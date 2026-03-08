México

IMSS Bienestar crea Área de Atención Segura para Mujeres en unidades de salud

La iniciativa busca garantizar confianza, protección y atención integral a trabajadoras y pacientes que enfrenten situaciones de violencia o acoso

El mecanismo contempla atención especializada, prevención y acciones para erradicar la violencia de género en el ámbito de la salud pública (Infobae-Itzallana)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, IMSS Bienestar anunció este viernes en sus redes sociales la creación de un Área de Atención Segura para Mujeres en sus unidades de salud de todo el país, con el objetivo de que ninguna mujer tenga que enfrentar sola una situación de violencia, acoso o abuso dentro de una institución pública de salud.

La medida busca garantizar que tanto las trabajadoras como las pacientes puedan denunciar con confianza y sin temor a represalias. Para ello, el área contará con canales confidenciales de denuncia en tres modalidades: presencial, telefónica y digital, todas con registro institucional y confidencialidad garantizada.

Acompañamiento integral y protección para víctimas: los ejes del nuevo mecanismo en IMSS Bienestar

Más allá de recibir denuncias, el área ofrecerá acompañamiento integral a las víctimas, que incluye orientación jurídica, apoyo psicológico, atención médica cuando sea necesario y vinculación directa con autoridades ministeriales. Cada caso será atendido en coordinación con los órganos internos de control para asegurar que las investigaciones se conduzcan con seriedad y transparencia.

Uno de los ejes centrales del mecanismo es la protección frente a represalias: se activarán protocolos institucionales para que las denunciantes puedan continuar trabajando o recibiendo atención médica sin intimidación de ningún tipo. Además, el área impulsará acciones de prevención, capacitación y sensibilización para construir una cultura institucional libre de violencia desde adentro.

El área impulsará una cultura institucional libre de violencia y ofrecerá protección frente a represalias para quienes se atrevan a denunciar.

Cero tolerancia y espacios seguros: la respuesta de IMSS Bienestar ante la baja denuncia de violencia

El anuncio llega en un momento en que organizaciones internacionales como la ONU advierten que solo el 13% de las mujeres que sufren violencia en México se atreven a denunciar, frenadas principalmente por el miedo y la desconfianza en las instituciones. La apuesta de IMSS Bienestar apunta precisamente a romper esa barrera dentro del sistema de salud público, uno de los espacios de mayor contacto cotidiano entre el Estado y la población.

La institución reiteró su política de cero tolerancia a la violencia de género y su compromiso con la construcción de espacios seguros y respetuosos para todas las mujeres.

