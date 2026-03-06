Secretaria general de Morena envía mensaje a Sheinbaum: “El proyecto de nación es mucho más grande que una sola reforma”

Carolina Rangel aseguró que la reforma electoral no está por encima de la alianza con el PT y el PVEM. (X/@CaroRangelG)

Desde la vieja casona de Xicoténcatl, la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, adelantó que no hay reforma “electoral” que rompa la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), misma que ha sostenido el avance de la Cuarta Transformación. Las declaraciones llegan en medio de las diferencias con los partidos de alianza por la presentación de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pese a voto en contra, alianza irá junta para el 2027

“El proceso de 2027 es un proceso donde son 17 gubernaturas y las vamos a ganar, necesitamos también de los partidos aliados para ganar como cuarta transformación”, confirmó la líder morenista, al tiempo que confirmó la apuesta por seguir siendo mayoría en el Congreso de la Unión, ya que aún hay reformas pendientes por aprobar.

Ante las diferencias que cada día se confirman más, Rangel mostró apoyo a la línea de pensamiento de Ricardo Monreal, asegurando que “no es un pensamiento único” y su partido no busca establecerlo como regla para ser parte de la coalición.

En cuanto a Coahuila y las próximas elecciones, aseveró que irán juntos y seguirán buscando las vías para ir en coalición. En cuanto a las opiniones de militantes del partido oficialista que han advertido de una posible traición a la presidenta de no votar a favor la reforma electoral, Rangel difirió y precisó: “El proyecto de nación es muchísimo más grande que una sola reforma”.

Reforma Electoral

PT le dice “no” a la reforma electoral

El día de ayer, Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, anunció que su grupo parlamentario rechazará la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que, en su opinión, la iniciativa altera el sistema de representación política actual:

“Nosotros estamos en la misma postura que hemos mantenido desde antes que llegara la reforma y, ahora que llegó, hemos dicho con toda franqueza que no la vamos a acompañar porque rompe con el sistema político mexicano, la representación política que se generó en la reforma de 1977 y se consolidó en 1996”.

Al respecto de estar traicionando a la 4T, Sandoval negó estos señalamientos: “nosotros somos de izquierda y somos 4T; desde que nacimos hemos sido consecuentes como partido político y nos mantenemos. Somos los que dimos la lucha, no sólo política sino de otra forma, y gracias a ese esfuerzo se dio la apertura del sistema político en México en 1977. Ir contra eso nos parece un contrasentido”.

PVEM sin postura oficial hasta analizar el texto

El pasado 3 de marzo, la dirigencia nacional del Partido Verde declaró que “las declaraciones realizadas por algunos legisladores del partido respecto a la reforma electoral son expresiones a título personal y no representan la postura oficial del partido”. Luego de que el senador Manuel Velasco afirmara que su bancada coincide entre el 90 y 95% con la reforma presidencial.

A través de un comunicado el partido de alianza informó que la dirigencia dará a conocer la postura oficial del partido después de analizar la iniciativa de reforma electoral: “Reiteramos nuestro compromiso con un análisis responsable sobre una iniciativa tan trascendente para México”.