Marcha del 8M: ¿cómo puedo apoyar a la causa si soy hombre?

La fecha destaca la importancia de la colaboración de toda la sociedad para transformar estructuras y avanzar hacia relaciones más equitativas

En el marco del 8 de marzo, especialistas y activistas señalan que los hombres pueden contribuir a la igualdad escuchando, informándose y cuestionando prácticas cotidianas que reproducen el machismo.

Cada año, el Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo, se convierte en una fecha clave para reflexionar sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Aunque el feminismo es un movimiento relacionado a lucha de las mujeres, también interpela a los hombres y los invita a participar activamente en la construcción de una sociedad más justa. Lejos de ser un movimiento “en contra de los hombres”, el feminismo busca cuestionar estructuras sociales que generan desigualdades y que, en muchos casos, también afectan a los propios hombres.

El feminismo es un movimiento social, político y cultural que tiene como objetivo alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En este sentido, propone analizar cómo las normas tradicionales de género —lo que se espera que sea “masculino” o “femenino”— pueden limitar las posibilidades de todas las personas.

Por ejemplo, mientras que muchas mujeres enfrentan desigualdades laborales, violencia de género o menor representación política, los hombres también pueden verse presionados por estereotipos que les impiden expresar emociones, pedir ayuda o asumir roles de cuidado.

Más allá de las marchas, el apoyo masculino al feminismo también se refleja en acciones cotidianas.

Desde esta perspectiva, el feminismo invita a los hombres a reflexionar sobre sus privilegios dentro de una sociedad históricamente desigual. Reconocer estos privilegios no implica culpa individual, sino comprender que ciertas ventajas sociales han existido y que es posible contribuir a cambiarlas.

De hecho, cada vez más hombres se suman a la conversación sobre igualdad, cuestionando prácticas cotidianas como el machismo, la discriminación o la violencia, que en muchos casos es normalizada.

El Día Internacional de la Mujer también es una oportunidad para que los hombres actúen como aliados, no como protagonistas. Una de las primeras acciones es escuchar. Durante el 8 de marzo muchas mujeres toman las calles para visibilizar sus demandas y experiencias; respetar estos espacios y prestar atención a sus voces es una forma básica de apoyo. Por ello, en algunos contextos, se invita a los hombres a no ocupar el protagonismo en las movilizaciones y a permitir que las mujeres lideren las protestas y las conversaciones públicas.

Otra forma de contribuir es informarse y educarse sobre temas de igualdad de género. Leer, asistir a charlas o dialogar sobre feminismo permite comprender mejor las desigualdades estructurales que persisten en distintos ámbitos, desde el trabajo hasta el hogar.

El Día Internacional de la Mujer también plantea una pregunta para los hombres: ¿cómo participar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria?

Este aprendizaje también puede trasladarse a la vida cotidiana, por ejemplo, cuestionando comentarios sexistas, evitando conductas que refuercen estereotipos o promoviendo relaciones más igualitarias.

En el ámbito personal, los hombres pueden apoyar la igualdad asumiendo responsabilidades domésticas y de cuidado. Diversos estudios muestran que las mujeres siguen dedicando más tiempo a estas tareas, lo que impacta en sus oportunidades laborales y personales. Participar activamente en estas labores contribuye a construir dinámicas más justas dentro de las familias.

Finalmente, apoyar el feminismo implica comprometerse con la erradicación de la violencia de género. Esto incluye rechazar cualquier forma de violencia o acoso, así como intervenir o denunciar cuando se presencian situaciones injustas.

El 8 de marzo no es solo una fecha simbólica, sino un recordatorio de que la igualdad requiere la participación de toda la sociedad. Cuando los hombres se involucran como aliados —escuchando, aprendiendo y actuando— contribuyen a un objetivo común: una sociedad más equitativa para todas las personas.

