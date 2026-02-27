México

Metro CDMX: usuarios de Línea 2 lamentan el retiro de vitrales en estaciones

Las personas resaltan el cambio de luz que completaba el paisaje urbano de la ruta

Guardar
La imagen muestra el contraste
La imagen muestra el contraste entre los vitrales originales y aquellos que ya fueron retirados (X/Droidroide/trementyna)

La línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro está recibiendo remodelaciones; sin embargo, las personas que frecuentan sus estaciones notaron el retiro de icónicos vitrales.

Usuarios en X señalaron que en su camino diario, detectaron que estos vidrios de colores están siendo quitados.

Una imagen muestra vitrales y
Una imagen muestra vitrales y el área de escaleras en la Línea 2 del Metro CDMX durante la remodelación (X/trementyna)

Los vitrales eran de colores azul celeste, amarillo ámbar y rojo cereza, estaban divididos por rectángulos y se encontraban en las escaleras de estaciones como Viaducto y General Anaya.

Específicamente, estos vitrales se localizan en todas las estaciones que son exteriores y no subterráneas.

Cabe señalar que el retiro no sólo implica el vidrio, si no el de la estructura de cemento también.

Lo que las personas que viajan en metro han mencionado es que gustaban de apreciar cómo la luz cambiaba de color al pasar por el vitral, por lo que calificaron el retiro como un atentado al paisaje urbano.

Hasta el momento se desconoce si se trata de una sustitución o una eliminación, pero estos son algunos de los comentarios que se pudieron leer.

Las personas usuarias valoraban el
Las personas usuarias valoraban el contraste vibrante entre luz y sombra. (X/@voydesveladA)

“Están quitando los vitrales de la línea 2 del metro y con ello termina una era”, “No me toquen los vidrios de Metro Candelaria”, “Qué lástima que los estén quitando en otras líneas. Tenían una razón bonita de estar ahí”, “esto definitivamente es un error, esos vitrales son la imagen de la estación”, “Que tristeza neta eso era lo mejor de la línea 2″ y “La tristeza de que no asuman el metro como las venas de esta ciudad, no como “no lugar” que necesite remodelación. Necesita mantenimiento, pero NO que le quiten lo que es“.

También hay vitrales en Candelaria
También hay vitrales en Candelaria ((Captura de pantalla Alcecastor))

Qué se sabe sobre la remodelación de Línea 2 del Metro

Hasta el momento, la cuenta oficial del Metro CDMX no ha emitido alguna tarjeta informativa que sea específica sobre los vitrales.

El inicio de los trabajos será el lunes 9 de febrero, según confirmó Adrián Rubalcava Suárez, director del Metro CDMX. La coordinación estará a cargo conjunta entre el Metro y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), con un calendario que, aunque no detalla la fecha exacta de conclusión, sí establece que las labores deberán finalizar antes de junio, fecha en que comienza el Mundial.

Durante la etapa de remodelación, el servicio de la Línea 2 experimentará cambios significativos en su operación habitual.

De lunes a viernes, las estaciones abrirán a las cinco de la mañana y cerrarán a las diez de la noche.

Los sábados el cierre se adelantará a las ocho de la noche, mientras que los domingos el tramo intervenido permanecerá completamente cerrado.

Rubalcava detalló que el cierre afectará especialmente a las estaciones San Antonio, Chabacano y Viaducto. “Esto no quiere decir que la línea está cerrada en su totalidad”, precisó el funcionario en conferencia de prensa.

La medida busca concentrar los trabajos en puntos estratégicos sin interrumpir por completo el flujo entre otras estaciones.

Temas Relacionados

Metro CDMXLínea 2Vitralesmexico-noticias

Más Noticias

Clima en Monterrey: el pronóstico para este 27 de febrero

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Monterrey: el pronóstico

Pronóstico del clima en Mazatlán este viernes: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Pronóstico del clima en Mazatlán

México: las predicciones del tiempo para Guadalajara este 27 de febrero

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

México: las predicciones del tiempo

México: las predicciones del tiempo para Acapulco de Juárez este 27 de febrero

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

México: las predicciones del tiempo

Clima en Cancún: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Cancún: pronóstico de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tijuana: la ciudad fronteriza situada

Tijuana: la ciudad fronteriza situada entre jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y las reacciones del CJNG

Van 24 vinculados a proceso por actos de rapiña durante el caos por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

Detienen a presuntos miembros del CJNG con armas largas tras difusión de audio contra autoridades en Chiapas

Guardia Nacional custodia el funeral de Nahomi Elizabeth, joven que murió en el operativo contra El Mencho

“Cuento con apoyo pa´ deshacer, hombres artillados ahí se ven”: esto dice el corrido de el “Lexus” del CDG, detenido en Matamoros

ENTRETENIMIENTO

María Sorté agradece el amor

María Sorté agradece el amor del pueblo por Omar García Harfuch: “Dios lo protege cada día”

Hijos de Alejandro Fernández formarán parte de la nueva temporada de Juego de Voces

Hija de Daniel Bisogno celebra su cumpleaños 10 sin ser 'Matilda' y fuera de México

Adal Ramones promociona cortometraje sobre su secuestro en medio de polémica por cancelación de ‘Enrollados’

Hanabie. regresa a México con dos conciertos: fechas, preventa, venta y precios de boletos

DEPORTES

Muere Marco Tolama, excolaborador de

Muere Marco Tolama, excolaborador de José Ramón Fernández y especialista de la Fórmula 1

Lesión de Mateo Chávez, qué le sucedió

A punto de culminar su remodelación, así luce la nueva fachada del Estadio Azteca para celebrar el Mundial 2026

El dueño de Chivas envía un avión privado a sus seleccionados tras el duelo contra Islandia

¿Quién será el tercer portero de México en la Copa del Mundo 2026?