Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 6 de marzo

Se registran asentamientos vehiculares sobre Dr. Río de la Loza, desde Rafael Lucio hasta Eje Central Lázaro Cárdenas. Se recomienda conducir con precaución en la zona.
Se prevén cortes a la circulación en Avenida Plaza de la República, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central, debido a un desfile programado a las 16:30 horas.
El contingente partirá del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo, por lo que se recomienda considerar rutas alternas.
Se prevé posible afectación vehicular en las inmediaciones del Teatro Metropólitan, ubicado en calle Independencia 90, en la alcaldía Cuauhtémoc, debido a un evento programado a las 21:00 horas.
Se recomienda considerar vías alternas para evitar contratiempos.
Servicios de emergencia se movilizan sobre Calzada Ignacio Zaragoza, con dirección al poniente, a la altura de General Juan Manuel Torrea, en la alcaldía Iztapalapa.
Como vía alterna para la circulación se recomienda utilizar Avenida Texcoco.