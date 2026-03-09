México

Familia de Emiliano Zapata reaccionó a pintas en estatua: “Las paredes se limpian, los derechos vulnerados dejan marcas permanentes”

La estatua del general fue intervenida con pinturas de colores rojo, morado y blanco durante la protesta feminista

Guardar
En el marco del 8
En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres se manifestaron en el estado de Cuernavaca. | (Crédito: Facebook//Familia Zapata Salazar Oficial)

Durante la marcha que se realizó en conmemoración del 08 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se reportaron actos de iconoclasia o pintas realizadas por algunos grupos de mujeres durante la protesta; se trata de la alteración o destrucción de esculturas, monumentos, arte público y símbolos de poder como acto de protesta.

En este 2026, la estatua del general Emiliano Zapata Salazar fue intervenida con pintas de color rojo, morado y blanco. Ante la opinión pública, que algunas personas señalan estos actos como algo incorrecto o ilegal, la familia del revolucionario se posicionó.

Desde la cuenta Familia Zapata Salazar Oficial en Facebook, los familiares del general dijeron que como descendientes directos sienten respeto y amor por la imagen que honra a Zapata: “Estos espacios son símbolos de orgullo y raíz que merecen ser preservados y respetados por su significado histórico”.

Precisaron que su herencia “no es de monumentos inmóviles, sino de ideales vivos”, señalando que, una estatua “no define la lucha del general que inició por la justicia social”.

Durante la marcha del 8
Durante la marcha del 8 de marzo en Cuernavaca, grupos de mujeres realizaron pintas y actos de iconoclasia en monumentos, incluido el de Emiliano Zapata. | (Crédito: Facebook/Familia Zapata Salazar Oficial)

El zapatismo es una lucha por los derechos de las personas que han sido históricamente vulnerados, recordó la familia, además, reconocieron las demandas de justicia, seguridad e igualdad por las que se manifestaron las mujeres en el marco de esta fecha:

“Reconocemos que la exigencia de seguridad y justicia de las mujeres es una causa legítima que resuena con los valores de libertad y tierra que defendió nuestro ancestro”.

Asimismo, señalaron que la forma de honrar la historia y el legado del caudillo “no es la limpieza de un monumento, sino los hechos y la protección de la integridad de cada mujer” Las paredes se limpian y el bronce se restaura; sin embargo, las vidas que se pierden y los derechos que se vulneran dejan marcas permanentes en nuestra sociedad.”

La familia Zapata Salazar subrayó su respeto a la libre manifestación, así como su convicción de que la lucha por la dignidad humana siempre estará por encima de cualquier objeto material.

Crédito: Fiscalía de Morelos
Crédito: Fiscalía de Morelos

Las mujeres que se manifestaron en Cuernavaca, Morelos, sumaron a sus demandas, la justicia por dos jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que fueron víctimas de feminicidio.

Durante la primera semana de marzo, autoridades estatales hallaron sin vida a Kimberly Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, quienes habían sido reportadas como desaparecidas en febrero.

Según La Jornada, el llamado bloque negro realizó desmanes en el palacio de gobierno y, en el mitin, las asistentes corearon diversas consignas, así como insultos hacia la gobernadora, Margarita González, y a la rectora universitaria, Virdiaina León Hernández.

Temas Relacionados

8MDía Internacional de las mujeresMorelosEmiliano ZapataMarcha del 8mmexico-noticias

Más Noticias

Clausura 2026: qué partidos de la jornada 11 serán transmitidos por televisión abierta

En total 5, habrá cinco partidos que se podrán sintonizar de forma gratuita por TV

Clausura 2026: qué partidos de

Mariana Echeverría genera controversia con mensaje sobre el M8: “Una mujer poderosa camina junto a un gran hombre”

Internautas insinuaron que su solidaridad femenina era una falsedad, recordándole el episodio que tuvo en contra de a Briggitte Bozzo por un mango

Mariana Echeverría genera controversia con

Escalada del petróleo por conflicto en Medio Oriente amenaza el bolsillo mexicano: barril se vende a 115 dólares

El conflicto entre EEUU e Israel contra Irán sacude los mercados globales y pone en alerta a una economía mexicana que ya cargaba con inflación por encima de la meta

Escalada del petróleo por conflicto

Suben los precios en México: inflación anual llega a 4.02% y supera meta del Banco de México

La inflación anual se aceleró respecto al mismo mes del año anterior, impulsada principalmente por el alza en frutas, verduras y servicios de alimentación

Suben los precios en México:

Resultados del Tris: todos los números ganadores del domingo 8 de marzo del 2026

Realizado cinco veces al día, estas son las cifras afortunadas de los sorteos más recientes

Resultados del Tris: todos los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan fotos de dos mujeres

Hallan fotos de dos mujeres entre las cenizas de una parrilla en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa

Así persigue EEUU a los posibles sucesores de “El Mencho”: recompensas, sanciones y quiénes no están en la mira

Dentro del CJNG señalan posible traición en la muerte de “El Mencho”

Procesan a dos hombres tras hallarles droga y arma utilizada en el homicidio de un padre e hijo en Iztacalco, CDMX

Ataque armado entre grupos criminales en Sonora deja tres personas muertas

ENTRETENIMIENTO

Mariana Echeverría genera controversia con

Mariana Echeverría genera controversia con mensaje sobre el M8: “Una mujer poderosa camina junto a un gran hombre”

El drama de Miroslava Stern y el misterio de su muerte

Galilea Montijo rompió el silencio sobre los lujosos XV años de ‘Mafer’ en Tabasco

Ángela Aguilar comparte íntima fotografía con Christian Nodal y desata reacciones en redes sociales

Nargaroth y su aventura en México: así fue como la banda alemana conquistó a los fans

DEPORTES

Alek Thomas conecta HR y

Alek Thomas conecta HR y su padre lo celebra desde la banca de Brasil

Clausura 2026: qué partidos de la jornada 11 serán transmitidos por televisión abierta

México vs Estados Unidos: cuándo y dónde ver el tercer juego del tricolor dentro del Clásico Mundial de Beisbol

México noquea a Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol y suma su segunda victoria

Así fue el golpe que Zague le dio al Capi Pérez por las burlas de su video íntimo en Rusia 2018