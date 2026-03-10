México

Derrumbe de edificio en San Antonio Abad: con binomios caninos y rescate manual, así es la búsqueda contrarreloj de trabajadores atrapados

El edificio colapsó durante una demolición controlada por daños que registró en los sismos de 1985 y 2017

Guardar
CIUDAD DE MÉXICO, 09MARZO2026.- Un
CIUDAD DE MÉXICO, 09MARZO2026.- Un edificio que se encontraba en proceso de demolición colapsó en un predio ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, esquina con Lorenzo Boturini y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, a un lado del metro San Antonio Abad en la alcaldía Cuauhtémoc. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Un operativo de rescate manual, apoyado por binomios caninos, continúa tras el colapso de tres niveles de un edificio en demolición en la avenida San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, donde varios trabajadores siguen atrapados bajo los escombros.

El desplome del inmueble, ocurrido la tarde de este lunes 9 de marzo, movilizó a más de 40 rescatistas y equipos de emergencia de la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acudió al sitio e indicó que el inmueble presentaba daños estructurales desde el sismo de 2017, acumulando afectaciones desde el terremoto de 1985.

CIUDAD DE MÉXICO, 09MARZO2026.- Servicios
CIUDAD DE MÉXICO, 09MARZO2026.- Servicios de emergencia continúan laborando en el punto del derrumbe de un edificio en demolición sobre Calzada de Tlalpan. Trabajadores continúan bajo los escombros.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Al momento del incidente, dentro del edificio se encontraban 13 personas, de las cuales cuatro quedaron atrapadas bajo los escombros. Una de estas personas fue rescatada con lesiones y trasladada al Hospital Rubén Leñero por politraumatismo; mientras que otra ha sido hallada sin vida. Ahora se realiza la localización de dos personas atrapadas.

¿Cómo es el operativo de rescate?

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, encabeza la coordinación de los trabajos de emergencia, en los que participan elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal del ERUM, integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y trabajadores de la empresa de demolición.

El primer objetivo es determinar con precisión el punto donde se encuentran las personas atrapadas.

CIUDAD DE MÉXICO, 09MARZO2026.- Myriam
CIUDAD DE MÉXICO, 09MARZO2026.- Myriam Urzúa, titular de Protección Civil de la Ciudad de México, dió informe de los avances de los trabajos de rescate en el derrumbe de un edificio que se encontraba en demolición sobre Calzada de Tlalpan a la altura de metro San Antonio Abad. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El operativo se organiza bajo un Sistema de Comando de Incidentes, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Ambas instituciones federales colaboran con brigadas homo-caninas, que se especializan en la localización de personas bajo estructuras colapsadas. Los equipos también cuentan con apoyo para realizar cortes de loza y utilizar grúas en el levantamiento de escombros.

La titular de la SGIRPC detalló que el equipo de rescate está compuesto por más de 40 elementos, divididos en cuatro cuadrantes, y que los binomios caninos siguen señalando los posibles puntos donde se encuentran los trabajadores.

Las autoridades subrayaron que las labores de rescate se realizan manualmente y no se utilizará maquinaria pesada hasta no haber localizado a todas las personas, para evitar cualquier riesgo adicional para quienes aún permanecen bajo los restos del edificio.

¿Cuál fue la causa del derrumbe?

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país, Myriam Urzúa Venegas, han dado detalles sobre lo ocurrido en San Antonio Abad. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno ordenó la actualización de información cada hora y media. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las causas del colapso, incluyendo la revisión de los trabajos de demolición y la actuación de la empresa responsable.

“No sabemos la causa, eso es algo que se tiene que investigar con la empresa responsable. Ellos sabrán con mayor precisión, no tiene que ver con las obras del Gobierno CDMX”, puntualizó Clara Brugada.

El predio, ubicado en San Antonio Abad 124, había sido identificado con daños desde el sismo de 1985 y su condición se agravó tras el movimiento telúrico de 2017. Los trabajos de demolición iniciaron a finales de enero de 2026, luego de que la SGIRPC otorgara las facilidades para el procedimiento desde octubre de 2025.

Cerca de las 14:00 horas de este lunes, el derrumbe sorprendió a decenas de trabajadores. Autoridades informaron que, en total, 57 personas se encontraban realizando tareas de remoción de puertas y mobiliario. Cuatro quedaron atrapadas entre el primer y el segundo nivel.

Entre las autoridades que acudieron al lugar figuran la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien confirmó el traslado de una persona herida y la coordinación con el gobierno central para el operativo de rescate.

CIUDAD DE MÉXICO, 09MARZO2026.- Un
CIUDAD DE MÉXICO, 09MARZO2026.- Un edificio que se encontraba en proceso de demolición colapsó en un predio ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, esquina con Lorenzo Boturini y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, a un lado del metro San Antonio Abad en la alcaldía Cuauhtémoc. En el lugar se encontraban 57 trabajadores, de los cuales 53 fueron evacuados y cuatro quedaron atrapados tras el derrumbe; uno de ellos ya fue rescatado y trasladado a un hospital. Cuerpos de emergencia continúan transitando en las labores de rescate. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO

El grupo de rescatistas voluntarios Topos de México realizó una evaluación estructural del inmueble y se mantiene en disponibilidad para colaborar en el rescate si las condiciones lo permiten.

Las labores de búsqueda y rescate se mantendrán durante la madrugada si es necesario, con la prioridad de preservar la seguridad de los equipos y garantizar la recuperación de los cuerpos.

Las autoridades han desalojado a 57 personas de los alrededores del edificio y mantienen cerrada la circulación vehicular en la zona. La Línea 2 del Metro opera sin alteraciones y la estación San Antonio Abad se mantiene abierta, aunque se anunció su cierre habitual por obras de mantenimiento.

Temas Relacionados

DerrumbeSan Antonio AbadCDMXClara BrugadaSGIRPCMyriam Urzúamexico-noticias

Más Noticias

Kunno desmiente infidelidad en relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Durante el reality, el influencer comentó que su amistad con Ángela es anterior al noviazgo de la pareja

Kunno desmiente infidelidad en relación

Derrumbe en San Antonio Abad: se confirma una muerte y sigue la búsqueda de dos trabajadores

El edificio resultó dañado en el sismo del 19 de septiembre de 2017 y colapsaron tres de sus niveles durante demolición

Derrumbe en San Antonio Abad:

Chiapas registra sismo de 4.2 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Chiapas registra sismo de 4.2

Por qué no deberías guardar tus tortillas en plástico, esto dice la ciencia

Es común almacenar este alimento de maíz en envases poco seguros

Por qué no deberías guardar

Sheinbaum es invitada a romper el récord de la clase de fútbol más grande del mundo en la CDMX

El evento convocado para el 15 de marzo en el Zócalo prevé reunir a más de diez mil participantes

Sheinbaum es invitada a romper
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen presuntos miembros de la

Caen presuntos miembros de la Familia Michoacana con más de 170 mil pesos en San José del Rincón, Edomex

Fiscalía de Sonora confirma que fue abatido uno de los asesinos de Édgar Martínez Biebrich, hijo de la alcaldesa de Bacanora

Ataque armado en Concordia, Sinaloa, deja un civil herido y aseguran campamento con arsenal

Absuelven a Dashia, la joven acusada de extorsión a nombre del CJNG

Ejército Mexicano detuvo a 7 hombres con armas largas y chalecos tácticos tras denuncia anónima en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Kunno desmiente infidelidad en relación

Kunno desmiente infidelidad en relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Sasha Sokol responde a quien dice que sus papás sabían y ‘les convenía’ su relación con Luis de Llano cuando era menor

BTS: requisitos para hacerles llegar tu cartel desde México hasta Corea del Sur

XV años de Mafer: cuánto cobra el maquillista Alfonso Waithsman que ha trabajado con Angélica Rivera y Galilea Montijo

Paulina Rubio, Danna, Amanda Miguel, Emmanuel y más ‘poperos’ se suman al Vive Latino 2026

DEPORTES

Alexis Vega se golpea con

Alexis Vega se golpea con un letrero y Toluca se burla de su delantero: “Escucho borroso”

México cae ante Estados Unidos 3 - 5 en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Gobierno de México otorga visas a jugadores de Irak para jugar el repechaje del Mundial 2026 en Monterrey

La Velada del Año VI: Rivers vs Roro, Clerss vs Natalia MX y todas las peleas confirmadas

Este es el rival que desea enfrentar Canelo Álvarez en septiembre de 2026