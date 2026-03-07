México

Detienen a dos personas por el multihomicidio en financiera de Coatzacoalcos, Veracruz

Presuntos integrantes del Grupo Cobra se adjudicaron el ataque armado que dejó cuatro muertos y dos heridos

Foto: Redes sociales / Fiscalía
Foto: Redes sociales / Fiscalía de Veracruz

Dos personas fueron detenidas por su presunta implicación en el ataque armado a las instalaciones de una financiera de Coatzacoalcos, Veracruz, que dejó como saldo cuatro personas muertas y dos lesionadas.

La Fiscalía General del Estado informó que este viernes 6 de marzo se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Leydi Isabel “N” y Javier Ulises “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio.

Al momento de su detención les fue asegurada un arma de fuego que presuntamente habría sido utilizada en el ataque armado y el multihomicidio.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, el cual definirá su situación jurídica en la próxima audiencia inicial.

Así fue la agresión armada

Foto: Fiscalía de Veracruz
Foto: Fiscalía de Veracruz

La tarde del pasado martes se registró un ataque armado en contra de una oficina ubicada sobre la calle Lázaro Cárdenas de la colonia María de la Piedad.

De acuerdo con reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 13:30 horas, cuando un grupo de sujetos armados irrumpieron en el inmueble y dispararon contra los trabajadores que se encontraban en el sitio.

Tras los hechos, elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de las Fuerzas Armadas acudieron al inmueble y procedieron con el acordonamiento del área.

La Fiscalía del Estado detalló que, a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, se inició una carpeta de investigación por el hecho y confirmaron la muerte de cuatro personas, por lo que se desplegó un equipo de fiscales, peritos y policías municipales para realizar las diligencias correspondientes.

Luego de los hechos, tres de las víctimas fueron identificadas como Arturo Zaldívar, uriel Jafet Arnoldo y Laura Alejandra Cabañas, quienes se desempeñaban como trabajadores de la financiera. Mientras que una de las mujeres heridas fue identificada como Alicia Vázquez, también empleada del lugar.

Presuntos integrantes de Grupo Cobra se adjudicaron el ataque armado

Foto: Redes sociales
Foto: Redes sociales

Presuntos sicarios de la organización criminal denominado “Grupo Cobra” se adjudicaron el ataque armado en contra de la financiera de Coatzacoalcos.

Fue en un video difundido en redes sociales donde al menos siete sujetos encapuchados, vestidos de negro y con armas largas, afirmaron haber “neutralizado” a seis personas que se dedicaban al fraude y extorsión a través de empresas fachada.

Los sicarios afirmaron que existían denuncias en la Fiscalía General del Estado en contra de las personas agredidas a tiros en la oficina.

Cabe señalar que este grupo apareció en videos anunciando su creación para enfrentar el crimen organizado en el sur de Veracruz. En dicho mensaje, difundido el año pasado, se presentaron como un grupo respaldado por empresarios regionales organizados para combatir la delincuencia.

El Grupo Cobra supuestamente estaría
El Grupo Cobra supuestamente estaría contratado para acabar con los narcos en Veracruz

“Somos testigos de cómo el crimen ha rebasado a las autoridades encargadas del orden, es por esta razón que hemos decidido tomar las armas para defender a nuestras familias y nuestros intereses”, afirmó el vocero del grupo de encapuchados, quienes aparecen sometiendo a dos personas.

