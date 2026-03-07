Cuestionan a Claudia Sheinbaum sobre supuesta hospitalización de AMLO por enfermedad del corazón

Sheinbaum sobre el supuesto ingreso a hospital de AMLO. Crédito: Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador

Tras el reporte de un supuesta hospitalización de Andrés Manuel López Obrador por un aparente malestar cardiaco, fuentes federales lo desmintieron a Infobae México. El reporte sobre el presunto ingreso del exmandatario a un hospital militar fue descartado.

Ante la situación, medios de comunicación cuestionaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La titular del ejecutivo federal aseguró que “no sabe nada”, mientras viajaba en su camioneta hacia eventos realizados en el Estado de México.

A pesar de que en años anteriores Andrés Manuel López Obrador enfrentó problemas cardíacos y de hipertensión, con controles médicos regulares cada seis meses, actualmente lleva una vida alejada de la esfera pública en su rancho de Palenque, Chiapas. En enero de 2022, la Secretaría de Gobernación informó que se le practicó un cateterismo cardíaco como medida preventiva debido a sus antecedentes médicos.

Ignacio Mier llama “falsarios” a los que difundieron hospitalización de AMLO

Ignacio Mier desmiente hospitalización de AMLO.

Quién también reaccionó a los rumores sobre la salud de AMLO fue Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena. En un tuit, el funcionario explicó:

“Es absolutamente falso que el ex presidente López Obrador, fundador y líder del Movimiento Regeneración Nacional, haya ingresado al hospital militar como se ha venido afirmando. Digan NO a los falsarios y a las fake news”.

El descanso de AMLO tras finalizar su sexenio

El expresidente pide unidad en torno a Sheinbaum y subraya que su regreso a la vida pública solo ocurriría en casos excepcionales. Crédito: Andrés Manuel López Obrador

Desde el final de su gobierno en 2024, AMLO ha enfocado su rutina en el descanso y la vida privada, visitando ocasionalmente la Ciudad de México para ver a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, aunque procurando mantener un bajo perfil.

El 1 de octubre de 2024 entregó la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo, y un año más tarde publicó su libro Grandeza. En sus redes sociales compartió: “Estoy jubilado, imagínense ustedes después de 50 años de lucha ininterrumpida lo difícil que pudo ser el decir ‘se acabó’, cortar de tajo toda mi actividad pública, política...”.

En su residencia recibe ayuda doméstica y ha declarado centrarse en el descanso, al tiempo que ha recordado su papel dentro del movimiento de la cuarta transformación: “Logré, junto con millones de mexicanos, ustedes y muchos, algunos ya se nos adelantaron, pero logramos el inicio de una transformación. Llevamos a la práctica el ideal de que por el bien de todos, primero los pobres”, apuntó.

La última intervención pública de AMLO se registró el 3 de enero de 2026, cuando calificó como “prepotente atentado a la soberanía” la entrada de militares estadounidenses en Venezuela para la detención de Nicolás Maduro y su esposa, remarcando a Donald Trump que la “política no es imposición”.