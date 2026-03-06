México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 6 de marzo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

En pocas líneas:

    13:54 hsHoy
    (@OVIALCDMX/X)
    (@OVIALCDMX/X)

    Se registran asentamientos vehiculares sobre Dr. Río de la Loza, desde Rafael Lucio hasta Eje Central Lázaro Cárdenas. Se recomienda conducir con precaución en la zona.

    13:52 hsHoy

    Se prevén cortes a la circulación en Avenida Plaza de la República, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central, debido a un desfile programado a las 16:30 horas.

    El contingente partirá del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo, por lo que se recomienda considerar rutas alternas.

    13:50 hsHoy

    Se prevé posible afectación vehicular en las inmediaciones del Teatro Metropólitan, ubicado en calle Independencia 90, en la alcaldía Cuauhtémoc, debido a un evento programado a las 21:00 horas.

    Se recomienda considerar vías alternas para evitar contratiempos.

    13:49 hsHoy

    Servicios de emergencia se movilizan sobre Calzada Ignacio Zaragoza, con dirección al poniente, a la altura de General Juan Manuel Torrea, en la alcaldía Iztapalapa.

    Como vía alterna para la circulación se recomienda utilizar Avenida Texcoco.

