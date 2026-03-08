XV Años de Mafer: la fiesta que reunió a J Balvin, Belinda y Galilea Montijo en Tabasco, tierra de la austeridad republicana

Usuarios de redes sociales han bautizado el evento como “La fiesta del millón de dólares”. (Antonio Tizoc / Instagram)

“En Tabasco no se cuenta el dinero, se disfruta”. La frase, escrita por un residente de Villahermosa en Facebook, ironiza sobre el inusitado interés que generó una fastuosa fiesta de XV años en la capital del estado. Galilea Montijo, Belinda, J Balvin, Xavi y Matute amenizaron la fiesta de Mafer, una joven que de la noche a la mañana es la envidia de decenas de miles de adolescentes en el país.

Desfile de estrellas en los XV años de Mafer

Las imágenes que dominan la conversación en plataformas digitales fueron difundidas por Antonio Tizoc, fotógrafo con una amplia trayectoria en eventos exclusivos. En Instagram documentó con fotografías y videos aspectos clave del evento, desde su comienzo hasta la fiesta.

La sede, un exclusivo recinto de Villahermosa, fue transformada mediante decoración en La Gran Manzana: con sus avenidas, su estatua de la Libertad en forma de pastel y 7 Eleven y McDonald’s.

Al ingresar, la quinceañera y sus padres —familia ligada a la industria petrolera y exportaciones, según versiones preliminares— fueron recibidos por Galilea Montijo, una de las principales figuras de Televisa.

“Un saludo a todos los que están ya adentro esperándola. Por cierto, aquí viene Mafer con su papá, Juan Carlos. Vengan para acá. ¿Cómo está? Te ves bellísima, Mafer", dice la presentadora, develando el único detalle que hasta el momento se sabe sobre la identidad del padre.

Galilea Montijo fue la anfitriona de los XV años de Mafer, fiesta viral llevada a cabo en Villahermosa, Tabasco

En otra publicación de Antonio Tizoc, Belinda ingresa al salón y sorprende a Mafer con una interpretación de “Happy birthday” en una clara referencia a la icónica versión de Marilyn Monroe que se alineó con la temática de la fiesta.

No fue el único lujo. La influencer Priscila Escoto grabó un video desde Japón que fue transmitido en una pantalla. “Me hubiera gustado estar ahí, pero ayudé a tu papá”, dice la creadora digital, al tiempo que le dice a Mafer que recibirá una bolsa exclusiva que ella misma eligió para la ocasión especial.

Belinda ingresa al salon y sorprende a Mafer con una interpretación de “Happy birthday” en una clara referencia a la icónica versión de Marilyn Monroe.

En otros clips, la fiesta alcanza nuevos niveles con las presentaciones de J Balvin y Xavi. El colombiano subió al escenario a Mafer y a sus padres, mientras Xavi, considerado como el sucesor de Peso Pluma, hizo que los jóvenes cantaran cada estrofa de sus temas.

Para un público más diverso estuvo Matute. La agrupación liderada por Jorge D’Alessio hizo vibrar a los invitados con sus reconocidas versiones de clásicos de los años 80 y 90.

J Balvin fue otro de los invitados a la fiesta de lujo de Mafer.

Tabasco vuelve a ser el centro de la conversación digital

En TikTok, Facebook y X —antes Twitter—, el evento ha sido bautizado como “La fiesta del millón de dólares”. Además de furor y divertidos comentarios de envidia hacia Mafer, los XV años han planteado preguntas concretas; las principales son ¿quién es Mafer? y ¿quién es su adinerado y generoso padre?

“La fiesta del millón de dólares” volvió a poner a Tabasco al centro de la conversación pública. A finales de 2025, la tierra natal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, impulsor de la política de Estado “Austeridad republicana”, fue epicentro de las noticias más relevantes a nivel nacional.

En septiembre, con la detención de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López Hernández como gobernador.

A finales de noviembre, por la coronación como Miss Universo de la modelo Fátima Bosch, empañada por las acusaciones del músico Omar Harfouch de presunto conflicto de interés y fraude tolerados por el presidente de la marca, Raúl Rocha Cantú, actualmente indagado por la Fiscalía General de la República por presunta delincuencia organizada y tráfico ilegal de combustible.

El fotógrafo Antonio Tizoc compartió un video con aspecto de la exclusiva celebración en Tabasco.

¿Qué simboliza una fiesta de XV años?

Al margen del interés por conocer cada detalle de la fiesta de Mafer, una parte de la atención también se ha centrado en el simbolismo de la celebración.

Una fiesta de XV años simboliza el rito de paso de la niñez a la vida adulta (mujer joven) en la cultura latinoamericana, marcando su presentación oficial en sociedad.

Representa la transición personal, la renovación de compromisos (familiares/religiosos) y la celebración de la vida, integrando tradiciones antiguas con toques modernos.