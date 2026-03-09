México

El hallazgo de dos peces remo en Cabo San Lucas sorprende a turistas y despierta leyendas sobre el fin del mundo

El pez remo está asociado en la mitología japonesa con el Namazu y se le considera un presagio de terremotos o eventos sísmicos

Cada oarfish encontrado por las hermanas Pittenger medía cerca de nueve metros y fue rescatado antes de volver al océano.

Turistas estadounidenses captaron el avistamiento de dos ejemplares de Regalecus glesne, conocido popularmente como pez remo o “pez del fin del mundo”, luego de que las mareas los arrastraran hasta la orilla en Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur.

En redes sociales comenzó a circular un video donde se observa a un grupo de visitantes sorprendidos por la presencia de este inusual pez en la playa. Las imágenes muestran cómo al menos dos personas intentan devolver al mar a uno de los ejemplares.

Mientras trataban de ayudar al animal, un segundo pez remo apareció a pocos metros de distancia, lo que provocó aún más asombro entre quienes presenciaban la escena.

Un pez que rara vez aparece en la superficie

El pez remo habita normalmente en las profundidades del océano, por lo que su presencia cerca de la costa es poco común.

De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió a finales de febrero; sin embargo, el video se volvió viral recientemente, lo que reavivó en redes sociales el simbolismo y las leyendas que rodean a esta especie marina.

La leyenda del “pez del fin del mundo”

En diversas culturas, especialmente en Japón, el pez remo está rodeado de mitos y supersticiones. Una de las historias más difundidas lo relaciona con el Namazu, una criatura marina de la mitología japonesa que, según la tradición, vivía en las profundidades y cuyos movimientos provocaban terremotos.

Cada oarfish encontrado por las hermanas Pittenger medía cerca de nueve metros y fue rescatado antes de volver al océano.

Debido a esta creencia, al pez remo también se le conoce como “mensajero del palacio del dios del mar” o ryugu no tsukai. Con el tiempo, algunas interpretaciones populares comenzaron a asociar su aparición en la superficie con posibles desastres naturales, especialmente sismos.

¿Cuánto mide el pez remo?

El pez remo, también llamado pez sable, es considerado uno de los peces óseos más largos del mundo. Puede alcanzar hasta 17 metros de longitud y superar los 200 kilogramos de peso.

Su cuerpo alargado y plateado, similar al de una serpiente marina, contribuye a su apariencia inusual y a las múltiples historias que existen alrededor de esta especie.

¿De qué se alimenta el pez remo?

La dieta del pez remo está compuesta principalmente por peces pequeños, crustáceos, calamares y plancton.

A diferencia de otros depredadores marinos, esta especie no posee dientes; por ello, captura a sus presas filtrándolas con ayuda de sus branquias.

