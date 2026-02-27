Metro CDMX: usuarios de Línea 2 lamentan el retiro de vitrales en estaciones

La imagen muestra el contraste entre los vitrales originales y aquellos que ya fueron retirados (X/Droidroide/trementyna)

La línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro está recibiendo remodelaciones; sin embargo, las personas que frecuentan sus estaciones notaron el retiro de icónicos vitrales.

Usuarios en X señalaron que en su camino diario, detectaron que estos vidrios de colores están siendo quitados.

Una imagen muestra vitrales y el área de escaleras en la Línea 2 del Metro CDMX durante la remodelación (X/trementyna)

Los vitrales eran de colores azul celeste, amarillo ámbar y rojo cereza, estaban divididos por rectángulos y se encontraban en las escaleras de estaciones como Viaducto y General Anaya.

Específicamente, estos vitrales se localizan en todas las estaciones que son exteriores y no subterráneas.

Cabe señalar que el retiro no sólo implica el vidrio, si no el de la estructura de cemento también.

Lo que las personas que viajan en metro han mencionado es que gustaban de apreciar cómo la luz cambiaba de color al pasar por el vitral, por lo que calificaron el retiro como un atentado al paisaje urbano.

Hasta el momento se desconoce si se trata de una sustitución o una eliminación, pero estos son algunos de los comentarios que se pudieron leer.

Las personas usuarias valoraban el contraste vibrante entre luz y sombra. (X/@voydesveladA)

“Están quitando los vitrales de la línea 2 del metro y con ello termina una era”, “No me toquen los vidrios de Metro Candelaria”, “Qué lástima que los estén quitando en otras líneas. Tenían una razón bonita de estar ahí”, “esto definitivamente es un error, esos vitrales son la imagen de la estación”, “Que tristeza neta eso era lo mejor de la línea 2″ y “La tristeza de que no asuman el metro como las venas de esta ciudad, no como “no lugar” que necesite remodelación. Necesita mantenimiento, pero NO que le quiten lo que es“.

También hay vitrales en Candelaria ((Captura de pantalla Alcecastor))

Qué se sabe sobre la remodelación de Línea 2 del Metro

Hasta el momento, la cuenta oficial del Metro CDMX no ha emitido alguna tarjeta informativa que sea específica sobre los vitrales.

El inicio de los trabajos será el lunes 9 de febrero, según confirmó Adrián Rubalcava Suárez, director del Metro CDMX. La coordinación estará a cargo conjunta entre el Metro y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), con un calendario que, aunque no detalla la fecha exacta de conclusión, sí establece que las labores deberán finalizar antes de junio, fecha en que comienza el Mundial.

Durante la etapa de remodelación, el servicio de la Línea 2 experimentará cambios significativos en su operación habitual.

De lunes a viernes, las estaciones abrirán a las cinco de la mañana y cerrarán a las diez de la noche.

Los sábados el cierre se adelantará a las ocho de la noche, mientras que los domingos el tramo intervenido permanecerá completamente cerrado.

Rubalcava detalló que el cierre afectará especialmente a las estaciones San Antonio, Chabacano y Viaducto. “Esto no quiere decir que la línea está cerrada en su totalidad”, precisó el funcionario en conferencia de prensa.

La medida busca concentrar los trabajos en puntos estratégicos sin interrumpir por completo el flujo entre otras estaciones.