aguilar por mensaje en redes sociales sobre el Día Internacional de la Mujer

Acusan a Christian Nodal de copiar letra de canción de Grupo Firme en “Incompatibles”

Ángela Aguilar se pronuncia sobre el 8M y critica ataques entre mujeres: “En redes aplaudimos cuando una es humillada”

DEPORTES

México noquea a Brasil en

México noquea a Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol y suma su segunda victoria

Así fue el golpe que Zague le dio al Capi Pérez por las burlas de su video íntimo en Rusia 2018

Esta es la increíble racha de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial, ¿podrá mantenerla?

Día Internacional de la Mujer: cuáles son las deportistas mexicanas que destacan a nivel mundial

Benavidez revela la millonaria oferta que rechazo Canelo Álvarez para enfrentarlo: “Que se joda”