Ángela Aguilar celebra la colaboración entre Pepe Aguilar y Christian Nodal: “Orgullosa de mis dos hombres”

La cantante respaldó a su esposo y a su padre, quienes trabajaron juntos en el lanzamiento de “Incompatibles”. (Redes sociales)

En medio de una etapa marcada por controversias y cambios en su vida personal, Christian Nodal lanzó su nueva canción “Incompatibles”, producida por Pepe Aguilar, según confirmó Ángela Aguilar, quien expresó su orgullo por la colaboración entre ambos artistas. El anuncio se produce tras un episodio de tensión pública, en el que Nodal acusó a Cazzu de impedirle ver a su hija, generando una ola de reacciones en redes sociales.

El estreno de “Incompatibles” representa una apuesta por un sonido que, aunque se mantiene dentro del regional mexicano, incorpora matices de balada pop. La letra aborda la ruptura sentimental y la aceptación de no compartir compatibilidad con la expareja. La canción incluye frases como “cuando la puerta está cerrada, el amor no la abre ni a empujones ni a patadas”.

La cantante tomó su canal de disfusión para respaldar a Nodal. (Captura de pantalla Ángela Aguilar Whatsapp)

Horas después del lanzamiento, Ángela Aguilar recurrió a su canal de difusión en WhatsApp para respaldar públicamente a Nodal y a su padre, Pepe Aguilar.

En su mensaje, compartió el videoclip oficial de la nueva canción y dedicó unas palabras a ambos músicos: “Amé esta canción que sacó mi esposo, muy orgullosa de mis dos hombres. Vayan a escuchar ‘Incompatibles’. Digo ‘mis dos hombres’ porque Christian le pidió a mi papá que colaborara en la canción como productor. Qué cute fue verlos trabajar juntos”, escribió Ángela Aguilar.

La colaboración entre Christian Nodal y Pepe Aguilar marca un nuevo capítulo en la carrera del intérprete sonorense, quien afronta rumores de distanciamiento con sus padres, Cristy Nodal y Jaime González. Durante febrero de 2026, Nodal dejó de seguir a sus progenitores en redes sociales, lo que alimentó versiones sobre desacuerdos familiares y diferencias de intereses.

Aunque ambos padres habían negado conflictos en ocasiones anteriores, el entorno del artista señala que la relación se encuentra en una etapa delicada, posiblemente vinculada a temas legales y de representación.

El lanzamiento ocurre en medio de tensiones familiares y polémicas en la vida del cantante sonorense. (Instagram)

Desde su matrimonio con Ángela Aguilar en julio de 2024, se observa un mayor acercamiento de Nodal con la familia Aguilar, mientras la presencia de sus propios padres en los eventos públicos ha disminuido. Las redes sociales han sido escenario de manifestaciones de apoyo y de críticas, en particular tras la difusión de la nueva canción. Algunos usuarios han detectado similitudes estilísticas entre “Incompatibles” y la música de Carín León, sumando otra arista a la conversación digital en torno al lanzamiento.

De inmediato, usuarios en redes sociales llenaron de comentarios plataformas como TikTok:

