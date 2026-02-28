México

Arzobispado de Guadalajara confirma envío de cartas donde se abogó por hijos de “El Mencho” en EEUU: “Faltó prudencia”

Un sacerdote solicitó clemencia para los hijos del líder del CJNG asegurando que habían crecido “espiritual y humanamente”

Crédito: Jesús Aviles / Infobae
Crédito: Jesús Aviles / Infobae México

El Arzobispado de Guadalajara confirmó la autenticidad de las cartas enviadas por el padre José Dolores Aguayo González a los Estados Unidos, en las que abogó por los hijos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego de que la periodista Laura Sánchez Ley dio a conocer las misivas enviadas por el sacerdote jalisciense, el Arzobispado se pronunció al respecto y afirmó que la correspondencia se realizó por solicitud de la familia de Rubén Oseguera González, conocido como “El Menchito”, hijo de “El Mencho”.

“Se llevó a cabo a solicitud de la misma familia del detenido, como un apoyo de carácter espiritual. La ayuda que se le prestó a ”El Menchito" fue de índole pastoral", detalló en un comunicado.

"El Menchito" fue sentenciado a
"El Menchito" fue sentenciado a cadena perpetua en EEUU. (Foto: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL /CUARTOSCURO)

El Arzobispado también señaló que ninguna de las misivas enviadas deben interferir en el cumplimiento de la justicia, por lo que dijeron estar a disposición de colaborar con las autoridades correspondientes si se solicita oficialmente su participación.

“Consideramos que faltó prudencia y sensatez de parte de este sacerdote para abordar con anterioridad este asunto con quien debería haberlo hecho, dadas las características de esta relación”, afirmó el Arzobispado.

Las cartas reveladas en las que se pide clemencia por los hijos de “El Mencho”

En una de las cartas también se hace referencia a Jessica Johanna Oseguera González, conocida como “La Negra”, la cual está fechada el 25 de marzo de 2021 y en la que se afirma que “ha ido transformando mucho su persona, ha sido un proceso espiritual, nunca ha sido una mala persona”.

Aguayo también escribió que la hija de “El Mencho” es “una persona muy amable, una excelente madre de familia, una mujer muy filantrópica” que llevaba alimento a familiares de personas que se encontraban en el Hospital Civil de Guadalajara, y quien apoyaba cualquier iniciativa en favor de las personas.

Jessica Oseguera González fue detenida el 26 de febrero de 2020 en Washington, D.C., cuando asistió a una audiencia de su hermano, “El Menchito”.

Las autoridades la acusaron de participar en transacciones financieras ilegales a través de empresas señaladas para facilitar el lavado de dinero para el CJNG. En marzo de 2021 se declaró culpable y, en junio de ese año, fue sentenciada a 30 meses de prisión. En marzo de 2022 recuperó su libertad.

Carta en la que se
Carta en la que se aboga por "La Negra". Foto: X/@LauraSanchezLey

Tanto esta misiva como la enviada en favor de “El Menchito” -fechada el 25 de enero de 2025- fueron dirigidas a la jueza del caso, Berly A. Howell, en los Estados Unidos.

El padre José Dolores Aguayo señaló en otra de las cartas que llevaba 2 años y medio fungiendo como director espiritual de Rubén Oseguera González a través de llamadas telefónicas y cartas.

El sacerdote aseguró que, durante su acompañamiento, “El Menchito” había reflexionado sobre su futuro: “A pesar de los errores que pudiera haber cometido es un hombre que ha sido tocado por la misericordia de dios”, afirmó.

Cabe señalar que Rubén Oseguera González fue extraditado a los Estados Unidos el 21 de febrero de 2020 y condenado a cadena perpetua en 2025 luego de que se negó a cooperar con las autoridades de ese país para brindar información sobre las actividades delictivas del CJNG.

Foto: X/@LauraSanchezLey
Foto: X/@LauraSanchezLey

