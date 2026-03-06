México

Movimiento de pasajeros aéreos en México supera los 10.9 millones en enero

La cifra representa un avance de 2.3% respecto al mismo periodo de 2025, según información de SECTUR

Pasajeros abordan un avión en un aeropuerto de México, reflejando el récord de más de 10.9 millones de viajeros movilizados en enero de 2026, lo que representa un crecimiento del 2.3% interanual. (SECTUR)

El movimiento de pasajeros aéreos en México superó los 10.9 millones durante enero de 2026, cifra que representa un avance de 2.3% respecto al mismo periodo de 2025. La actividad aérea nacional e internacional mostró un ritmo ascendente, consolidando la conectividad y el atractivo del país para el turismo.

La Secretaría de Turismo, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, atribuyó este desempeño al dinamismo del sector y al fortalecimiento de la infraestructura aérea. Para quienes se preguntan por qué creció el flujo de pasajeros, la dependencia indicó que la mejora sostenida en la conectividad aérea facilita los desplazamientos, impulsa el desarrollo regional y promueve el arribo de más visitantes nacionales e internacionales.

Incremento en vuelos nacionales e internacionales

En el primer mes de 2026, los vuelos nacionales movilizaron 5 millones 183 mil pasajeros. Esta cifra supone un crecimiento de 2.2% en comparación con enero de 2025 y se ubica 29.9% por encima del nivel previo a la pandemia, registrado en 2019.

Por su parte, los vuelos internacionales trasladaron 5 millones 796 mil pasajeros, lo que implicó un aumento de 2.5% frente al año anterior y un salto de 35.3% respecto a 2019. Rodríguez Zamora subrayó que el turismo “genera bienestar y prosperidad compartida para millones de familias mexicanas”, y que la conectividad aérea resulta fundamental para sostener esta tendencia.

Turistas disfrutan de actividades acuáticas y tirolesa en un cenote rodeado de vegetación exuberante en México, reflejando el dinamismo del sector turístico del país. (SECTUR)

Aerolíneas mexicanas y su desempeño

Las aerolíneas nacionales también incrementaron su participación en el tráfico internacional. Aeroméxico y Volaris reportaron, en conjunto, un total de 1 millón 360 mil pasajeros en vuelos internacionales durante enero de 2026. Esto se traduce en un crecimiento de 5.3% respecto al mismo mes de 2025 y en un aumento de 57.6% comparado con las cifras registradas en enero de 2019, cuando ambas compañías movilizaron 863 mil pasajeros.

Conectividad aérea como motor turístico

La Secretaría de Turismo enfatizó que el fortalecimiento de la conectividad aérea continúa siendo “un elemento estratégico para la competitividad turística de México”, ya que amplía las oportunidades de viaje y contribuye a la economía de diversas regiones.

Pasajeros abordan un vuelo, reflejando el aumento del 2.3% en el movimiento aéreo de México durante enero de 2026, que superó los 10.9 millones. (SECTUR)

La dependencia reiteró que el crecimiento sostenido en el transporte aéreo “confirma que México sigue consolidándose como uno de los destinos más atractivos del mundo”, permitiendo que más viajeros accedan a los principales polos turísticos del país.

Los datos fueron proporcionados por la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y muestran una tendencia positiva tanto en tráfico doméstico como internacional, con incrementos sostenidos desde 2019 hasta la fecha.

