Derrumbe de edificio en San Antonio Abad: con binomios caninos y rescate manual, así es la búsqueda contrarreloj de trabajadores atrapados

Un operativo de rescate manual, apoyado por binomios caninos, continúa tras el colapso de tres niveles de un edificio en demolición en la avenida San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, donde varios trabajadores siguen atrapados bajo los escombros.

El desplome del inmueble, ocurrido la tarde de este lunes 9 de marzo, movilizó a más de 40 rescatistas y equipos de emergencia de la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acudió al sitio e indicó que el inmueble presentaba daños estructurales desde el sismo de 2017, acumulando afectaciones desde el terremoto de 1985.

Al momento del incidente, dentro del edificio se encontraban 13 personas, de las cuales cuatro quedaron atrapadas bajo los escombros. Una de estas personas fue rescatada con lesiones y trasladada al Hospital Rubén Leñero por politraumatismo; mientras que otra ha sido hallada sin vida. Ahora se realiza la localización de dos personas atrapadas.

¿Cómo es el operativo de rescate?

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, encabeza la coordinación de los trabajos de emergencia, en los que participan elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal del ERUM, integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y trabajadores de la empresa de demolición.

El primer objetivo es determinar con precisión el punto donde se encuentran las personas atrapadas.

El operativo se organiza bajo un Sistema de Comando de Incidentes, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Ambas instituciones federales colaboran con brigadas homo-caninas, que se especializan en la localización de personas bajo estructuras colapsadas. Los equipos también cuentan con apoyo para realizar cortes de loza y utilizar grúas en el levantamiento de escombros.

La titular de la SGIRPC detalló que el equipo de rescate está compuesto por más de 40 elementos, divididos en cuatro cuadrantes, y que los binomios caninos siguen señalando los posibles puntos donde se encuentran los trabajadores.

Las autoridades subrayaron que las labores de rescate se realizan manualmente y no se utilizará maquinaria pesada hasta no haber localizado a todas las personas, para evitar cualquier riesgo adicional para quienes aún permanecen bajo los restos del edificio.

¿Cuál fue la causa del derrumbe?

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país, Myriam Urzúa Venegas, han dado detalles sobre lo ocurrido en San Antonio Abad. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno ordenó la actualización de información cada hora y media. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las causas del colapso, incluyendo la revisión de los trabajos de demolición y la actuación de la empresa responsable.

“No sabemos la causa, eso es algo que se tiene que investigar con la empresa responsable. Ellos sabrán con mayor precisión, no tiene que ver con las obras del Gobierno CDMX”, puntualizó Clara Brugada.

El predio, ubicado en San Antonio Abad 124, había sido identificado con daños desde el sismo de 1985 y su condición se agravó tras el movimiento telúrico de 2017. Los trabajos de demolición iniciaron a finales de enero de 2026, luego de que la SGIRPC otorgara las facilidades para el procedimiento desde octubre de 2025.

Cerca de las 14:00 horas de este lunes, el derrumbe sorprendió a decenas de trabajadores. Autoridades informaron que, en total, 57 personas se encontraban realizando tareas de remoción de puertas y mobiliario. Cuatro quedaron atrapadas entre el primer y el segundo nivel.

Entre las autoridades que acudieron al lugar figuran la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien confirmó el traslado de una persona herida y la coordinación con el gobierno central para el operativo de rescate.

CIUDAD DE MÉXICO, 09MARZO2026.- Un edificio que se encontraba en proceso de demolición colapsó en un predio ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, esquina con Lorenzo Boturini y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, a un lado del metro San Antonio Abad en la alcaldía Cuauhtémoc. En el lugar se encontraban 57 trabajadores, de los cuales 53 fueron evacuados y cuatro quedaron atrapados tras el derrumbe; uno de ellos ya fue rescatado y trasladado a un hospital. Cuerpos de emergencia continúan transitando en las labores de rescate. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO

El grupo de rescatistas voluntarios Topos de México realizó una evaluación estructural del inmueble y se mantiene en disponibilidad para colaborar en el rescate si las condiciones lo permiten.

Las labores de búsqueda y rescate se mantendrán durante la madrugada si es necesario, con la prioridad de preservar la seguridad de los equipos y garantizar la recuperación de los cuerpos.

Las autoridades han desalojado a 57 personas de los alrededores del edificio y mantienen cerrada la circulación vehicular en la zona. La Línea 2 del Metro opera sin alteraciones y la estación San Antonio Abad se mantiene abierta, aunque se anunció su cierre habitual por obras de mantenimiento.