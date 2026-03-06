Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 6 de marzo

Como vía alterna para la circulación se recomienda utilizar Avenida Texcoco .

Servicios de emergencia se movilizan sobre Calzada Ignacio Zaragoza , con dirección al poniente, a la altura de General Juan Manuel Torrea , en la alcaldía Iztapalapa .

Se prevé posible afectación vehicular en las inmediaciones del Teatro Metropólitan , ubicado en calle Independencia 90 , en la alcaldía Cuauhtémoc , debido a un evento programado a las 21:00 horas.

El contingente partirá del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo , por lo que se recomienda considerar rutas alternas.

Se prevén cortes a la circulación en Avenida Plaza de la República , Paseo de la Reforma , Avenida Juárez y Eje Central , debido a un desfile programado a las 16:30 horas.

Se registran asentamientos vehiculares sobre Dr. Río de la Loza , desde Rafael Lucio hasta Eje Central Lázaro Cárdenas . Se recomienda conducir con precaución en la zona.

Últimas noticias

