Rafael González, vocalista de Los Recoditos, rompe el silencio tras acusaciones de violencia

Rafael González, cantante de Los Recoditos, respondió a las acusaciones de violencia hechas por su esposa, Fernanda Redondo, y anunció que pausará temporalmente sus actividades en la banda mientras se esclarece la situación. (Capturas de pantalla)

El vocalista de Banda Los Recoditos, Rafael González, rompió el silencio luego de que su esposa, Fernanda Redondo, lo acusara públicamente de violencia de género y de un ataque con arma blanca en su hogar de Mazatlán, Sinaloa.

¿De qué se acusa a Rafael González?

La situación estalló la noche del miércoles, luego de que Redondo compartiera un video en su cuenta de TikTok. En ese material, la esposa de González mostró heridas que, según su testimonio, fueron ocasionadas durante un episodio de violencia familiar.

La denunciante afirmó que durante los 12 años de relación que sostuvo con el cantante sufrió distintos episodios de agresión física y psicológica.

El incidente más reciente incluyó golpes y una herida con cuchillo en la pierna, presuntamente infligidos por el cantante frente a sus hijos, tras negarse ella a realizar una reunión en la casa. Redondo relató: “Me empezó a golpear, me enterró un cuchillo en la pierna solamente porque no quise que se hiciera una carne asada en la casa, porque ya las cosas estaban mal y, como él es alcohólico, no quería que se saliera de control nada. Entonces, él me agredió delante de mis hijos”, dijo mientras mostraba su rostro con heridas.

Fernanda Redondo detalló que, tras el suceso, su esposo abandonó la vivienda antes de la llegada de la policía. La denunciante relató que al intentar poner la demanda formalmente, las autoridades le indicaron que debía presentarse a la Procuraduría de Sinaloa al día siguiente.

“Le hablé a la policía porque se llevó todas mis identificaciones, tarjetas, todo, y no tenía ningún peso. Marqué para que me pudieran llevar a la Procuraduría para poner la demanda. Me dijeron que no, que yo tenía que ir mañana a las ocho de la mañana”, explicó Redondo.

Fernanda Redondo expuso su caso en TikTok tras sobrevivir a un incidente violento. (@rafarecoditos / Instagram)

La esposa del cantante aseguró que durante años enfrentó presiones para no denunciar, y que su pareja le advirtió sobre la supuesta protección que recibiría por parte de la empresa y por sus conexiones.

“Han sido 12 años de manipulación, donde él me ha dicho que no van a proceder en contra de él porque la empresa lo respalda, porque el mánager, su papá, era el alcalde de Mazatlán”, expresó Redondo.

Además, responsabilizó públicamente a González y a “su gente” por cualquier acto violento que pudiera sufrir tras haber hecho públicas las acusaciones.

¿Qué respondió Rafael González?

Rafael González difundió un mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que negó las acusaciones y calificó la situación como un caso de difamación.

Rafael González, vocalista de Los Recoditos, rompió el silencio sobre las acusaciones de violencia que hizo su esposa y aseguró que "quien realmente me conoce sabe el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer". (Instagram: rafarecoditos)

“El día de hoy quiero dirigirme a todos ustedes con mucho respeto y sobre todo con mucho cariño, y comentarles que estos días han sido muy difíciles al ser difamado de ser una persona violenta”, expresó el vocalista.

Agregó que ya se encuentra atendiendo el tema con asesoría legal y que confía en que las autoridades competentes esclarecerán los hechos. “Toda falsa información que se está diciendo de mi persona se aclarará en su momento”, afirmó González.

El cantante anunció que, en común acuerdo con Banda Los Recoditos, decidió pausar temporalmente sus actividades profesionales para enfocarse en el proceso legal. “El día de hoy, y en común acuerdo con los directivos de la banda, por ser un tema personal, haré una pausa como cantante, ya que no acostumbro a ventilar ni mostrar mis asuntos personales con mis actividades profesionales. Decisión que he tomado para poder resolver de manera correcta este asunto, dentro del cual, repito, demostraré falsedad en los hechos de los cuales se me está acusando”, sostuvo González.

El vocalista agradeció el respaldo recibido en redes sociales y manifestó que "quien realmente me conoce sabe el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer. Confío que todo esto se va a aclarar”, sostuvo.

Los Recoditos. EFE/ Universal Music

Además, dirigió un mensaje a su esposa, la denunciante: “Solo me resta desearle lo mejor a la persona que está pretendiendo hacerme daño en mi carrera profesional, esperando que Dios la bendiga y la haga recapacitar de lo injusto de su actuar”.

González aseguró que, siguiendo la recomendación de sus abogados, no puede ofrecer más detalles sobre el caso, pero insistió: “No les voy a fallar”.

Posición de Banda Los Recoditos

Horas antes del posicionamiento de Rafael González, Banda Los Recoditos emitió un comunicado oficial en el que reafirmó su postura de “cero tolerancia ante cualquier forma de violencia” y anunció la suspensión temporal de González como vocalista, decisión tomada en acuerdo con el propio cantante.

El documento, difundido el 5 de marzo de 2026, señala: “Por respeto a todas las partes involucradas y al debido proceso, nos mantendremos prudentes mientras se esclarecen los hechos”.

La agrupación agregó que dará seguimiento puntual a los procesos legales y a las determinaciones de las autoridades competentes. El grupo pidió comprensión a los medios de comunicación y al público en general mientras se aclara la situación.

(Instagram: Los Recoditos)

¿Quiénes son Los Recoditos?

Banda Los Recoditos se formó en Mazatlán en 1989 y es considerada un referente del regional mexicano. La agrupación fue apadrinada por Cruz Lizárraga y se consolidó como “semillero” de la Banda El Recodo.

A lo largo de su historia, ha obtenido Latin Grammys y Discos de Platino, con temas como “Mi amigo El Mimoso” y “Me sobrabas tú”. Rafael González se integró al grupo en enero de 2024, en sustitución de Luis Ángel Franco.