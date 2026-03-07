México

“Cabeza fría”: Sheinbaum responde a insistencia de Trump sobre erradicar cárteles de droga en México

La presidenta fue cuestionada sobre las declaraciones del mandatario estadounidense previo a un evento en el Edomex

La presidenta Claudia Sheinbaum buscará diálogo con el gobierno de Michoacán y ver qué tipo de apoyos se darían a los afectados por los actos de violencia del pasado 22 de febrero en la entiad (especial).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien esta mañana insistió en implementar acciones desde su gobierno para desarticular a los cárteles de droga en México.

La mandataria fue cuestionada sobre el tema al llegar a la Inauguración Bachillerato Nacional plantel Ixtapaluca, en el Estado de México; sin embargo, se limitó a responder que debe haber “cabeza fría” y que hablará sobre el tema el lunes, posiblemente en su conferencia mañanera.

“El lunes, el lunes. Cabeza fría. Ya, el lunes”, dijo mientras entraba al evento, sin bajar de su camioneta.

¿Qué dijo Trump sobre los cárteles de droga en México?

El presidente Donald Trump encabezó esta mañana la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami, Florida, donde se reunieron los líderes de más de una decena de países latinoamericanos y caribeños para discutir estrategias contra el crimen organizado y el narcotráfico.

México no fue invitado al encuentro, lo que marcó una clara exclusión de uno de los países más relevantes en la agenda antidrogas de la región.

Durante su discurso en la cumbre, Trump afirmó: “La única manera de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Ustedes tienen que usar su ejército”.

En este sentido, insistió en que la única vía para acabar con los cárteles de la droga en la región es mediante la acción militar coordinada entre los países participantes.

Trump presentó el evento como el inicio de una coalición internacional, similar a la que luchó contra el Estado Islámico en Medio Oriente, para combatir a los cárteles en el hemisferio.

“Tenemos que erradicarlos o se va a volver peor”, declaró, subrayando la amenaza que representan los cárteles para la seguridad regional.

El “Escudo de las Américas” reunió a representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

México, así como Brasil y Colombia, las tres naciones más grandes e influyentes de la región, estuvieron ausentes.

Analistas internacionales destacaron que la ausencia de México y Brasil debilita el alcance de la iniciativa, ya que los cárteles mexicanos ocupan un papel central en el tráfico de drogas y los puertos brasileños son clave en las rutas hacia Europa.

Trump criticó directamente el papel de México como “epicentro” de la actividad de los cárteles y señaló que la mayoría de la violencia y el tráfico de drogas en la región proviene de ese país.

También cuestionó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por lo que calificó como una respuesta insuficiente frente al poder de los cárteles y recalcó que Estados Unidos fortalecerá sus acciones de seguridad y cooperación con los países aliados, e invitó a los presentes a endurecer sus propias políticas internas para enfrentar a las organizaciones criminales.

