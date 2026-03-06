P!nk cancela conciertos en CDMX: guía para solicitar el reembolso de boletos

P!NK performs at the iHeartRadio Music Awards in Los Angeles, California, U.S. March 27, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

OCESA informó que los conciertos de P!nk programados para el 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros no se llevarán a cabo, debido a complicaciones derivadas de un caso fortuito que afecta la logística del evento y es ajeno tanto al artista como al promotor y al recinto.

“Sabemos la ilusión que representa asistir a estos conciertos y agradecemos profundamente la comprensión de los y las fans”, señala el aviso.

La empresa confirmó que los reembolsos incluyen los cargos por servicio y serán automáticos en caso de compras en línea. Para quienes compraron en taquilla, deberán solicitar su devolución en el mismo punto de venta.

P!NK performs at the iHeartRadio Music Awards in Los Angeles, California, U.S. March 27, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

¿Cómo pedir el reembolso de tus boletos? Guía paso a paso

Compras en línea (Ticketmaster): El reembolso total, incluidos los cargos por servicio, se realizará automáticamente. El monto se reflejará en la tarjeta utilizada para la compra, de acuerdo a los plazos de la institución bancaria. No necesitas realizar ningún trámite adicional. Compras en taquilla o centros Ticketmaster: Presenta los boletos en el mismo lugar donde realizaste la compra (sin enmendaduras ni alteraciones). El proceso inicia 48 horas después del aviso de cancelación y estará disponible durante el plazo legal establecido. Lleva tu identificación oficial y el método de pago original. Boleto digital: El reembolso se hará directo a la tarjeta utilizada en la compra. Verifica el movimiento en tu estado de cuenta en los días siguientes. En todos los casos: El reembolso cubre el valor nominal del boleto, cargos por servicio y envío. Si tienes dudas o el reembolso no se refleja, consulta la política oficial en tkmx.link/PolíticaDeCompra.

P!NK performs at the iHeartRadio Music Awards in Los Angeles, California, U.S. March 27, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni