¿Quién es Rafael González, vocalista de Los Recoditos acusado de violencia por su esposa?

Rafael González García, integrante de Banda Los Recoditos desde 2019, enfrenta acusaciones de violencia hechas por su esposa. (Instagram)

Rafael González García, vocalista de Banda Los Recoditos, está en el centro de la conversación luego de que su esposa, Fernanda Redondo, lo denunciara públicamente por violencia física, psicológica y emocional.

Las acusaciones llevaron a la agrupación a suspenderlo temporalmente y a pronunciarse por una política de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia. Por su parte, el músico ha negado las acusaciones.

¿Qué pasó con Rafa González?

Fernanda Redondo Cortéz denunció públicamente a su esposo, Rafael González García, por violencia física, psicológica y emocional. A través de videos que circularon en redes sociales, Redondo relató episodios de agresión sufridos durante sus 12 años de matrimonio, mostrando lesiones y detallando incidentes como golpes, amenazas y una agresión con cuchillo frente a sus hijos.

Rafa González García, vocalista de la banda Los Recoditos, fue acusado por su esposa Fernanda Redondo de violencia doméstica. A través de un video en TikTok, la presunta víctima aseguró que fue acuchillada.

En su testimonio, aseguró que había sido sometida, manipulada y chantajeada, y pidió apoyo para que su caso no quedara impune. Redondo también afirmó que el entorno laboral de González intentó silenciarla y que había recibido presiones para no hacer públicas las denuncias.

Tras la viralización de los videos, en done mostró golpes en su rostro, Banda Los Recoditos anunció la suspensión temporal de Rafael González como su vocalista.

En un comunicado, la agrupación reiteró su política de “cero tolerancia ante cualquier forma de violencia”, y señaló que la decisión busca que González pueda concentrarse en atender y esclarecer la situación.

Rafael González negó las acusaciones de violencia hechas por su esposa, calificándolas como difamación. A través de un video en Instagram afirmó que ya está atendiendo el caso con sus abogados y que confía en que las autoridades esclarecerán los hechos.

Rafael González, vocalista de Los Recoditos, rompió el silencio sobre las acusaciones de violencia que hizo su esposa y aseguró que "quien realmente me conoce sabe el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer". (Instagram: rafarecoditos)

Reiteró que demostrará la falsedad de las acusaciones y agradeció el apoyo recibido, asegurando que quienes lo conocen saben que sería incapaz de hacerle daño a una mujer. También expresó que no puede dar más detalles por recomendación legal, pero prometió no fallar a sus seguidores.

¿Quién es Rafael González?

Originario de Monclova, Coahuila, Rafael González se unió a la banda en 2019, debutando oficialmente con el sencillo “Perfecta”. Antes de su presentación formal, ya había participado en conciertos con la agrupación, y su integración fue recibida con entusiasmo tanto por el público como por sus compañeros.

Cuando Rafael González fue presentado como nuevo integrante de Los Recoditos en 2019 dio diversas entrevistas, una de ellas en “En tu casa TV”, en donde comentó:

“Al principio eran nervios, ya ahorita ya no, ya es más llevadero, ya es aprender día a día de la gente, de mis compañeros, ir viendo la manera de trabajo, porque es un cambio muy drástico, pero muy contento con la respuesta de la gente”.

(Instagram: rafarecoditos)

En esas charlas, González también compartió su origen de Monclova, Coahuila, y cómo la música fue el puente para conocer a sus ahora compañeros:

“No conocía a ninguno (…) Ya, la música hizo que nos conociéramos, que chocaran nuestras vidas y trabajáramos juntos, gracias a Dios”.

González se convirtió en una de las voces principales de Los Recoditos, interpretando éxitos como “De esta me levanto”, “Se pronostican borracheras”, “Mi lugar seguro” y otros temas populares. Hace apenas dos semanas, la banda estrenó el sencillo “En coma inducido”.

(Instagram: rafarecoditos)

A la par de su carrera musical, el vocalista mantiene una activa presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde supera los 180 mil seguidores y comparte rutinas de ejercicio, fragmentos de presentaciones y momentos personales. Su vida cotidiana, los viajes de la banda y la convivencia con sus hijos también forman parte de su contenido digital.

En enero de 2020, González fue noticia tras ser agredido por un hombre en situación de calle mientras cantaba en el malecón de Mazatlán durante una transmisión en vivo. El cantante relató el incidente con humor y no presentó cargos, señalando que el agresor era conocido por las autoridades y que se trató de un hecho aislado.