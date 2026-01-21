Menstruación digna en México: conoce las iniciativas que existen en el país

Menstruación digna en México. (Freepik)

La menstruación digna en México es un movimiento de política pública, enfocado en garantizar mejores condiciones para las mujeres durante su periodo de menstruación con recursos y condiciones necesarias, como el acceso gratuito de productos de gestión menstrual y otras iniciativas que beneficien su ciclo.

El objetivo de estas propuestas es romper con el estigma y la pobreza menstrual que día a día afecta a niñas, adolescentes y adultas. Estos planteamientos van desde proyectos legislativos hasta programas federales y estatales que buscan mayores derechos para la salud y la educación menstrual.

Dentro de las implicaciones de la menstruación digna se encuentran las restricciones a los insumos menstruales como toallas sanitarias, tampones o copas menstruales de forma gratuita, así como el acceso a la información clara y científica, una buena infraestructura en lugares públicos al contar con baños adecuados y limpios y el impulso de leyes que garanticen todos estos derechos.

Según datos del Programa de Higiene Menstrual del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 43% de las niñas y adolescentes en México tienden a preferir permanecer en casa que asistir a la escuela durante su periodo menstrual.

Mientras que el 30% utiliza papel higiénico en lugar de toallas sanitarias, el 66% asegura que los baños de los planteles educativos no son aptos ya que se encuentran sucios; y el 73% se lava las manos solo con agua debido a la falta de insumos de higiene.

Derivado de estas situaciones de precariedad, es necesario implementar medidas que garanticen una menstruación digna para todas las personas menstruantes del país.

Productos de higiene menstrual (Shutterstock)

Iniciativas de menstruación digna en México

Parte de las legislaciones impulsadas por el gobierno mexicano se encuentra la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos de higiene menstrual como: toallas, tampones, copas, calzonas y discos menstruales. La tasa cero se aplicó por primera vez en 2022 para pocos de estos artículos, pero fue hasta este año que se contempló en su totalidad a todos estas mercancías.

El impacto de la anulación del impuesto ha sido significativo, ya que marca un avance en la brecha de desigualdad para las mujeres de bajos recursos, y en el reconocimiento de la gestión menstrual como una necesidad básica.

Por otro lado, Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SAA) anunciaron la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna para las niñas y adolescentes de Educación Básica y Media Superior, con la finalidad de priorizar la salud menstrual como un derecho humano fundamental y un elemento indispensable para evitar el abandono escolar.

Este programa está dirigido especialmente a más de 6.2 millones de estudiantes de secundaria de 42 mil 975 planteles, así como a más de 5.4 millones de jóvenes de bachillerato de 21 mil 175 centros escolares.

Ambas dependencias buscan que los planteles públicos y privados de estos grados escolares puedan tener acceso a materiales educativos y campañas informativas y de orientación. También realizarán entregas de kits de gestión menstrual a nivel nacional.

La licencia menstrual en México es una iniciativa implementada en estados como Colima, Hidalgo Nuevo León, Quintana Roo, Campeche y la Ciudad de México, para mujeres trabajadoras y estudiantes con alguna condición relacionada al periodo menstrual que les permite ausentarse o trabajar a distancia por 2-3 días al mes sin alguna penalización.

Esta propuesta se ha presentado ante las autoridades con el fin de reformar la Ley Federal de Trabajo y hacer obligatorio el permiso en todas las regiones del país.