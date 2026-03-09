Familia de Emiliano Zapata reaccionó a pintas en estatua: “Las paredes se limpian, los derechos vulnerados dejan marcas permanentes”

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres se manifestaron en el estado de Cuernavaca. | (Crédito: Facebook//Familia Zapata Salazar Oficial)

Durante la marcha que se realizó en conmemoración del 08 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se reportaron actos de iconoclasia o pintas realizadas por algunos grupos de mujeres durante la protesta; se trata de la alteración o destrucción de esculturas, monumentos, arte público y símbolos de poder como acto de protesta.

En este 2026, la estatua del general Emiliano Zapata Salazar fue intervenida con pintas de color rojo, morado y blanco. Ante la opinión pública, que algunas personas señalan estos actos como algo incorrecto o ilegal, la familia del revolucionario se posicionó.

Desde la cuenta Familia Zapata Salazar Oficial en Facebook, los familiares del general dijeron que como descendientes directos sienten respeto y amor por la imagen que honra a Zapata: “Estos espacios son símbolos de orgullo y raíz que merecen ser preservados y respetados por su significado histórico”.

Precisaron que su herencia “no es de monumentos inmóviles, sino de ideales vivos”, señalando que, una estatua “no define la lucha del general que inició por la justicia social”.

Durante la marcha del 8 de marzo en Cuernavaca, grupos de mujeres realizaron pintas y actos de iconoclasia en monumentos, incluido el de Emiliano Zapata. | (Crédito: Facebook/Familia Zapata Salazar Oficial)

El zapatismo es una lucha por los derechos de las personas que han sido históricamente vulnerados, recordó la familia, además, reconocieron las demandas de justicia, seguridad e igualdad por las que se manifestaron las mujeres en el marco de esta fecha:

“Reconocemos que la exigencia de seguridad y justicia de las mujeres es una causa legítima que resuena con los valores de libertad y tierra que defendió nuestro ancestro”.

Asimismo, señalaron que la forma de honrar la historia y el legado del caudillo “no es la limpieza de un monumento, sino los hechos y la protección de la integridad de cada mujer” Las paredes se limpian y el bronce se restaura; sin embargo, las vidas que se pierden y los derechos que se vulneran dejan marcas permanentes en nuestra sociedad.”

La familia Zapata Salazar subrayó su respeto a la libre manifestación, así como su convicción de que la lucha por la dignidad humana siempre estará por encima de cualquier objeto material.

Crédito: Fiscalía de Morelos

Las mujeres que se manifestaron en Cuernavaca, Morelos, sumaron a sus demandas, la justicia por dos jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que fueron víctimas de feminicidio.

Durante la primera semana de marzo, autoridades estatales hallaron sin vida a Kimberly Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, quienes habían sido reportadas como desaparecidas en febrero.

Según La Jornada, el llamado bloque negro realizó desmanes en el palacio de gobierno y, en el mitin, las asistentes corearon diversas consignas, así como insultos hacia la gobernadora, Margarita González, y a la rectora universitaria, Virdiaina León Hernández.