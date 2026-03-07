Garantizar una menstruación digna es un derecho para todas: UNAM

Menstruación digna en México. (Freepik)

Desde la adolescencia hasta la adultez mayor, la menstruación acompaña durante décadas a las personas menstruantes. Este proceso suele comenzar entre los 11 y 13 años, etapa conocida como menarca, y concluye entre los 50 y 55 años con la menopausia.

El ciclo menstrual es un sistema complejo que inicia con la salida del flujo sanguíneo vaginal durante varios días, generalmente entre tres y seis. Su duración varía en cada individuo: puede ser de 22 días, el más común es de 28 y en otros casos puede repetirse cada 30 días.

“Aunque se manifiesta físicamente con la salida del flujo sanguíneo, eso no significa que el resto de los días no esté ocurriendo nada dentro del organismo, al fin y al cabo menstruar es un indicador de salud y de que se están llevando a cabo diversas funciones en beneficio de nuestro organismo”, afirma la licenciada María Isabel Salazar Gómez, responsable del Programa de Salud Sexual Integral de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Proceso biológico del ciclo menstrual

Para que el ciclo menstrual ocurra es necesaria la interacción y regulación de hormonas producidas tanto en el cerebro como en el ovario, a través del eje hipotálamo, hipófisis y ovario.

Durante este proceso se desarrollan el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. El primero implica la secreción de hormonas como estrógenos y progesterona por parte del ovario. En el segundo, la interacción de estas hormonas provoca que el endometrio, ubicado en el útero, crezca, se engrose y posteriormente se desprenda.

“El ciclo menstrual es único por persona, porque al fin y al cabo se vive de maneras distintas desde mi contexto social, familiar y desde mi propia vivencia, porque todos los cuerpos también son únicos; me gusta mucho semejarlo a la huella digital que también es única”, se lee en la publicación de la universidad.

¿Por que es importante llevar un registro personal?

Para conocer si el ciclo es regular, se recomienda llevar un registro durante al menos tres meses consecutivos. Anotar los días de sangrado, el aspecto del flujo, la cantidad, su coloración o los cambios de ánimo permite mantener un seguimiento que favorece el autoconocimiento.

La menstruación puede adelantarse o retrasarse por factores como el estrés, métodos anticonceptivos o cambios hormonales. Aunque no siempre ocurre el mismo día de cada mes, si aparece durante la misma cantidad de días puede considerarse un ciclo regular. En caso de que pasen varios meses sin presentarse, se recomienda acudir a una revisión médica.

Otro aspecto importante es el dolor. Algunas mujeres no lo presentan, mientras que otras experimentan episodios intensos que incluso pueden ser incapacitantes.

Gestión menstrual en México. (UNAM)

Apoyo social para las personas menstruantes

A pesar de ser un proceso natural, la menstruación ha estado rodeada de cargas negativas sociales y culturales que han generado sentimientos de vergüenza, miedo, inseguridad y estigmatización.

Entre los mitos más difundidos está la idea de que la sangre menstrual es sucia, lo cual es falso, según la especialista. También persisten expresiones que refuerzan estereotipos, como atribuir cambios emocionales a la menstruación.

Otro mito es considerar que solo las personas que menstrúan deben hablar del tema. Sin embargo, al ser una realidad que involucra a la sociedad en general, también debería ser comprendida por quienes no menstrúan, como familiares, amigos o parejas.

“Es válido que todos la conozcan, con el fin de que también se conviertan en aliados, ser un apoyo si se requiere y evitar las burlas, más bien que se entienda que es un proceso natural, algo que pasan las personas que tienen útero”.

El camino a la menstruación digna

En los últimos años se ha trabajado socialmente en dos frentes: promover la menstruación digna y avanzar en materia legislativa.

La menstruación digna forma parte del bienestar integral de la salud, que incluye aspectos físicos, biológicos, sociales y psicológicos. Para lograrlo se requieren políticas públicas que permitan vivir este proceso de forma saludable.

Esto implica impulsar educación sobre el tema desde edades tempranas, evitar la pobreza menstrual (lo que significa la falta de productos e infraestructura básica como agua, jabón o papel sanitario) y promover que el diálogo sin estigmas.

En México también se han registrado avances legislativos. Uno de los primeros fue la eliminación del IVA a productos de higiene menstrual. Posteriormente, algunos estados han aprobado permisos laborales con goce de sueldo por ausencia derivada de dismenorrea incapacitante, como ocurrió en la Ciudad de México en 2023.

A nivel federal, a finales de 2025 se anunció la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna dirigida a estudiantes de secundaria y bachillerato, que contempla la distribución de materiales educativos, campañas informativas, orientación integral y la entrega de kits de gestión menstrual en planteles públicos y privados de todo el país.