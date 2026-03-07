México

Marcha 8M en CDMX 2026: estas serán las estaciones del Metro y Metrobus afectadas

Las movilizaciones programadas en CDMX para este 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer causarán cierres temporales y cambios en la ruta habitual de transporte público

Varias estaciones del Metro y Metrobús cerrarían. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México se prepara para recibir a miles de personas que participarán en la marcha del 8 de marzo de 2026, una de las movilizaciones más numerosas del año.

Las autoridades han advertido que durante esta jornada, el funcionamiento de varias estaciones de Metro y Metrobús podría verse alterado por la concentración de manifestantes en el centro de la capital.

El Día Internacional de la Mujer convoca a colectivos feministas, organizaciones civiles y ciudadanía en general a exigir igualdad y justicia, así como a reclamar el fin de la violencia de género.

Desde primeras horas del domingo, los contingentes comenzarán a reunirse en distintos puntos de la ciudad para dirigirse hacia el Zócalo capitalino, por lo que se anticipan afectaciones tanto en la circulación vial como en el transporte público.

Estaciones de Metro con posibles afectaciones y alta afluencia

Hasta ahora, el Metro de la Ciudad de México no ha informado sobre cierres adicionales a causa de la marcha del 8M.

Sin embargo, la estación Zócalo/Tenochtitlan permanecerá cerrada, como suele ocurrir durante eventos de gran convocatoria en la plancha del Zócalo.

La afluencia de usuarias y manifestantes podría incrementarse en estaciones cercanas a la ruta de la movilización.

Se prevé que puntos como Balderas, Juárez, Hidalgo, Allende, Isabel la Católica, Salto del Agua, Pino Suárez, Revolución y San Juan de Letrán experimenten un flujo mayor al habitual.

Estaciones de Metrobús que modificarán servicio

El Metrobús sí contempla suspensiones temporales en el servicio de varias de sus líneas por la movilización. Las modificaciones previstas incluyen los siguientes tramos y estaciones:

  • Línea 1: Cierre en Reforma y Hamburgo. El servicio provisional será entre Indios Verdes y Plaza de la República, así como entre Insurgentes y El Caminero.
  • Línea 3: Cierre en Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas. El servicio provisional cubrirá de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac.
  • Línea 4 (Ruta Sur): Cierre desde Buenavista hasta Amajac. El servicio será de San Lázaro a Defensoría Pública.
  • Línea 4 (Ruta Norte): Cierre de Buenavista a Bellas Artes. El servicio será entre San Lázaro y Teatro Blanquita, y de Pantitlán/Alameda Oriente a Teatro Blanquita.
  • Línea 7: Cierre de Hidalgo a Campo Marte. El servicio provisional será de Glorieta Violeta a Indios Verdes y Hospital Infantil La Villa.

Estas modificaciones buscan garantizar la seguridad de las personas manifestantes y usuarias del transporte. Se recomienda consultar las redes oficiales del Metrobús para información en tiempo real durante el domingo.

La marcha del 8M reunirá a colectivos feministas, organizaciones sociales y actores políticos, quienes han convocado a la ciudadanía a sumarse desde distintos puntos de la ciudad.

La Secretaría de Mujeres de Morena CDMX, por ejemplo, ha anunciado una concentración a las 09:00 horas en el Monumento a la Revolución para unirse al recorrido central de la jornada.

El servicio de Metrobús de la CDMX se prevé que sufra modificaciones este domingo 8 de marzo de 2026. (X/@MetrobusCDMX)

Puntos clave de la jornada

  • Se prevén cierres y modificaciones en varias estaciones de Metrobús y el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlan en el Metro.
  • Las estaciones de Metro con mayor afluencia durante la marcha serán Balderas, Juárez, Hidalgo, Allende, Isabel la Católica, Salto del Agua, Pino Suárez, Revolución y San Juan de Letrán.
  • El Metrobús suspenderá temporalmente el servicio en estaciones clave de las líneas 1, 3, 4 y 7.
  • Autoridades recomiendan anticipar traslados y estar atentos a los avisos oficiales para evitar contratiempos durante la jornada.

Quienes necesiten trasladarse por la zona centro deben anticipar que algunas estaciones estarán cerradas y otras verán incrementado su flujo habitual.

El Sistema de Transporte Colectivo y el Metrobús han emitido recomendaciones para que los usuarios planifiquen sus trayectos y se mantengan informados sobre avisos de último momento.

