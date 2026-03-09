Galilea Montijo rompió el silencio sobre los lujosos XV años de ‘Mafer’ en Tabasco

Galilea Montijo fue una de las invitadas. Crédito: (Instagram/@galileamontijo)

La presencia de Galilea Montijo en los fastuosos XV años de María Fernanda Guerrero (“Mafer”) en Villahermosa, Tabasco, generó una intensa conversación pública luego de que el evento, con la actuación de J Balvin, Belinda, Xavi y Matute, se viralizó por el nivel de lujo y la magnitud de los recursos desplegados.

A su regreso a la Ciudad de México luego del evento, la conductora Galilea Montijo fue cuestionada por representantes de la prensa sobre su participación y el origen del vínculo con la familia anfitriona.

“Yo fui como invitada de la familia. Me dijeron ‘oye, ¿recibes a Mafer?’, y dije ‘con mucho gusto’, porque la temática era de Met Gala en un salón de fiestas”, aseguró ante las cámaras.

Galilea Montijo fue la anfitriona de los XV años de Mafer, fiesta viral llevada a cabo en Villahermosa, Tabasco

Montijo insistió en varias ocasiones que no fue contratada como conductora ni maestra de ceremonias, y que su papel se limitó a un favor personal para la familia Guerrero, a quienes conoce desde antes. “Me pidieron que recibiera a Mafer y acepté con gusto, pero fui solo como invitada”, reiteró la conductora, quien compartió imágenes del evento en sus redes sociales acompañada de su pareja, Isaac Moreno.

Sobre las críticas relacionadas con el costo y la ostentación del evento, Montijo defendió a los organizadores: “Siempre la gente critica lo que puedas hacer, pero nunca critica el trabajo, nunca critica el esfuerzo que haces, y eso es lo que hizo la familia”, expresó, añadiendo que no opina ni se involucra en las finanzas del festejo: “Así como manejarle la chequera al señor, tampoco ¿verdad?”.

La conductora calificó a los padres de la festejada, Juan Carlos Guerrero Rojas y Vicky, como “personas muy lindas, una familia preciosa” y, ante la polémica, enfatizó: “¡Qué tal sacar tú la casa por la ventana por tus hijos!”.

Montijo también relató que la fiesta se extendió hasta las seis de la mañana y que, posteriormente, se realizó una tornafiesta. Compartió en sus historias imágenes junto a su pareja y con otros asistentes, mostrando la cercanía y el ambiente festivo que predominó en la noche.

Los otros lujos y detalles exclusivos de la fiesta

Belinda, J Balvin, Xavi y Galilea Montijo fueron algunas de las celebridades presentes en los XV años de Mafer en Tabasco. (Redes sociales)

El evento, realizado el sábado 8 de marzo de 2026, destacó no solo por la presencia de figuras internacionales, sino también por el despliegue de elementos exclusivos y detalles de alto costo. El recinto fue transformado en una réplica de Nueva York, con ambientación a gran escala y decoración personalizada. Entre los elementos más llamativos se encontraban estructuras monumentales de la Estatua de la Libertad, letreros luminosos, escenarios temáticos y tiendas efímeras de marcas internacionales como 7 Eleven, Sephora, McDonald’s y Hermès, que ofrecieron productos y servicios solo para los invitados.

La fiesta incluyó una alfombra roja conducida por Montijo, producción audiovisual de gran formato, catering gourmet, áreas VIP, ambientación multisensorial y acceso a recuerdos exclusivos, como pulseras Hermès entregadas a los asistentes.

El extravagante festejo de XV años de María Fernanda “Mafer” Guerrero se volvió viral por su costo millonario de la celebración. (Facebook: Irving Pineda)

Uno de los regalos más comentados fue una bolsa Birkin de Hermès, cuyo valor puede superar los 500 mil pesos. La influencer Priscila Escoto relató, mediante un video transmitido desde Japón, que ayudó al padre de la quinceañera a elegir este obsequio. Además, la quinceañera portó un vestido considerado por especialistas en moda como una réplica o edición especial del icónico diseño “Junon” de Christian Dior, pieza histórica de la alta costura internacional.

Durante el “recalentado” o tornafiesta posterior a la celebración principal, también participaron Pablo Montero y Matute, quienes ofrecieron presentaciones adicionales.

El padre de la festejada, Juan Carlos Guerrero Rojas, fue identificado como un empresario con intereses en el sector energético, el agronegocio y el ramo inmobiliario. Usuarios y especialistas en moda también señalaron que el vestido de la quinceañera era una réplica o edición especial del vestido “Junon” de Christian Dior.